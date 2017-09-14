RSS
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 13:24

Shaman

ну не зовсім. гнучка ГЕС. а ТЕС



Та ну нє)
У ТЕС прикрутив газ, турбіна скоро сповільнилась. І паливо економиЦЦя. .
За питання «ролі особистості» (щодо того, що власникам ТЕС вигідно щоб саме їх енергію брали) не буду сперечатись. Я говорю лише про чесну економіку))
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 13:26

  Shaman написав:
  pesikot написав:
  _hunter написав:ну да, нэмае. А на кордонах - то что, если не одна сплошная пэрэшкода? 🤔

Які перешкоди завадили тобі

коли мова йшла про економічну активність населення? мета - лише срач, ігноруйте його ;)

>>> Які перешкоди завадили
Так я и не "пэрэсичный" ;)

>>> коли мова йшла про економічну активність населення
Ты забыл азбуку экономики? - там, где про свободный рынок говорится? :shock:
Если пэрэсичного не устраивают местные реформы - он спокойно едет туда, где они устраивают. Как это можно в "этой стране" провернуть? 🤔
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 13:32

  Hotab написав:У ТЕС прикрутив газ, турбіна скоро сповільнилась.

:lol:
Переходь головним енергетиком. :D
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 13:35

  Water написав:
  Hotab написав:У ТЕС прикрутив газ, турбіна скоро сповільнилась.

:lol:
Переходь головним енергетиком. :D

Поки що мені тут непогано платять)) Не хочу

Газотурбінні установки (ГТУ)
• Діапазон: від 30–100% потужності, іноді нижче.
• Швидкість реакції: дуже гнучкі, можуть змінювати потужність на десятки мегават за секунди–хвилини.
• Використання: часто застосовуються як пікові або резервні станції для покриття коливань.



🌡️ 3. Парогазові установки (ПГУ / CCGT)
• Діапазон: 40–100%
• Гнучкість: середня. Газотурбіна — швидка, але парова частина додає інерційності.
• Типова швидкість: 5–10 МВт/хв на блок.
• Реально: доволі ефективні й використовуються навіть для щоденних “підйомів/спусків” потужності.



🛢️ 4. ТЕС на мазуті або дизелі
• Діапазон: 20–100%
• Реакція: швидша, ніж у вугільних, але повільніша за газові.
• Типово: використовуються як резерв чи пікові потужності.


Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 13:49

  Hotab написав:detroytred

Успіх вас визначає так само. Гнидою


Яка різниця що там він вважає. Ви знов в домік?
Мова про те, що це начебто ми його зіпсували. Ні, в 45 років нікого вже не можна зіпсувати. Людина є яка є.

Просто коли він абсолютно по ділу став отримувати негативні фідбеки, з нього оця каналізація і полізла зі всіх щилин. Але воно в ньому завжди було оце все смердюче.
Чому він отримував такі фідбеки, про це можна поговорити, але це довго. Якщо коротко, то коли нікчемне і недохвалене в дитинстві раптом стало хоча б чимось трохи потрібним, помітним , значущим в суспільстві (захисник!!) то пафосу , гонору, зневаги до оточуючих стало зашкалювати. Як отой дємбєль алкаш на сільській дискотеці. Тому йому і стали вказувати його місце. Дивно, але ж захисників в більшості тут поважають. А долярека чморять масово . Чому це? 😅
У вас або гарне вміння пристосуватись (вам вигідно хвалити, щоб не отримувати, маючи дуже слабку позицію захисника мирного часу) , або повна нездатність розбиратись в людях. Не знаю поки що як насправді


Ви теж вважайте про Успіха, що хочете. Я свою точку зору висловив.
Не згодні, не подобається? Ваша справа.

Навіщо по черговому колу? Вище я ж нагадав про п'ятьох і від того що до них додасться чи не додасться ще один мені хфіолетово. І про те, що мені зручніше, теж вказав. А ви про пристосування та нерозбирання в людях штовхаєте.

Зі своїми позиціями та боротьбою на хфорумі чого до мене лізите-то?
Бо хочеться?

Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 13:55

  Сибарит написав:.....
  ЛАД написав:Не учитываю фантастические варианты типа передачи ээ без проводов и потерь, что якобы удалось Тесле.

Не такие уж фантастические, мобилки без проводов уже заряжаются.

Надеюсь, это вы пощутили.
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 14:02

detroytred


Зі своїми позиціями та боротьбою на хфорумі чого до мене лізите-то?
Бо хочеться?

Так витягуємо вас з теплого болітця, де ви як шрек собі домік облюбували, попукуєте під себе, а щоб вас туповаті 8-класники не штирхали, ліцемірно і не обʼєктивно хвалите їх «унікальні» 😅😅
Така собі позиція 😅
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 14:14

  Hotab написав:detroytred


Зі своїми позиціями та боротьбою на хфорумі чого до мене лізите-то?
Бо хочеться?

Так витягуємо вас з теплого болітця, де ви як шрек собі домік облюбували, попукуєте під себе, а щоб вас туповаті 8-класники не штирхали, ліцемірно і не обʼєктивно хвалите їх «унікальні» 😅😅
Така собі позиція 😅

А причина? Бо хочеться?
Так ви наче оті піонери... зі своїми вимогами. Роби, як ми; роби з нами.
А я не хочу. От просто не хочу і кажу: "піонери, йдіть ви в ж...".
Зі своїми хатєлками.

Ще й вийшли самі на себе. Закиди стосовно "тебе навчали..., тебе годували..." тощо мені закидали Флер і т.д., то чого ви мовчали-то?
Бо в доміку?

І для мене це наявне: Долярчик був унікальним добряком та оптимістом.
Поки ви і Ко не змінили його.
А тепер отакими дешевими пперекручуваннями та підмінами, стрєлками ще й хочете мене притягнути вписатися до вашої Ко? Наївні...
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 14:17

detroytred

для мене це наявне: Долярчик був унікальним добряком та оптимістом.
Поки ви і Ко не змінили його.


Невменяємий чи шо?? Кого можна в 45 змінити?? З людьми ж працював половину життя і несе якусь дічь .

А оптимістом він і залишився, невігласи часто оптимісти 😅

Там на «психологію» цікаве відео кинув, якраз в тему.
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 14:21

  Hotab написав:detroytred

для мене це наявне: Долярчик був унікальним добряком та оптимістом.
Поки ви і Ко не змінили його.


Невменяємий чи шо?? Кого можна в 45 змінити?? З людьми ж працював половину життя і несе якусь дічь .

Відкрию таємницю логіки: якщо Успіх унікальний, то й унікально змінитися може і в 70.

Й не унікальні люди теж сильно змінюються під впливом обставин. Нехай і в якості виключення з правил.

Тобто це цілком можливо.
Дічь -- це про неможливість. Дійсно дічь.

І!
Гадаю, що для сім'ї та оточуючих він так і залишився все отим же унікальним добряком та оптимістом.
Змінив лише поведінку на форумі.
То й ви отримали те, чого добивалися. Алаверди.
