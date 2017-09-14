Долярчик ? Добряк ?
Він завжди був хамлом і завжди починав з хамства
Це не ми його таким зробили )
Просто його унікальність саме в тому і є, що він один на світі «зіпсувався» в 45.
І це єдина його унікальність))
Хоча якщо відкинути міфи і «унікальності» , то реальність лише в тому, що Детройт так виживає і пристосовується. Щоб не вигрібати. Але це його не врятує))
Третє повідомлення з момента появи на форумі
Четверте
Сьоме
Далі самі знайдете
Ви якісь зміни бачите? Все як зараз.
Воно провокувало з перших днів своєї обліківки.
Угу.
Не міф, а реальність про домік Хотаба, в якому він перебував, коли Флер та ін. співали мені про "тебе навчали, годували".
А коли Успіх, то Хотаб терпів-терпів, але терпець урвався, що почав стрєлки переводити та про домік Детройта співати.
Ну нехай, припустимо, я в доміку і що?
Піонери з хотєлками стукають у двері, пішли, як ми...
Кумедні.
detroytred
Справа не в «терпець», а що це дослівно про вас.
Наче в воду))
Якщо це взагалі когось має стосуватись 😅
Ну і пітомець ваш, то вам з ним і дискутувати по це. Розкажіть йому, чому жодного дня ні, і не той вос))
Який міг бути»домік Хотаба», якщо Флер вас розминала коли я був в СОУ?))
Де там мій» домік»? 😅
Тобто зі стелі вигадали підставу (що мій питомець) і ще й, бо схотілося, висуваєте мені чи то пораду, чи вимогу розказати Успіху.
Вам самому не смішно?
Мені смішно. Нагадує -- піонер стукає до мене і чогось від мене хоче...
Треш.
detroytred
А чий він пітомєц?
Хто «бачить» те, чого нема в ньому? Хто наче блондинка вилизує болонці дупу, чеше йому за вушком незважаючи на гидотну поведінку з першого дня обліківки «Долярек»?
Пробіжіться по його постам першого ж місяця! Воно ж все як зараз, влаштовувало шоу навколо себе, смикало всіх , провокувало. 1 в 1!! Нічого не змінилось!! І це ж мабуть ще видаленого хамства скільки?!
Я його зовсім не памʼятаю по 15 року, але зараз глянув - ну це ж пздц!
Молодцы монтонегряне.
Но о Черногории говорить не берусь. Не знаю тамошних условий, а разбираться не хочется.
По ценам. Чатжпт писал, что цена на аккум. быстро падают и он мне давал цены близкие к реальным. Сейчас глянул на 20 квтч - 219 999 ₴ -
Что касается мощности аккум. Для лета хватит, думаю, и 5 квтч.
Беда в том, что лето короткое. Месяца 3. Я предлагал чатжпт расчёт на 200 квич в месяц (7квтч в сутки). Это совсем немного, если дом полностью на электрике. Но я уже писал, что потребление в течение дня неравномерное. Давно известно понятие "пиковые часы" - это где-то 8-9 утра и около 7 часов вечера. Летом, может быть, вам удастся почти полностью обепечить потребление непосредственно за счёт генерации. В остальное время вы, в основном, будете работать от аккум. Уже сегодня закат Солнца в Харькове в 17.50. В Киеве чуть позже - 18.12. При этом и дневная выработка резко упадёт. В разы. Пасмурных дней у нас очень много. И зимой тоже - уже давно в прошлом времена классической зимней погоды - ясный морозный день. Сейчас, скорее, типично - слякотно и пасмурно. Слякотно не всегда, а пасмурно почти постоянно. Внучка, когда была поиеньше, всё стонала: "Дедушка, когда уже солнышко будет?" А я вспоминал рассказ Брэдбери «Все лето в один день». В результате у вас аккум. на 10-15 квтч (при полном заряде) хватит, в лучшем случае, на 2-3 дня, а с учётом того, что потребление и по дням неравномерно (вы, наверно, не каждый день, например, варите борщ и включаете духовку), то и меньше. А потом он не всегда будет успевать полностью зарядиться.
В южных (солнечных) странах ситуация, понятно, резко улучшается. Но тут такое - надо разбираться с ценообразованием на ээ. Мы сравниваем цену квтч от солнечной генерации с ценой, по которой получаем ээ из сети. Но меня как-то смущает разница между оптовой ценой ээ в 5-6 центов и ценой для потребителя 30 центов. Возможно, ситуация такая же, как с табачными изделиями или спиртом - при копеечной цене производства высокая цена для потребителя получается за счёт налогов и акцизов.
Если так, то такое сравнение явно не годится сильно искажает результат (не для потребителя, а для общества. А так, выгоднее выращивать табак самому и гнать самогон. Что многие и делают.
P.s. Ну и плюс замечание Banderlog"а о разбалансировке системы. Но это комментировать не могу, не знаком с вопросом.
Тобто знов оперуєте фантазіями. Чим далі тим все більш різкими.
Так само ж ви і Ко з Успіхом робили...
І нічого в отому першому посиланні гидотного в Успіха нема.
То що від мене хочуть а-ля пійонери?
detroytred
Та зрозуміло що «не бачу»))
А то як «побачу», то почну вислуховувати про «мірного врємєні»))) Краще заплющити очі))
|