чого це ти про самого себе в "трєтьєм ліце" вже почав писати? ))
budivelnik
Своим стилем разговора вы регулярно подтверждаете, что вы прапорщиком и остались.
А своими высказываниями по сути вы доказываете только то, что думать вы так и не научились.
Попробовал спросить chatgpt.
Попросил посчитать стоимость кВтч в разных условиях.
Результаты он выдал достаточно общие.
Конкретизировать задачу я не смог.
Несколько вопросов.
1. Я не знаю оплачивается ли экспорт ээ в сеть. Насколько знаю, нет. Но не следил, возможно что-то поменялось. От этого сильно зависит цена квтч, потребляемого владельцем. Есть так называемый "зелёный тариф", но там мутноватые условия, не разбирался. Причём, применим только к установкам мощностью меньше 30 квт.
2. Не знаю, какую долю вырабатываемой энергии потребит владелец. chatgpt предложил "разумный ориентир" 30-50%. Но сильно сомневаюсь. В дневное время, когда производительность панелей максимальна, в типичном домохозяйстве люди на работе, т.е. потреблять самостоятельно вырабатываемую энергию смогут только утром и вечером. Сомневаюсь, что с учётом меньшей выработки ээ в это время получатся хотя бы близкие проценты. Летом, месяца 3, ещё так-сяк, а в остальное время точно не получится. В результате владелец будет просто бесплатно снабжать ээ общую сеть. В таких условиях экономия если и будет, то очень незначительная.
3. Можно ставить аккумуляторы. Но при сегодняшних ценах установка аккумулятора приводит к резкому росту цены ээ.
Для полной независимости нужны мощные аккумуляторы. По расчёту chatgpt для Киева при потреблении 200 квтч в месяц требуется не менее 20 квтч, а лучше ещё больше. При этом цена улетает в небеса.
В итоге мои выводы на сегодня.
1. Установка панелей без аккумулятора неэффективна.
А для квартиры/многоквартирного дома просто нереальна - на 5 квт требуемая площадь панелей примерно 25 м² (±3 м²) полезной поверхности кровли, ориентированной на юг с углом наклона около 30–35°. Для частного дома - возможно, в зависимости от образа жизни хозяев. Если жена домохозяйка или есть домработница и в результате обеспечивается основное потребление ээ в дневное время, то смысл, наверное, есть.
2. Установка панелей с аккумулятором экономического смысла вообще не имеет.
Все сегодняшние старания государств перейти на зелёную энергию объясняются исключительно не экономическими, а экологическими причинами. Не берусь судить, насколько обоснованно. Думаю, АЭС был бы лучший выход. К сожалению, с термоядом пока никак не получается. Если не придумают что-то ещё, то будут и дальше толкать зелёную энергетику, даже если это экономически неэффективно.
Не учитываю фантастические варианты типа передачи ээ без проводов и потерь, что якобы удалось Тесле.
сонячна енергетика розбалансовує систему. І почасово і через вищі гармоніки від інверторів якість енергії падає.
Особливо якщо сонячна генерація децентралізована. Якщо подача від великих станцій ще може контролюватись зверху то по низу в нас регулювання дуже обмежене) Окрім того сучасне "інвенторне" навантаження теж погіршує якість, "генерує" шуми.
система була спроектована під конкретні генерації та навантаження, випадання якихось ланок чи добавляння потребує і перебудови мереж.
P/s це все пишу на хлопський розум, особливого інтересу вникати не маю, особливо зараз.
Так шо наперед вибачаюсь за некоректний текст. Кому цікаво колупайтесь самі.)
К сожалению в Украине как всегда все через ж***, да очень дорого установить СЭ , в нормальных странах Европы устанавливают бесплатно.
п.с. имхо, кроме комфорта (блэкаут), окупаемость возможна если есть электроавто а так если много лишьних денег
Или к счастью.
Слышал я краем уха, что там на выхлопе должен быть радиоактивный газ. Перспектива так себе. Я лучше ДВС надымлю.
Экологичность нынешней зеленой энергетики, особенно при использовании аккумуляторов, тоже под большим вопросом.
Не такие уж фантастические, мобилки без проводов уже заряжаются.
Разные страны имеют разный подход .
Интересовался на примере Монтенегро:
У них можно лишнее скидывать в сеть (безоплатно), но забирать потом когда тебе нужно. Общий баланс сводят вроде в конце года, и если взял меньше чем отдал, то ты бесплатно имел э/э, а государств. сеть использовалась как аккумулятор (балансир потребления) Но за лишнее денег не отдадут.
Что касается личного аккумулятора, как балансира выработки/потребления, то для дома достаточно 10-15квтчас , что сейчас стоит ДО 1.5 дол. (сами аккумы) .
И да, чат жпт по неизвестным мне причинам плохо ориентируется в ценах, в частности на панели, аккумы. Он застрял на ценах почти вдвое выше от сегодняшних, и потому его расчеты брать можно, но корректировать.
Навіщо стасюк ходить сюди воняти? Жодного ж конструктивного посту.
Щось розказував, що Трипільську ТЕЦ ще 10 років не відновлять, і зараз вона не працює, але по ній знов чомусь били кілька днів тому. Але на це питання у нього відповідей нема, зате прийти воняти - він тут по ночам,
