Так о том и разговор: 60ти-летним патриотам позволили не словом, а ДЕЛОМ патриотизм демонстрировать
Розмова про фізичні можливості, а не «дозволили». Долярек кричить , щоб він молодцюватий, притуркувато гигикає з кому «скоро 50» .. Кріпкий, мабуть Так має захищати отже!! Киця витримала 3 роки сама і роботу, і 2-х дітей, сама!!! Отже тепер вже без роботи і з сином вже майже дорослим помічником - також витримає без Долярека. Він добитчик! Захисник!! Гроші не будуть проблемою! А кому 60, так там час на випорожнення перевищує підльотне для дрона.
ЛАД написав:budivelnik Своим стилем разговора вы регулярно подтверждаете, что вы прапорщиком и остались. А своими высказываниями по сути вы доказываете только то, что думать вы так и не научились.
Ти як відрижка програвшої системи - будеш чіплятись за що завгодно , щоб ті хто цей програш тобі ж і показують -вигдядали якимимись недоінтелектуалами.... Але толку? Є приказка Думати - є кому Працювати - нікому...
Толку в красивих ідеях , якщо їх провідники/користувачі заморили голодом/концтаборами і війнами - сотні мільйонів... В світі не існує ще одної такої самої совкової , яка б привела до таких втрат.. Навіть фашизм вбив менше ніж комунізм. Просто порівняй Гітлер+Мусоліні і Ленін/сталін/полпот/мао/кіми/кастро/мадуро/.... Невже тобі вміючому думати( я не стверджую , це твоя особиста фантазія про свій інтелект) - це так важко помітити?
ЛАД написав:3. Можно ставить аккумуляторы. Но при сегодняшних ценах установка аккумулятора приводит к резкому росту цены ээ. Для полной независимости нужны мощные аккумуляторы. По расчёту chatgpt для Киева при потреблении 200 квтч в месяц требуется не менее 20 квтч, а лучше ещё больше. При этом цена улетает в небеса.
Ти деколи перевіряєш що сам пишеш? 1 Якщо місячне споживання 200квт*год , то добове 7 квт*год..... 2 При цьому - тобі потрібно перекрити не всі 7квт*год акамулятором, а максимум 3 квт*год, але для кратного запасу візьмемо 5квт*год ємності ( ти пікове споживання зранку 7-10 год- вже перекриваєш сонячною генерацією ) і тобі залишається тільки акамулювати енергію на вечірній пік і нічне споживання 3 5квт*год акамуляторів=400 доларів=18000 грн, через 4000 циклів падіння ємності 20% , що з ціни в 18000 грн=3600 грн 4 Тепер береш 3600/4000циклів=0,9грн коштує кіловат*година прогнана через акамулятор