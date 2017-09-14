RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 15:30

  Water написав:
  Hotab написав:У ТЕС прикрутив газ, турбіна скоро сповільнилась.

:lol:
Переходь головним енергетиком. :D


flyman
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 15:31

  Hotab написав:Banderlog
А в часи пікового споживання Ви будете споживати, тому просадите мережеву.


Кожна країна має великий балансир - ТЕС / ТЕЦ. Як мінімум один, великі країни - багато.
У пікові ранішні і вечірні навантаження (коли нема того ж сонця) гасить вона. Зате вдень вона може працювати фактично вхолосту завдяки сонячним СЕС. Ніхто не каже що можна повністю перейти на СЕС. Але грандіозну частину можна перекрити нею.

Может быть, и можно.
Но с учётом того, что написал о ценах на ээ выше, вполне вероятно, что с точки зрения общества это неэффективно.
Общественные затраты на СЭС (тем более, мелкие) могут оказаться заметно выше затрат на выработку ээ на ТЭС/ТЭЦ.
ЛАД
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 15:34

  Hotab написав:detroytred
для мене це наявне: Долярчик був унікальним добряком та оптимістом.
Поки ви і Ко не змінили його.

Невменяємий чи шо?? Кого можна в 45 змінити?? З людьми ж працював половину життя і несе якусь дічь .

А оптимістом він і залишився, невігласи часто оптимісти 😅

Там на «психологію» цікаве відео кинув, якраз в тему.

Долярчик був й є досить щирим - що бачу, те й пою. але раніше це на тему який я весь у білому (таке собі, але не критично), а зараз перейшло в стадію, які всі кругом негарні люди... але й перше, й друге - це від великої невпевненості в собі...
Shaman
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 15:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

є поширений міф, що рф після 1991 була настільки слабкою, що можно було голими руками кубань забирати і до НАТО йти, і тільки путін з роками перетворив її на хижака.
ось стенограма розмови Єльцина-Клінтона, жовтень 1999
Е: Ты уже слышал мое заявление о ядерных вооружениях и о запрете ядерных испытаний? Я только что подписал закон о ратификации нового соглашения по договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Правильно я говорю, министр Иванов?
Министр Иванов: Вы подписали документы для рассмотрения Думой договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
Е: Как бы там ни было, я утвердил все…
Повисает неловкая пауза…
Через некоторое время Ельцин резко меняет тему разговора:
Е: …Попрошу тебя об одном. Оставь Европу России. США ведь не в Европе. Европа должна быть делом европейцев. А Россия наполовину Европа и наполовину Азия.
К: Так тебе еще и Азия нужна?
Е: А то, Билл. Когда-нибудь нам придется и это все обсудить и прийти к соглашению.
К: Не думаю, что европейцам это очень понравится.
Е: Не всем. Но я европеец. Я живу в Москве. Москва находится в Европе, и мне это нравится. Можешь брать все остальные государства и обеспечивать им безопасность. А я возьму Европу и буду обеспечивать безопасность ей. Вернее, не я, а Россия.
Мы покончим с этим конфликтом в Чечне. Я не сказал всего, о чем думал. Я слушал тебя внимательно. Я передохнул заранее. А потом слушал тебя от начала и до конца. Я даже могу повторить все, что ты сказал. Билл, я говорю серьезно.
Предоставь Европу самой себе. Европа еще никогда не была такой близкой к России, как сейчас. У нас с Европой нет разногласий, разве что по Афганистану и Пакистану, который, кстати, обучает чеченцев….
fox767676
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 15:39

  Hotab написав:detroytred


І нічого в отому першому посиланні гидотного в Успіха нема.


Та зрозуміло що «не бачу»))
А то як «побачу», то почну вислуховувати про «мірного врємєні»))) Краще заплющити очі))

Колись давно, коли мені було трохи більше 20 років, стояв я в поліклиниці в черзі на уколи.

З"явився чоловік 40+, який без черги проліз на уколи.

Після того, як він вийшов, внаслідок коротенької словесної перепалки, він отримав від мене копняка по сраці і втік по сходам

З його боку, було все добре - проліз без черги і пофіг на копняка від вдвічі молодшого

Так і detroytred, заплющює очі на копняки та дійсність, але ж ... "захистити" Долярчика )
pesikot
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 15:42

