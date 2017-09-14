|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 12 жов, 2025 12:59
Banderlog написав: Hotab написав:
В інших країнах все набагато краще і простіше. Там не розбиті ТЕС і ГЕС, там можливостей для маневру багато. І там дійсно за допомогою зміни потужності інших ЕС все регулюється.
Ти ж багато де був і розумієш що "інші країни" бувають різними)
ми ще років 10 тому були на хорошому рівні, і користувались дешевою і якісною електрикою . Зара ми йдем в сторону африки.
ми й зараз дешевою користуємося - дякуємо владі...
якісна - ні. вона й 10 років тому була неякісна. ми стабільну напругу тримати не можемо, а про вищі гармоніки взагалі помовчимо, так?
Shaman
Повідомлень: 10061
З нами з: 29.09.19
- Подякував: 785 раз.
- Подякували: 1661 раз.
-
Додано: Нед 12 жов, 2025 12:59
_hunter написав: Shaman написав:
в Україні зараз ніяких перешкод для пересічних немає
ну да, нэмае. А на кордонах - то что, если не одна сплошная пэрэшкода? 🤔
Напомни, а ты где ? В Украине или в Германии ? )
Які перешкоди завадили тобі податись на пиво від Шольца, а зараз від Мерца ? ))
pesikot
Повідомлень: 12264
З нами з: 31.08.09
- Подякував: 544 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
Додано: Нед 12 жов, 2025 13:05
Hotab написав:detroytred
унікального добряка
ще один недолугий міф: нікого в 45 років переробити неможливо.
Гнида є гнида , нею не можна стати лише в 45 . Вона такою була.
Але нахвалювати треба, щоб раптом «військовий мирного часу» не було адресовано вірному адресату» 😅
Успіх вас визначає так само. Гнидою.
І що весело?
Стосовно всл мирного часу...да тут мені це адресували осіб п'ять і що?
Отримували мої пояснення.
Адресував би Успіх, отримав би теж.
Адресує ще хтось, отримає пояснення теж.
Ви знов намагаєтеся оперувати вигадками. Дуже хочеться?
detroytred
Повідомлень: 25811
З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2132 раз.
- Подякували: 3230 раз.
Додано: Нед 12 жов, 2025 13:06
detroytred написав: Shaman написав:
ні, не цікава. бо ви відкидаєте відразу інші точки зору. але робите це за рахунок загальних фраз, без конкретики.
бо у вашій безкінечній дискусії з Будівельником - власна мотивація пересічних - якись реформи, ви з ходу відкидаєте думку, що без бажання пересічних ніякі реформи не поможуть. а якщо бажання є - то інколи й реформ не треба, головне, щоб не заважали. як на Дикому Заході - які там реформи? Сміта-Вессона чи Кольта?
в Україні зараз ніяких перешкод для пересічних немає - набагато більше перешкод в голові - що держава має щось зробити. хоча згоден - держава має перестати субсідувати всіх, хто може робити - й мотивація відразу з'явиться
Не так.
В мене не "ви з ходу відкидаєте думку, що без бажання пересічних ніякі реформи не поможуть".
В мене --- для впровадження реформ достатньо відсутності критичного рівня спротиву населення.
Ви перекручуєте навіть мої наявні твердження, то як ви можете апелювати?
Да ніяк.
ви щось колись реформували? для впровадження реальних реформ потрібна дуже велика наполегливість керівництва, бо пасивний спротив реформам - дуже великий апріорі.
й не розумію до чого тут це. добре, впровадили реформи (які до речі?). населення як нічого не робили, так й не робить. чи ви про ті реформи, які ще з давнини діють, щоб населення щось зробило - то треба батогом?
а мова про те, що населення має розуміти, що воно в першу чергу само відповідальне за себе - а держава може хіба що допомагати населенню (або не заважати).
тобто з початку бажання населення щось робити - потім держава або допомагає, або вказує напрямок, де найдоцільніше розвиватися з точки зору держави...
