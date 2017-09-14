Додано: Нед 12 жов, 2025 16:10

головне, щоб не заважали. як на Дикому Заході - які там реформи? Сміта-Вессона чи Кольта? ........головне, щоб не заважали. як на Дикому Заході - які там реформи? Сміта-Вессона чи Кольта?

Бли-и-и-н.

Хотите, как на Диком Западе?

Может, и получите при том количестве оружия на руках у населения, как сейчас.

Бли-и-и-н.

Хотите, как на Диком Западе?

Может, и получите при том количестве оружия на руках у населения, как сейчас.

Не взвоете? Или вы уже тренируетесь в стрельбе навскидку и не целясь, как в фильмах о ковбоях? Но не забывайте, що кино сильно отличается от жизни.

в Україні зараз ніяких перешкод для пересічних немає - набагато більше перешкод в голові - що держава має щось зробити. хоча згоден - держава має перестати субсідувати всіх, хто може робити - й мотивація відразу з'явиться Перешкод немає.

Но, надеюсь, вы знаете статистику успешности новых предприятий на Западе. И сколько из них прогорают и закрываются в первый год, и ещё больще в первые 5 лет (почти все). Тоже из-за "недостатка мотивации" и "субсідування державою"?

Перешкод немає.

Но, надеюсь, вы знаете статистику успешности новых предприятий на Западе. И сколько из них прогорают и закрываются в первый год, и ещё больще в первые 5 лет (почти все). Тоже из-за "недостатка мотивации" и "субсідування державою"?

Иканамист.

як ви все буквально сприймаєте.Дикий Захід - це як приклад, що для розвитку в першу чергу потрібне бажання людей, а так звані реформи - це вже для скерування напрямку цього розвитку. а просто реформи без наявності бажання населення нічого не зроблять. хіба що реформами називати, що населення вчать - все залежить від вас, думайте й працюйте.а з приводу зброї. в США багато зброї, й нічого, населення непогано живе. в нас по факту вже багато зброї - тому доведеться вчитися жити в цих умовах усіляке здорове бидло трохи заспокоїться, бо як там - кольт реально вирівняв людейале що там робить підприємець - не вийшла одна справа, починає іншу. як власне й в нас. й головне - а що ви так вчепилися в це підприємство? мотивація це не лише відкрити власну справу, це й щось поміняти в житті, якщо щось не так. роботу поміняти, за потреби переїхати в інше місто, постійно підвищувати свій професійний рівень. фах поміняти у разі потреби. а не сидіти на одному місці й чогось чекати. я гадаю сучасна молодь й не зрозуміє феномену 90х років - зп не платять місяцями, а люди продовжують ходити на роботу. у цього є своє пояснення, але й інертність людей теж є - всі 70 років радянської влади людям втокмачувати - від тебе нічого не залежить, за тебе все вирішать. відповідно, скільки часу має пройти, щоб це вийшло?..а викривляти мою професію - багато розуму не треба. але замість того, щоб вивчити щось нове (я можу підказати), простіше кривлятися. як це робить "цвіт" нашого форуму