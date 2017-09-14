Це - успіх )
Додано: Нед 12 жов, 2025 16:31
Додано: Нед 12 жов, 2025 16:36
Ти ще і сифіліс підхопив від вокзальної повії )
Яка бідулька ...
Ти все ще згадуєшь про це
Нащо ти це виніс назагал ?
Чи ти з Шубою в одній черзі стояв ? )
Додано: Нед 12 жов, 2025 16:40
Re: Напад росії і білорусі на Україну
І при цьому врахуйте
Інтереси Держави Диктаторського типу ( сильні і правильні можновладці з здоровезними важілями впливу) - будуть відрізнятись від ІНТЕРЕСІВ різних груп населення....
Є група - ми можемо жити в картонній коробці під парканом....
Є група - ми працювати не хочемо а жити хочемо так як в Європі
Є група - ми зможемо заплатити підвищені податки ЗАВТРА якщо не будете все забирати СЬОГОДНІ
... і так далі і тому подібне
А так як сильні/розумні/ефективні -мають зовсім інші інтереси ніж люмпени ( а диктатори точно сильні і підбирають навколо себе розумних( правда тасуючи цих розумних в шаражках) - то їх інтереси точно відрізняються.
Простий приклад
кіми і інтереси північнокорейського громадянина...
А Держава чудово себе почуває і керівники змушують всіх виконувати те що ВОНИ хочуть... от тільки там частенько навіть рису не вистарчає..
але фуфлотеоретики чомусь повірили що ПРАВИЛЬНИЙ МОЖНОВЛАДЕЦЬ це обовязково соціальноспрямований на покращення життя фуфлотеоретика...
а те що цей можновладець отримавши ресурс для управління в першу чергу згноїть нафік нікому не потрібних теоретиків - до останніх якось не доходить.
Додано: Нед 12 жов, 2025 16:52
Тому і кажу, що ти єралишка зліпиш з будь чого.
Як ото зі старлеями.
Дивись, що ти зліпив: висмукнув до конкретики свій висновок про невдаха. Тобто звузив до, як тобі схотілося.
Тобі я коли-небудь за 15 років самих найгорячиших "спорів" хоч раз заявляв, що ти невдаха в бізнесі? Ні.
Тобто під конкретикою, я маю якесь закінчене твердження чи факт.
А не а-ля твій черговий єралашик.
Про загальне ж ти наліпиш такого...
Тому з конкретно з тобою мені вже взагалі нічого обговорювати.
Тільки хіти та мега-зашквари.
Зараз тобі пояснив, як виключення, бо предметом був принцип підходу.
Додано: Нед 12 жов, 2025 16:52
Змушувати людей -можна по різному..
Можна БАТОГОМ ( як пропонує тутешній фуфлофантазер)
А можна - створюючи ЗАВИСТЬ....
До речі, головна РУШІЙНА СИЛА реформ - це створити дві умови
а - забрати (зменшити/скоротити) підтримку бідних - чим змусити їх дбати про себе
б - зменшити податкове навантаження бізнесу( адже чим менше Держава перерозподіляє-тим менше їй треба збирати , а чим менше зібрано з бізнесу-тим швидше він розвивається)
Після створення яких - природа все зробить самостійно
Бізнес почне багатіти , бідний почне дивитись і завидувати багатому... а там всього один крок до рішення спробувати себе в бізнесі...
Так, після тривалих спроб 7 з 10 - не зможуть стати бізнесменами... але в них зникне класова НЕНАВИСТЬ до багатих , бо навіть ті хто не зміг стати успішними - будуть мати СВІЙ досвід спроб стати, і саме цей досвід дасть їм розуміння що БАГАТСТВО заробляється а не падає на голову бо можновладці умови створили.
Додано: Нед 12 жов, 2025 16:55
Так, хитродупі, які ховаються за не тією статтю, відстрочкою, віком, броню і т.д. - таке ж саме сцикло. Вони просто вирішили, що мають виправдання. Ні, не мають. Ті, хто втекли закордон, так само хочуть жити і не можуть зрозуміти чому вони мають ризикувати собою заради сцикла, які не хочуть себе захищати. Військовим можуть допомагати усі. Проблема знайти охочих бути військовими. Це має бути професією. Проблема в тому, що українці не хочуть платити за безпеку.
Додано: Нед 12 жов, 2025 17:01
АндрейМ
Э
Історія знає такі приклади, де велику війну провели лише військовими , для яких це «професія»? Без мобілізації тих , для кого це зовсім нова справа.
Навіть 1000 грн/рік податку за другу, інвештиційну квартиру.
Додано: Нед 12 жов, 2025 17:04
По якому колу?
Ще раз запитую: то що вам від мене хочеться? Щоб я пояснював Успіху? Тощо?
А щоб я вам станцював не хочеться?
Дивні ви люди...
Зі своїми хотєлками до мене.
До речі, про "мирного часу" я пояснював і саме вам. Конкретно вам. Конкретно вам.
І саме дивовижне, що після вашого ж співу, що до вийшовших на пенсію у вас претензій нема. Вашого ж співу.
А потім спів змінився. З'явилися претензії. Вимушений був пояснювати і вам.
Ви знов вийшли самі на себе.
Додано: Нед 12 жов, 2025 17:09
Ми живемо у 21-му сторіччі, а не в минулому. Зараз проблема в тому, що ті, хто нібито думає про державу, а не про себе, насправді думає про себе і хоче дожити до того, що він чи вона вважає перемогою. Дожити за рахунок інших. Ті інші просто хочуть жити. Будь де. Просто жити. Коже має право вирішувати що для нього чи неї важливо. Різні сорти сцикла ні чим не відрізняються від тих, хто просто поїхав у безпеку.
Додано: Нед 12 жов, 2025 17:14
Не совсем: у многих уже вон на тех словах начинается смех - человек построил 4 дома, три их
з которых рассыпались. И этот человек на полном серьёзе заявляет "делай как я!"
