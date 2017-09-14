RSS
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 16:09

Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  Water написав:
  Banderlog написав:спасіння утопаючих діло рук самих утопаючих, на кожен дах по сес?

Без питань, у випадку ЛАД`а на будинок 120 квартир потужність СЕС біля 400 кВт, накопичувачі, аварійний генератор, без зовнішньої мережі. Електрика для них коштуватиме від 3 до 5 гривень за кіловатт без нічного тарифу. У випадку неоплати 1 місяць, квартира відключається автоматично. Договір на 25 років.
UPD: Мало того, зараз подвійні панелі, які можуть одночасно і воду гріть і електрику генерувать, тобто, будинок буде забезпечений ще й опаленням з гарячою водою. Звісно все по лічильниках.
400 кВт на 120 квартир? По 3,3кВт на квартиру в полностью электрическом доме? И на лифты? И на отопление с горячей водой?
Не смешно.
"накопичувачі, аварійний генератор, без зовнішньої мережі" на такой дом? Прикиньте, сколько такое счастье будет стоить. У нас в прошлом году управляющая компания попыталась просчитать. Посчитали прослезились. На этом всё и кончилось.
И от того, что панели подвійні, они больше энергии не вырабатывают.
Так всі 120 квартир прям одночасно не вмикають потужні прилади. Це цілком притомна цифра насправді.
І не думаю що прям все на електриці
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 16:10

  ЛАД написав:
  Shaman написав:........
головне, щоб не заважали. як на Дикому Заході - які там реформи? Сміта-Вессона чи Кольта? :lol:

Бли-и-и-н.
Хотите, как на Диком Западе?
Может, и получите при том количестве оружия на руках у населения, как сейчас.
Не взвоете? Или вы уже тренируетесь в стрельбе навскидку и не целясь, как в фильмах о ковбоях? Но не забывайте, что кино сильно отличается от жизни.

як ви все буквально сприймаєте. :D Дикий Захід - це як приклад, що для розвитку в першу чергу потрібне бажання людей, а так звані реформи - це вже для скерування напрямку цього розвитку. а просто реформи без наявності бажання населення нічого не зроблять. хіба що реформами називати, що населення вчать - все залежить від вас, думайте й працюйте.

а з приводу зброї. в США багато зброї, й нічого, населення непогано живе. в нас по факту вже багато зброї - тому доведеться вчитися жити в цих умовах усіляке здорове бидло трохи заспокоїться, бо як там - кольт реально вирівняв людей 8)
в Україні зараз ніяких перешкод для пересічних немає - набагато більше перешкод в голові - що держава має щось зробити. хоча згоден - держава має перестати субсідувати всіх, хто може робити - й мотивація відразу з'явиться 8)
Перешкод немає.
Но, надеюсь, вы знаете статистику успешности новых предприятий на Западе. И сколько из них прогорают и закрываются в первый год, и ещё больще в первые 5 лет (почти все). Тоже из-за "недостатка мотивации" и "субсідування державою"?
Иканамист.

але що там робить підприємець - не вийшла одна справа, починає іншу. як власне й в нас. й головне - а що ви так вчепилися в це підприємство? мотивація це не лише відкрити власну справу, це й щось поміняти в житті, якщо щось не так. роботу поміняти, за потреби переїхати в інше місто, постійно підвищувати свій професійний рівень. фах поміняти у разі потреби. а не сидіти на одному місці й чогось чекати. я гадаю сучасна молодь й не зрозуміє феномену 90х років - зп не платять місяцями, а люди продовжують ходити на роботу. у цього є своє пояснення, але й інертність людей теж є - всі 70 років радянської влади людям втокмачувати - від тебе нічого не залежить, за тебе все вирішать. відповідно, скільки часу має пройти, щоб це вийшло?..

а викривляти мою професію - багато розуму не треба. але замість того, щоб вивчити щось нове (я можу підказати), простіше кривлятися. як це робить "цвіт" нашого форуму :lol:
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 16:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Тому з такими, як ти, суто і виключно лише конкретика.
Давай суто конкретику...
1 Є факт того що ТРИ моїх бізнеси - збанкрутували
2 Є факт того що в мене 15млн грн

Чи можна розглядаючи кожен конкретний випадок банкрутства і на підставі цього стверджувати що я невдаха в бізнесі?
Адже в кожному з цих ТРЬОХ випадків - я помилився і не важливо що ці помилки були не мої особисто , а вплив світових вивихів економіки....
Отже - розглядаючи саме ці три випадки - можна вивчати що НЕ ТРЕБА робити....
А розглядаючи інші(успішні) випадки -вивчати що ТРЕБА робити...

От і виходить
Головне це загальна картина, а не окремі детальки цієї картини які в різних умовах/подіях/часових відтинках - можуть бути як поганими так і хорошими.
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 16:12

  ЛАД написав:
  Water написав:
  Banderlog написав:спасіння утопаючих діло рук самих утопаючих, на кожен дах по сес?

Без питань, у випадку ЛАД`а на будинок 120 квартир потужність СЕС біля 400 кВт, накопичувачі, аварійний генератор, без зовнішньої мережі. Електрика для них коштуватиме від 3 до 5 гривень за кіловатт без нічного тарифу. У випадку неоплати 1 місяць, квартира відключається автоматично. Договір на 25 років.
UPD: Мало того, зараз подвійні панелі, які можуть одночасно і воду гріть і електрику генерувать, тобто, будинок буде забезпечений ще й опаленням з гарячою водою. Звісно все по лічильниках.
400 кВт на 120 квартир? По 3,3кВт на квартиру в полностью электрическом доме? И на лифты? И на отопление с горячей водой?
Не смешно.
"накопичувачі, аварійний генератор, без зовнішньої мережі" на такой дом? Прикиньте, сколько такое счастье будет стоить. У нас в прошлом году управляющая компания попыталась просчитать. Посчитали прослезились. На этом всё и кончилось.
И от того, что панели подвійні, они больше энергии не вырабатывают.

