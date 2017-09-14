RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 10:31

РЕБ

https://www.facebook.com/share/r/19j5Ue ... tid=wwXIfr
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 10:33

Закон 60+ для кого прийняли?

  холява написав:Розповідай тільки за себе
Так отож!!!
Давай, розповідай за себе!
Бо ти ж >>>
  холява написав:Ти сїбав ...
Успіх
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 10:45

  Успіх написав:
  холява написав:Розповідай тільки за себе
Так отож!!!
Давай, розповідай за себе!
Бо ти ж >>>
  холява написав:Ти сїбав ...

Тобі 60?
То чому ти сібав? Україна вже не у вогні?

Зображення
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 10:50

Або, або!

  Hotab написав:Поверни в касу 3 млн гривень
Отож!!!
Поверни платникам податків, які утримували тебе половину твого нікчемного життя - 33 лями!!!
Або йди на фронт їх захищати!!!
Успіх
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 10:54

  Hotab написав:
  Успіх написав:
  холява написав:Розповідай тільки за себе
Так отож!!!
Давай, розповідай за себе!
Бо ти ж >>>
  холява написав:Ти сїбав ...

Тобі 60?

Так о том и разговор: 60ти-летним патриотам позволили не словом, а ДЕЛОМ патриотизм демонстрировать ;)
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 10:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Им сейчас 60
В 22м в феврале минус 45 месяцев было
барабашов
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 10:59

_hunter
Так о том и разговор: 60ти-летним патриотам позволили не словом, а ДЕЛОМ патриотизм демонстрировать ;)


Розмова про фізичні можливості, а не «дозволили».
Долярек кричить , щоб він молодцюватий, притуркувато гигикає з кому «скоро 50» .. Кріпкий, мабуть :lol:
Так має захищати отже!!
Киця витримала 3 роки сама і роботу, і 2-х дітей, сама!!!
Отже тепер вже без роботи і з сином вже майже дорослим помічником - також витримає без Долярека. Він добитчик! Захисник!! Гроші не будуть проблемою!
А кому 60, так там час на випорожнення перевищує підльотне для дрона.
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 11:00

  ЛАД написав:budivelnik
Своим стилем разговора вы регулярно подтверждаете, что вы прапорщиком и остались.
А своими высказываниями по сути вы доказываете только то, что думать вы так и не научились.
Ти як відрижка програвшої системи - будеш чіплятись за що завгодно , щоб ті хто цей програш тобі ж і показують -вигдядали якимимись недоінтелектуалами....
Але толку?
Є приказка
Думати - є кому
Працювати - нікому...

Толку в красивих ідеях , якщо їх провідники/користувачі заморили голодом/концтаборами і війнами - сотні мільйонів...
В світі не існує ще одної такої самої совкової , яка б привела до таких втрат..
Навіть фашизм вбив менше ніж комунізм.
Просто порівняй
Гітлер+Мусоліні
і
Ленін/сталін/полпот/мао/кіми/кастро/мадуро/....
Невже тобі вміючому думати( я не стверджую , це твоя особиста фантазія про свій інтелект) - це так важко помітити?
budivelnik
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 11:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:3. Можно ставить аккумуляторы. Но при сегодняшних ценах установка аккумулятора приводит к резкому росту цены ээ.
Для полной независимости нужны мощные аккумуляторы. По расчёту chatgpt для Киева при потреблении 200 квтч в месяц требуется не менее 20 квтч, а лучше ещё больше. При этом цена улетает в небеса.
Ти деколи перевіряєш що сам пишеш?
1 Якщо місячне споживання 200квт*год , то добове 7 квт*год.....
2 При цьому - тобі потрібно перекрити не всі 7квт*год акамулятором, а максимум 3 квт*год, але для кратного запасу візьмемо 5квт*год ємності ( ти пікове споживання зранку 7-10 год- вже перекриваєш сонячною генерацією ) і тобі залишається тільки акамулювати енергію на вечірній пік і нічне споживання
3 5квт*год акамуляторів=400 доларів=18000 грн, через 4000 циклів падіння ємності 20% , що з ціни в 18000 грн=3600 грн
4 Тепер береш 3600/4000циклів=0,9грн коштує кіловат*година прогнана через акамулятор
budivelnik
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 11:09

  Hotab написав:_hunter
Так о том и разговор: 60ти-летним патриотам позволили не словом, а ДЕЛОМ патриотизм демонстрировать ;)

Розмова про фізичні можливості, а не «дозволили».

Можлывости влк точно найдет - патриоту достаточно заяву отнести. Наверное даже не лично.
