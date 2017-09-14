RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15444154451544615447>
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 21:16

  Shaman написав:...........
так, ринкові українські ціни - написав вище 8) в Німеччині дійсно велика складова зеленого тарифу

Так Хотаб же пишет, что зелёная уже дешевле не зелёной. :)
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36738
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5364 раз.
Подякували: 4863 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 21:18

  ЛАД написав:
  Shaman написав:...........
так, ринкові українські ціни - написав вище 8) в Німеччині дійсно велика складова зеленого тарифу

Так Хотаб же пишет, что зелёная уже дешевле не зелёной. :)

Виключіть атомну . Яку хтось колись побудував, а відходи хтось колись буде хоронити хз де і за які гроші
І там може бути дуже цікаво
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 11 жов, 2025 21:21, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
Повідомлень: 16709
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2511 раз.
 
Профіль
 
4
4
4
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 21:20

  Hotab написав:.........
За останній рік в твердих валютах дуже просіла вартість СЕС. Включно з аккумами . І це при загальному знецінені самих твердих валют. Ще кілька років і кожен халамидник з 2-3 тисячами доларів зможе бути повністю автономним по е/е

І це не про мрійливі пісні Флаймана на DOU 10 років тому про роботів . Це реальність

Подивимось.
А то так-то здесь уже и о компактных ядерных реакторах рассказывают.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36738
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5364 раз.
Подякували: 4863 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 21:22

  ЛАД написав:
  Shaman написав:...........
так, ринкові українські ціни - написав вище 8) в Німеччині дійсно велика складова зеленого тарифу

Так Хотаб же пишет, что зелёная уже дешевле не зелёной. :)

В південних країнах. Де 300 сонячних днів. Німці не серед них

2 Вотер про Африку:
Африка настільки бідна, що вона нижче межі здатності платити навіть 1 цент за 1 кВт в масовому сегменті (без олігархів)
Тому масового використання СЕС нема,
Хоча, всі розрахунки показують, що при ціні 1.5 дол за літр дизеля чи бензину, і 300+ сонячних днях в рік, там СЕС мають бути всюди. А не генератори, які де інде чутно. Але по факту люди живуть повністю без е/е. Без ніякої. В масі,
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 11 жов, 2025 21:26, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
Повідомлень: 16709
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2511 раз.
 
Профіль
 
4
4
4
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 21:24

  Hotab написав:
  ЛАД написав:
  Shaman написав:...........
так, ринкові українські ціни - написав вище 8) в Німеччині дійсно велика складова зеленого тарифу

Так Хотаб же пишет, что зелёная уже дешевле не зелёной. :)

Виключіть атомну . Яку хтось колись побудував, а відходи хтось колись буде хоронити хз де і за які гроші
І там може бути дуже цікаво

А зачем виключати?
И сейчас в некоторых странах строятся.
Кстати, в Германии уже виключили.
Пример Water в Дании - мощность 30 кВт. Это на 6 квартир. Не смешно.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36738
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5364 раз.
Подякували: 4863 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 21:48

  ЛАД написав:
  Hotab написав:
  ЛАД написав:Так Хотаб же пишет, что зелёная уже дешевле не зелёной. :)

Виключіть атомну . Яку хтось колись побудував, а відходи хтось колись буде хоронити хз де і за які гроші
І там може бути дуже цікаво

А зачем виключати?
И сейчас в некоторых странах строятся.
Кстати, в Германии уже виключили.
Пример Water в Дании - мощность 30 кВт. Это на 6 квартир. Не смешно.

Шо на 30 кВт? У вас власна СЕС, обмежена площею даху, південних стін. Ви не залежите від Харківобленерго, в вас власна Енерго. Звісно у мене буде якась бізнес-модель, скільки буде коштувать кіловатт- не знаю, не рахував. Зараз держава шось компенсує, але чи готові люди на рівні ОСББ вкладать власні гроші в такі проекти?
Water
 
Повідомлень: 3428
З нами з: 06.03.12
Подякував: 66 раз.
Подякували: 231 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 21:51

  Vadim_ написав:
  Hotab написав:
  Vadim_ написав:А здесь то за шо тереть?