  fox767676 написав:є поширений міф, що рф після 1991 була настільки слабкою, що можно було голими руками кубань забирати і до НАТО йти, і тільки путін з роками перетворив її на хижака.
ось стенограма розмови Єльцина-Клінтона, жовтень 1999
Е: Ты уже слышал мое заявление о ядерных вооружениях и о запрете ядерных испытаний? Я только что подписал закон о ратификации нового соглашения по договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Правильно я говорю, министр Иванов?
Министр Иванов: Вы подписали документы для рассмотрения Думой договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
Е: Как бы там ни было, я утвердил все…
Повисает неловкая пауза…
Через некоторое время Ельцин резко меняет тему разговора:
Е: …Попрошу тебя об одном. Оставь Европу России. США ведь не в Европе. Европа должна быть делом европейцев. А Россия наполовину Европа и наполовину Азия.
К: Так тебе еще и Азия нужна?
Е: А то, Билл. Когда-нибудь нам придется и это все обсудить и прийти к соглашению.
К: Не думаю, что европейцам это очень понравится.
Е: Не всем. Но я европеец. Я живу в Москве. Москва находится в Европе, и мне это нравится. Можешь брать все остальные государства и обеспечивать им безопасность. А я возьму Европу и буду обеспечивать безопасность ей. Вернее, не я, а Россия.
Мы покончим с этим конфликтом в Чечне. Я не сказал всего, о чем думал. Я слушал тебя внимательно. Я передохнул заранее. А потом слушал тебя от начала и до конца. Я даже могу повторить все, что ты сказал. Билл, я говорю серьезно.
Предоставь Европу самой себе. Европа еще никогда не была такой близкой к России, как сейчас. У нас с Европой нет разногласий, разве что по Афганистану и Пакистану, который, кстати, обучает чеченцев….


Какое российское фуфло ты тянешь сюда ...

Как там в Китае, Си уже сняли ? _)
pesikot
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 15:46

  Shaman написав:........
головне, щоб не заважали. як на Дикому Заході - які там реформи? Сміта-Вессона чи Кольта? :lol:

Бли-и-и-н.
Хотите, как на Диком Западе?
Может, и получите при том количестве оружия на руках у населения, как сейчас.
Не взвоете? Или вы уже тренируетесь в стрельбе навскидку и не целясь, как в фильмах о ковбоях? Но не забывайте, что кино сильно отличается от жизни.

в Україні зараз ніяких перешкод для пересічних немає - набагато більше перешкод в голові - що держава має щось зробити. хоча згоден - держава має перестати субсідувати всіх, хто може робити - й мотивація відразу з'явиться 8)
Перешкод немає.
Но, надеюсь, вы знаете статистику успешности новых предприятий на Западе. И сколько из них прогорают и закрываются в первый год, и ещё больще в первые 5 лет (почти все). Тоже из-за "недостатка мотивации" и "субсідування державою"?
Иканамист.
ЛАД
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 15:51

Shaman
що бачу, те й по


Справа в тому, що бачимо ми всі наче одне і те ж (у кого сітківка не відклеілась повністю), а сприймаємо і віддзеркалюємо ми це дуже по різному.
Отримання відносно вартісних подарунків від чоловіка з яким ти в союзі чи у стосунках більшістю людей сприймається нормою. Піклування про жінку , з якою ти - також.
Ніщєброди і халамидники в силу свого убожества і ницості вішають ярлики «шльондра, яка смокче за гроші».
І начебто весь щирий і в білому, він в силу своєї недорозвиненості дійсно так вважає, не бреше ж.
Але ж це все одно образи.
А ще як потім зʼясувалось, що наш «мораліст» не просто плює в колодязь, з якого пʼє, а просто сцить туди . Коли дружині з двома дипломами , яка убогого витягла в люди, а потім ще і витягла з воєнної кабали, він наставляє роги з якимись «пишками», чим хизується
Моральний , щирий, весь в білому на всі 100))
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 15:54

  Hotab написав:А ще як потім зʼясувалось, що наш «мораліст» не просто плює в колодязь, з якого пʼє, а просто сцить туди . Коли дружині з двома дипломами , яка убогого витягла в люди, а потім ще і витягла з воєнної кабали, він наставляє роги з якимись «пишками», чим хизується
Моральний , щирий, весь в білому на всі 100))

В граніт (с) ))
pesikot
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 16:01

  Water написав:
  Banderlog написав:спасіння утопаючих діло рук самих утопаючих, на кожен дах по сес?

Без питань, у випадку ЛАД`а на будинок 120 квартир потужність СЕС біля 400 кВт, накопичувачі, аварійний генератор, без зовнішньої мережі. Електрика для них коштуватиме від 3 до 5 гривень за кіловатт без нічного тарифу. У випадку неоплати 1 місяць, квартира відключається автоматично. Договір на 25 років.
UPD: Мало того, зараз подвійні панелі, які можуть одночасно і воду гріть і електрику генерувать, тобто, будинок буде забезпечений ще й опаленням з гарячою водою. Звісно все по лічильниках.
400 кВт на 120 квартир? По 3,3кВт на квартиру в полностью электрическом доме? И на лифты? И на отопление с горячей водой?
Не смешно.
"накопичувачі, аварійний генератор, без зовнішньої мережі" на такой дом? Прикиньте, сколько такое счастье будет стоить. У нас в прошлом году управляющая компания попыталась просчитать. Посчитали прослезились. На этом всё и кончилось.
И от того, что панели подвійні, они больше энергии не вырабатывают.
ЛАД