Не смешно
Тебе же проще ничего не делать и ныть, как всё плохо ... и сидеть без электричества

Потому что, у тебя принцип - если не овердокиля, так и не нужно с дивана вставать.
Градации вариантов тебе не интересны )
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 16:19

  Hotab написав:Shaman
що бачу, те й пою

Справа в тому, що бачимо ми всі наче одне і те ж (у кого сітківка не відклеілась повністю), а сприймаємо і віддзеркалюємо ми це дуже по різному.
Отримання відносно вартісних подарунків від чоловіка з яким ти в союзі чи у стосунках більшістю людей сприймається нормою. Піклування про жінку , з якою ти - також.
Ніщєброди і халамидники в силу свого убожества і ницості вішають ярлики «шльондра, яка смокче за гроші».
І начебто весь щирий і в білому, він в силу своєї недорозвиненості дійсно так вважає, не бреше ж.
...
питання фінансування чоловіком жінки - з одного боку філософське, з іншого боку - й застаріле. наше суспільство ще на зміні лише, тому таке розмаїття думок. але вже й жінки, які живуть незалежно від чоловіка, навіть в шлюбі. є чоловіки, які непогано живуть за рахунок ну не дівчат, але жінок. а дехто й за рахунок інших чоловіків :lol:

оці накиди про насмоктала - це скоріш чоловіки уявляють себе на місці цих папіків - але фінанси не того рівня, тому заздрість :lol: в нас зараз є обидва явища - й те, що дівчата комерціалізують свою зовнішність, так й те, що дівчата живуть незалежно від чоловіків. й звісно що й ті, й інші не звертають уваги на таких, як деякі унікуми нашого форуму - нема на що. ті ж у відповідь нервують :lol:
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 16:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Успіх, можеш гордитися - скільки обговорень про тебе
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 16:24

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Тому з такими, як ти, суто і виключно лише конкретика.
Давай суто конкретику...
1 Є факт того що ТРИ моїх бізнеси - збанкрутували
2 Є факт того що в мене 15млн грн
......

Это же из начальной школы задачка: "три раза подряд выпала решка - какова вероятность того, что следующей _точно_ будет решка?" :lol:
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 16:27

  pesikot написав:Колись давно, коли мені було трохи більше 20 років, стояв я в поліклиниці в черзі на уколи.

Слухай, и от для чого сифилис виносити сюди?
Чи ти думаешь Флер тебе за твій розум так цінує, що заплющить очи навіть на це?
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 16:27

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Тому з такими, як ти, суто і виключно лише конкретика.
Давай суто конкретику...
1 Є факт того що ТРИ моїх бізнеси - збанкрутували
2 Є факт того що в мене 15млн грн
...

після цих написів в багатьох конструктив закінчується й починається заздрість. бо в багатьох немає таких грошей. в мене теж :oops: але мене це не дуже нервує - а багатьох, так. в мене є знайомі які мають активи й на більшу суму. це життя. тому не треба через це так перейматися...
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 16:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:бо у вашій безкінечній дискусії з Будівельником - власна мотивація пересічних - якись реформи, ви з ходу відкидаєте думку, що без бажання пересічних ніякі реформи не поможуть. а якщо бажання є - то інколи й реформ не треба, головне, щоб не заважали. як на Дикому Заході - які там реформи? Сміта-Вессона чи Кольта? :lol:

в Україні зараз ніяких перешкод для пересічних немає - набагато більше перешкод в голові - що держава має щось зробити. хоча згоден - держава має перестати субсідувати всіх, хто може робити - й мотивація відразу з'явиться
Справа не в дискусії
Справа в власних знаннях дискусантів....
Один здурі вважає що варто дати ПРАВИЛЬНУ команду - і це вже успіх який буде тягнутись десятки років
Другий ЗНАЄ - що навіть ПРАВИЛЬНО працюючи десятки років - не факт що досягнеш успіху , якщо хтось зміг/навчився працювати ефективніше від тебе.

Звідси і дурні заявки першого
Кінцевий результат людини(суспільства) на 90% залежить від рішень реформатора ....

А другий каже..
Якщо кінцевий результат це 100%
І кожна людина працюючи або ОТРИМУВАЛА вплив зовні, або ВПЛИВАЛА на інших...

Так от тут все просто
якщо сплачуєш податків більше ніж отримуєш товарів/послуг від Держави ... то це не Держава(можновладці) впливають на тебе
А ТИ впливаєш на Державу/суспільство/можновладців на рівень різниці між сплаченими податками і отриманими
Так , навіть 500 000 в рік в порівнянні з 2 400 000 000 000( податки /збори всієї України) - це мізер , так з 500 000 сплачених - людина отримує назад мінімум 200 000 рік.... Аде різниця між 500 000 - 200 000 = 300 000 в рік
Це суми ВПЛИВУ НА СУСПІЛЬТВО(і Державу , бо Держава це найнятий менеджер суспільства)

ПС
я розумію що складно зрозуміти написане
Але з чогось треба починати.