1. Набрав всі букви, не вийшло речення.
2. Вийшло речення, але не вловив тему бесіди і теж мимо
3…. Ще є інші варіанти

Дивно шо такой патриот Батьківщини і досі не дійшов окопа,

Флайман 11 років не знайде клітор.
Ти тему «питання до модераторів» не знайшов, а це значно простіше, чим знайти окоп.
Hotab
 
Повідомлень: 16709
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2511 раз.
 
Профіль
 
4
4
4
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 21:53

[quote="5897944:Vadim_"]
Тобто ти наразі перед усіма ПІДТВЕРДИВ шо ти із модераторів ?
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3982
З нами з: 23.05.14
Подякував: 623 раз.
Подякували: 509 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 22:05

  ЛАД написав:
  Hotab написав:
  ЛАД написав:Пока что во всём мире "зелёная энергия" дороже старой.
Или у вас другие данные?
Глибоко не копав, але в південних країнах сонячна вже перетнула цю межу рентабельності.
Не уверен, но мы не в південних.
Я народився людиною - людиною й помру
А ти народився людиною - а подохнеш совком.

І тепер про енергію
А що там в комуністичному Китаї ?
Автори доповіді "Енергетичний перехід Китаю" дають наступні цифри прогнозу для країни на 2050 рік: Енергетичний баланс Китаю зміниться з 30% ВДЕ сьогодні до 88% до 2050 року. Сонячна енергія становить 5% виробництва електроенергії в Китаї сьогодні – до 2050 року ця частка зросте до 38%.

Источник: https://ecopolitic.com.ua/ua/news/kitajska-industriya-sonyachnoi-generacii-b-ie-rekordi/

Теччер - закрила шахти Британії в 1980+роках
Китайці до 2030 року планують вдвічі скоротити вугільну генерацію і замінити її зеленою енергетикою...

і тільки в трухлявих парторгів в голові індустріалізація і зобовязання тих хто боровся з педерацією відновити життя тих хто закликав і закликає педераційників на свої землі.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27188
З нами з: 15.01.09
Подякував: 293 раз.
Подякували: 2991 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 22:51

  Hotab написав:
  pesikot написав:
Ввечері 10 жовтня бригада енергетиків поверталася після відновлювальних робіт на Чернігівщині. У цей час ворог атакував їх ударними дронами, ймовірно типу “ланцет”.
...
Після першого вибуху, коли енергетики кинулися допомагати своєму тяжко пораненому колезі, російські війська завдали повторного, цілеспрямованого удару.
...
Внаслідок атаки водій-машиніст крана Анатолій Савченко, 1976 року народження, загинув на місці. Його колега, водій Руслан Дейнега, 1978 року народження, помер від отриманих поранень у лікарні

Це і є військовий злочин ...

А не те, що намагаються натягнути на "військові злочини" на цьому форумі ...

І для долярека: ці люди не отримують 100к, вони не стануть УБД, їх дружини не будуть вдовами загиблих захисників з відповідними пільгами , а діти напівсиротами загиблих героїв. Хай продовжує писати про геройство писання журналу комбата заритим наглухо в землю за хз скільки від ЛБЗ , недостатню оплату за це і надривно верещати «як так»

Спеціально для Хотеба - зрозуміло що в військовому училищі для таких як ти ні основи права, ні навіть дроби та пропорції не вчать...

Цивільні енергетики самі обрали таку роботу (навіть якщо бронь була основним критерієм вибору) - погугли ст.627 ЦК, умови праці та оплата в них відповідно ТК а не перейменованих уставів окупаційної РККА СС. За свою роботу вони явно отримували не 20грн/год як цивільні мобілізовані яким пощастило служити служити в тилу, і навіть не 120/год які інколи платять мобілізованим які знаходяться безпосередньо на ЛБЗ. А ймовірно 150 чи навіть 200.
candle645
Аватар користувача
 
Повідомлень: 272
З нами з: 25.01.20
Подякував: 39 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 15444154451544615447>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 131916
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 318011
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 1003959
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.