Попробовал спросить chatgpt.Попросил посчитать стоимость кВтч в разных условиях.Результаты он выдал достаточно общие.Конкретизировать задачу я не смог.Несколько вопросов.1. Я не знаю оплачивается ли экспорт ээ в сеть. Насколько знаю, нет. Но не следил, возможно что-то поменялось. От этого сильно зависит цена квтч, потребляемого владельцем. Есть так называемый "зелёный тариф", но там мутноватые условия, не разбирался. Причём, применим только к установкам мощностью меньше 30 квт.2. Не знаю, какую долю вырабатываемой энергии потребит владелец. chatgpt предложил "разумный ориентир" 30-50%. Но сильно сомневаюсь. В дневное время, когда производительность панелей максимальна, в типичном домохозяйстве люди на работе, т.е. потреблять самостоятельно вырабатываемую энергию смогут только утром и вечером. Сомневаюсь, что с учётом меньшей выработки ээ в это время получатся хотя бы близкие проценты. Летом, месяца 3, ещё так-сяк, а в остальное время точно не получится. В результате владелец будет просто бесплатно снабжать ээ общую сеть. В таких условиях экономия если и будет, то очень незначительная.3. Можно ставить аккумуляторы. Но при сегодняшних ценах установка аккумулятора приводит к резкому росту цены ээ.Для полной независимости нужны мощные аккумуляторы. По расчёту chatgpt для Киева при потреблении 200 квтч в месяц требуется не менее 20 квтч, а лучше ещё больше. При этом цена улетает в небеса.В итоге мои выводы на сегодня.1. Установка панелей без аккумулятора неэффективна.А для квартиры/многоквартирного дома просто нереальна - на 5 квт требуемая площадь панелей примерно 25 м² (±3 м²) полезной поверхности кровли, ориентированной на юг с углом наклона около 30–35°. Для частного дома - возможно, в зависимости от образа жизни хозяев. Если жена домохозяйка или есть домработница и в результате обеспечивается основное потребление ээ в дневное время, то смысл, наверное, есть.2. Установка панелей с аккумуляторомсмысла вообще не имеет.Все сегодняшние старания государств перейти на зелёную энергию объясняются исключительно не экономическими, а экологическими причинами. Не берусь судить, насколько обоснованно. Думаю, АЭС был бы лучший выход. К сожалению, с термоядом пока никак не получается. Если не придумают что-то ещё, то будут и дальше толкать зелёную энергетику, даже если это экономически неэффективно.Не учитываю фантастические варианты типа передачи ээ без проводов и потерь, что якобы удалось Тесле.