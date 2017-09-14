|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 12 жов, 2025 12:33
Успіх
Успіх написав: холява написав:
...я хочу у ЗСУ , получати нормальні гроші , а не те що зараз
От!!!
От нарешті чесна відповідь!!!
А не всякий там патріотизм і проста безкорисна допомога співвітчизникам!
, починаєш рити дно... чи демонструєш тупість...
тобі написали, що холява
хотів би отримувати гроші, як в ЗСУ, але оскільки його не беруть, робить ту саму роботу за значно менші кошти. тому твій накид взагалі недоречний.
й чого така зневага про безкорисну допомогу? бо сам ніколи нічого безкоштовно не робив? й напевне й не донатиш зараз - бо з чого? не з ЧЕСНО ж (в твоєму розумінні) навіть не зароблене, а отримане... а інші можуть таке робити - це тебе нервує?
Shaman написав:
цомусь до тих, хто каже я сцикло - в тебе немає претензій
Бо кажуть ЧЕСНО!!!
А чесність - я ціную! На відміну від хитродупого псевдопатріотизму!
От, як наприклад, умовний будівельник скаже, що він і його сини - сцикуни(а не бла-бла-бла "надважливі в тилу") - тоді і до нього претензій не буде!
знову ж таки - якщо каже, що незаконно ховаюсь, бо сцикло - це нормально. а якщо кажуть, що законно маю відстрочку/бронь - в тебе прям вибух емоцій. потужний когнітивний дисонанс - я не лікар, тому можу так легко ставити діагнози.
лікар наполегливо рекомендує терміново звернутися до профільного спеціалиста
Shaman
Додано: Нед 12 жов, 2025 12:33
detroytred
факт: спочатку хтось знов перевів стрілки
Ніяких стрілок! Те формулювання абсолютно дослівно в ціль на вас, але якщо ви стидливо відвертаєтесь від нього , бормочучи «мене вам не втягнути», то я вам його підсовую під ніс
Може дійде, що ніякої унікальності нема, є бидло. Яке ви волієте не помічати ти, а навіть хвалити, вам так зручніше
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 12 жов, 2025 12:35, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
Додано: Нед 12 жов, 2025 12:35
Hotab написав:Banderlog
А в часи пікового споживання Ви будете споживати, тому просадите мережеву.
Кожна країна має великий балансир - ТЕС / ТЕЦ. Як мінімум один, великі країни - багато.
У пікові ранішні і вечірні навантаження (коли нема того ж сонця) гасить вона. Зате вдень вона може працювати фактично вхолосту завдяки сонячним СЕС. Ніхто не каже що можна повністю перейти на СЕС. Але грандіозну частину можна перекрити нею.
) це не 1чки нолики щолкати на клавіатурі.
Хто і де має регулювати цю систему? Де сидить хлопець підсмішкуватий і слєгка піддатий на зарплаті 20т грн з рубільником? )
Облишим поки сонячну. Розберемся як регулюють її зараз. От допустим в тебе на лінії замість допустимої 180, 160 де її мають докрутити і як?
Banderlog
Додано: Нед 12 жов, 2025 12:35
Banderlog написав:
Щодо вищих гармонік і фільтрів, звиняйте но писати не буду)
І не пиши, бо покажешь повну необізнаність у питанні, окрім використання розумних слів )
pesikot
Додано: Нед 12 жов, 2025 12:37
Hotab написав:detroytred
Буде від Успіха в мій бік наїзди,
Навіщо вам наїзди саме на вас?))
Ви не бачите його позицію відносно «військового мирного часу жодного дня не воювавшого»?
Чи не хочете помічати?)!
Знов в домік? Натягнувши понижче фуражку на покер-фейс , викрикуючи «він унікальний» 😅
Ну нещодавно ж по черговому колу з'ясовували про домік.
І хтось після моїх аргументів-пояснень вчергове змовк.
Тепер знов по колу, як нічого не бувало?
Знов претензія-хотєлка-вимога від мене чогось?
Чи просто дорікаєте, бо схотілося..
detroytred
detroytred написав: Hotab написав:detroytred
А ми вам на нього і не жаліємось. Ми його чморимо за це. А ви прибігли його захищати, то будемо і вас
Хахаха.
Халяви не буде.
Я на ваш формат не перейду. Мене, як Успіха, ви не змінете, чморільщики.
Помашу вам ручкою, коли вирішу, що далі не варто.
Годуйте один одного г... без мене.
Як оті два ковбої.
Чморіть.
Мені цікаві предмети обговорень, точніше думка-бачення форумчан по предметах обговорень
, а не чморіння один одного. Від якого ви і Ко прям в захваті. Ще й мене втягнути постійно намагаєтеся.
З.и. факт: спочатку хтось знов перевів стрілки... Змусив мене втрутитися.