Shaman
Повідомлень: 10061
З нами з: 29.09.19
- Подякував: 785 раз.
- Подякували: 1661 раз.
Додано: Нед 12 жов, 2025 13:11
Hotab написав:Shaman
дивиться - СЕС таки разбалансовує. що саме - бо коли вмикається зелена енергетика, то тоді мають відмикати всі ТЕС - бо інакше буде надлишок.
Так ТЕС якраз гнучка
! Не знаю на рахунок «вимкнути повністю», та і чи треба (вдень все ж споживання велике, всі на роботі щось там роблять, хоча б каву гріють 😅) , але знижувати потужність (і споживання нафтопродуктів, газу чи вугілля) можна і це добре. АЕС взагалі не гнучкі, з ними не побалансуєш. Тому по задумці нічна зайва енергія АЕС мала б піднімати воду наверх на ГРЕС. Але це знов зараз не про нас, де побили ті грес
ну не зовсім. гнучка ГЕС. а ТЕС - оці промислові котли теж потребують часу на запуск, це здається години, та й котли вже старенькі. й ще питання економіки, про які ви не думаєте. ТЕС виробляє е/енергію - за неї платять. ТЕС стоїть - хто має платити? цікаве питання...
ГАЕС цікава задумка, але що з ними - невідомо. мовчать, може й правильно. побили в нас ГЕС.
Shaman
Повідомлень: 10061
З нами з: 29.09.19
- Подякував: 785 раз.
- Подякували: 1661 раз.
Додано: Нед 12 жов, 2025 13:12
Shaman написав:
в кожній країні свої приколи. звісно, коли ми воюємо, а нам ще й ГЕС (найкращий балансир) сильно пошкодили - то Укренерго робить дива. там сидить хлопчик з рубильником. й не за 20 т грн, й не так легко туди потрапити. кажуть, там цілі династії працюють. так, Бандерлог?
ну там де включає тес то да там династії.
Цікаво за чиї гроші зара будуть відновлювати тес що належать ефективним власникам?
А щодо того як воно доходить до кінцевого споживача в забитих населених пунктах чи "дачних" пригородах то картинка з династіями там троха інша.
Ми ж говорим не за станції потужністю 100 Мват. А про ідею - спасіння утопаючих діло рук самих утопаючих, на кожен дах по сес?) Ї
Якщо для панства не доходить абсурдність, спростимо. Давайте поки забудем за сонце, уявімо кожен підїзд має свій дизельгенератор що може надлишки віддавати до загальної мережі.
Banderlog
Повідомлень: 3650
З нами з: 24.06.14
- Подякував: 117 раз.
- Подякували: 95 раз.
Додано: Нед 12 жов, 2025 13:12
Shaman написав: detroytred написав: Shaman написав:
ні, не цікава. бо ви відкидаєте відразу інші точки зору. але робите це за рахунок загальних фраз, без конкретики.
бо у вашій безкінечній дискусії з Будівельником - власна мотивація пересічних - якись реформи, ви з ходу відкидаєте думку, що без бажання пересічних ніякі реформи не поможуть. а якщо бажання є - то інколи й реформ не треба, головне, щоб не заважали. як на Дикому Заході - які там реформи? Сміта-Вессона чи Кольта?
в Україні зараз ніяких перешкод для пересічних немає - набагато більше перешкод в голові - що держава має щось зробити. хоча згоден - держава має перестати субсідувати всіх, хто може робити - й мотивація відразу з'явиться
Не так.
В мене не "ви з ходу відкидаєте думку, що без бажання пересічних ніякі реформи не поможуть".
В мене --- для впровадження реформ достатньо відсутності критичного рівня спротиву населення.
Ви перекручуєте навіть мої наявні твердження, то як ви можете апелювати?
Да ніяк.
ви щось колись реформували? для впровадження реальних реформ потрібна дуже велика наполегливість керівництва, бо пасивний спротив реформам - дуже великий апріорі.