ні, не цікава. бо ви відкидаєте відразу інші точки зору. але робите це за рахунок загальних фраз, без конкретики.
бо у вашій безкінечній дискусії з Будівельником - власна мотивація пересічних - якись реформи, ви з ходу відкидаєте думку, що без бажання пересічних ніякі реформи не поможуть. а якщо бажання є - то інколи й реформ не треба, головне, щоб не заважали. як на Дикому Заході - які там реформи? Сміта-Вессона чи Кольта?
в Україні зараз ніяких перешкод для пересічних немає - набагато більше перешкод в голові - що держава має щось зробити. хоча згоден - держава має перестати субсідувати всіх, хто може робити - й мотивація відразу з'явиться
Shaman
Додано: Нед 12 жов, 2025 12:40
Banderlog
Розберемся як регулюють її зараз. От допустим в тебе на лінії замість допустимої 180, 160 де її мають докрутити і як?
Якщо ти саме про Україну і саме про зараз, то система зараз працює зовсім не так, як її створювали, і там перекоси зараз шалені, і причина зовсім не в СЕС. Як саме в Україні зараз впливає СЕС - хз. Я думаю точно не шкодить, а вдень навіть суттєво допомагає. Не може допомогти ввечері - то ти бачиш оті перекоси .. Просадка напруги і т.д. Але це вони (СЕС) просто прибрали плече допомоги (а резервних плечей зараз нема, все розбито) , а не почали заважати.
В інших країнах все набагато краще і простіше. Там не розбиті ТЕС і ГЕС, там можливостей для маневру багато. І там дійсно за допомогою зміни потужності інших ЕС все регулюється.
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 12 жов, 2025 12:43, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
Додано: Нед 12 жов, 2025 12:43
Hotab написав:detroytred
Буде від Успіха в мій бік наїзди,
Навіщо вам наїзди саме на вас?))
Ви не бачите його позицію відносно «військового мирного часу жодного дня не воювавшого»?
Чи не хочете помічати?)!
Знов в домік? Натягнувши понижче фуражку на покер-фейс , викрикуючи «він унікальний» 😅
це ж й є класисчний покер-фейс - "військовий мирного часу" - це не про мене, це про когось іншого - того, хто вже повоював. а тут строго за рецептом Успіха
- не воював й не збираюся - чесно? чесно
Shaman
Додано: Нед 12 жов, 2025 12:45
Shaman написав: Hotab написав:detroytred
Буде від Успіха в мій бік наїзди,
Навіщо вам наїзди саме на вас?))
Ви не бачите його позицію відносно «військового мирного часу жодного дня не воювавшого»?
Чи не хочете помічати?)!
Знов в домік? Натягнувши понижче фуражку на покер-фейс , викрикуючи «він унікальний» 😅
це ж й є класисчний покер-фейс - "військовий мирного часу" - це не про мене, це про когось іншого - того, хто вже повоював. а тут строго за рецептом Успіха
- не воював й не збираюся - чесно? чесно
Та примітивно, триндець))
Навіть не очікував , що Детройт так навчився «виживати», роблячи вигляд «то не я»))
Хамелеончик))
хтось після моїх аргументів-пояснень вчергове змовк.
Але не вперше чую від вас «хтось змовк , а потім..»
Ви серйозно думаєте, що «змовк», так то ви заліхвацькі побороли всіх опонентів і пішли з гордо піднятою головою переможцем?))
Просто влаштовувати ще кілька паралельних срачів, які ніхто не читає, недоцільно. Та і часу стільки нема, не у всіх бронь на військовій пенсії , відсутність роботи і 24 години часу тут флудити.
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 12 жов, 2025 12:51, всього редагувалось 3 разів.
Hotab
Додано: Нед 12 жов, 2025 12:46
Hotab написав:detroytred
факт: спочатку хтось знов перевів стрілки
Ніяких стрілок! Те формулювання абсолютно дослівно в ціль на вас, але якщо ви стидливо відвертаєтесь від нього , бормочучи «мене вам не втягнути», то я вам його підсовую під ніс
.
Може дійде, що ніякої унікальності нема, є бидло. Яке ви волієте не помічати ти, а навіть хвалити, вам так зручніше
По буквах в мене було: унікального добряка ви перетворили. Саме ви.
Хтось тут саме мені пояснював, що тут кожен сам за себе (тобто тому поступає так, як зручніше йому).
Кеп-очевидність - мені зручніше не лізти ще й у ваші з Ко з'ясовування по Успіху. Мені й свої з місіонером і Ко набридли, і не цікаво (бо для нормального!!!!!! бодання з алч воуками мені потрібно буде перейти на ВАШ ФОРМАТ - аля воуків). Успіх перейшов і успішно-весело чморить вас..., то ж хавайте-хавайте.
Мені набридне стримуватися, то помашу вам ручкою.
detroytred