й не розумію до чого тут це. добре, впровадили реформи (які до речі?). населення як нічого не робили, так й не робить. чи ви про ті реформи, які ще з давнини діють, щоб населення щось зробило - то треба батогом?
а мова про те, що населення має розуміти, що воно в першу чергу само відповідальне за себе - а держава може хіба що допомагати населенню (або не заважати).
тобто з початку бажання населення щось робити - потім держава або допомагає, або вказує напрямок, де найдоцільніше розвиватися з точки зору держави...
Ще в 90-ті більшість населення все чудово зрозуміло. Що ніхто за них нічого не зробить.
Більше свідомості апріорі не буде.
Реформи - це і є дії можновладців-управлінців по сприянню розвитку ринку-країни-суспільства.
І ніхто за них їх функції не виконає.
detroytred
Повідомлень: 25811
З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2132 раз.
- Подякували: 3230 раз.
Додано: Нед 12 жов, 2025 13:14
pesikot написав: _hunter написав: Shaman написав:
в Україні зараз ніяких перешкод для пересічних немає
ну да, нэмае. А на кордонах - то что, если не одна сплошная пэрэшкода? 🤔
Напомни, а ты где ? В Украине или в Германии ? )
Які перешкоди завадили тобі податись на пиво від Шольца, а зараз від Мерца ? ))
ви ж бачите - він недолугими питаннями намагається спровокувати навіть не дискусії, а срач. до чого обмеження на кордонах, коли мова йшла про економічну активність населення? мета - лише срач, ігноруйте його
Shaman
Повідомлень: 10061
З нами з: 29.09.19
- Подякував: 785 раз.
- Подякували: 1661 раз.
Додано: Нед 12 жов, 2025 13:18
Banderlog написав:
спасіння утопаючих діло рук самих утопаючих, на кожен дах по сес?
Без питань, у випадку ЛАД`а на будинок 120 квартир потужність СЕС біля 400 кВт, накопичувачі, аварійний генератор, без зовнішньої мережі. Електрика для них коштуватиме від 3 до 5 гривень за кіловатт без нічного тарифу. У випадку неоплати 1 місяць, квартира відключається автоматично. Договір на 25 років.
UPD: Мало того, зараз подвійні панелі, які можуть одночасно і воду гріть і електрику генерувать, тобто, будинок буде забезпечений ще й опаленням з гарячою водою. Звісно все по лічильниках.
Востаннє редагувалось Water
в Нед 12 жов, 2025 13:21, всього редагувалось 1 раз.
Water
Повідомлень: 3431
З нами з: 06.03.12
- Подякував: 66 раз.
- Подякували: 231 раз.
Додано: Нед 12 жов, 2025 13:19
detroytred
Успіх вас визначає так само. Гнидою
Яка різниця що там він вважає. Ви знов в домік?
Мова про те, що це начебто ми його зіпсували. Ні, в 45 років нікого вже не можна зіпсувати. Людина є яка є.
Просто коли він абсолютно по ділу став отримувати негативні фідбеки, з нього оця каналізація і полізла зі всіх щилин. Але воно в ньому завжди було оце все смердюче.
Чому він отримував такі фідбеки, про це можна поговорити, але це довго. Якщо коротко, то коли нікчемне і недохвалене в дитинстві раптом стало хоча б чимось трохи потрібним, помітним , значущим в суспільстві (захисник!!) то пафосу , гонору, зневаги до оточуючих стало зашкалювати. Як отой дємбєль алкаш на сільській дискотеці. Тому йому і стали вказувати його місце. Дивно, але ж захисників в більшості тут поважають. А долярека чморять масово . Чому це? 😅
У вас або гарне вміння пристосуватись (вам вигідно хвалити, щоб не отримувати, маючи дуже слабку позицію захисника мирного часу) , або повна нездатність розбиратись в людях. Не знаю поки що як насправді
Hotab
Повідомлень: 16737
З нами з: 15.02.09
- Подякував: 395 раз.
- Подякували: 2511 раз.
