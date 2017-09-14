RSS
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 16:31

  Shaman написав:Успіх, можеш гордитися - скільки обговорень про тебе


Це - успіх )
2
2
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 16:36

  UA написав:
  pesikot написав:Колись давно, коли мені було трохи більше 20 років, стояв я в поліклиниці в черзі на уколи.

Слухай, и от для чого сифилис виносити сюди?
Чи ти думаешь Флер тебе за твій розум так цінує, що заплющить очи навіть на це?

Ти ще і сифіліс підхопив від вокзальної повії )
Яка бідулька ...
Ти все ще згадуєшь про це

Нащо ти це виніс назагал ?
Чи ти з Шубою в одній черзі стояв ? )
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 16:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:а мова про те, що населення має розуміти, що воно в першу чергу само відповідальне за себе - а держава може хіба що допомагати населенню (або не заважати).

тобто з початку бажання населення щось робити - потім держава або допомагає, або вказує напрямок, де найдоцільніше розвиватися з точки зору держави...
І при цьому врахуйте
Інтереси Держави Диктаторського типу ( сильні і правильні можновладці з здоровезними важілями впливу) - будуть відрізнятись від ІНТЕРЕСІВ різних груп населення....
Є група - ми можемо жити в картонній коробці під парканом....
Є група - ми працювати не хочемо а жити хочемо так як в Європі
Є група - ми зможемо заплатити підвищені податки ЗАВТРА якщо не будете все забирати СЬОГОДНІ
... і так далі і тому подібне

А так як сильні/розумні/ефективні -мають зовсім інші інтереси ніж люмпени ( а диктатори точно сильні і підбирають навколо себе розумних( правда тасуючи цих розумних в шаражках) - то їх інтереси точно відрізняються.
Простий приклад
кіми і інтереси північнокорейського громадянина...
А Держава чудово себе почуває і керівники змушують всіх виконувати те що ВОНИ хочуть... от тільки там частенько навіть рису не вистарчає..
але фуфлотеоретики чомусь повірили що ПРАВИЛЬНИЙ МОЖНОВЛАДЕЦЬ це обовязково соціальноспрямований на покращення життя фуфлотеоретика...
а те що цей можновладець отримавши ресурс для управління в першу чергу згноїть нафік нікому не потрібних теоретиків - до останніх якось не доходить.
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 16:52

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Тому з такими, як ти, суто і виключно лише конкретика.
Давай суто конкретику...
1 Є факт того що ТРИ моїх бізнеси - збанкрутували
2 Є факт того що в мене 15млн грн

Чи можна розглядаючи кожен конкретний випадок банкрутства і на підставі цього стверджувати що я невдаха в бізнесі?
Адже в кожному з цих ТРЬОХ випадків - я помилився і не важливо що ці помилки були не мої особисто , а вплив світових вивихів економіки....
Отже - розглядаючи саме ці три випадки - можна вивчати що НЕ ТРЕБА робити....
А розглядаючи інші(успішні) випадки -вивчати що ТРЕБА робити...

От і виходить
Головне це загальна картина, а не окремі детальки цієї картини які в різних умовах/подіях/часових відтинках - можуть бути як поганими так і хорошими.

Тому і кажу, що ти єралишка зліпиш з будь чого.
Як ото зі старлеями.

Дивись, що ти зліпив: висмукнув до конкретики свій висновок про невдаха. Тобто звузив до, як тобі схотілося.
Тобі я коли-небудь за 15 років самих найгорячиших "спорів" хоч раз заявляв, що ти невдаха в бізнесі? Ні.

Тобто під конкретикою, я маю якесь закінчене твердження чи факт.
А не а-ля твій черговий єралашик.

Про загальне ж ти наліпиш такого...

Тому з конкретно з тобою мені вже взагалі нічого обговорювати.
Тільки хіти та мега-зашквари.
Зараз тобі пояснив, як виключення, бо предметом був принцип підходу.
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 16:52

  Shaman написав:
  budivelnik написав:
  detroytred написав:Тому з такими, як ти, суто і виключно лише конкретика.
Давай суто конкретику...
1 Є факт того що ТРИ моїх бізнеси - збанкрутували
2 Є факт того що в мене 15млн грн
...
після цих написів в багатьох конструктив закінчується й починається заздрість. бо в багатьох немає таких грошей. в мене теж :oops: але мене це не дуже нервує - а багатьох, так. в мене є знайомі які мають активи й на більшу суму. це життя. тому не треба через це так перейматися...
Змушувати людей -можна по різному..
Можна БАТОГОМ ( як пропонує тутешній фуфлофантазер)
А можна - створюючи ЗАВИСТЬ....

До речі, головна РУШІЙНА СИЛА реформ - це створити дві умови
а - забрати (зменшити/скоротити) підтримку бідних - чим змусити їх дбати про себе
б - зменшити податкове навантаження бізнесу( адже чим менше Держава перерозподіляє-тим менше їй треба збирати , а чим менше зібрано з бізнесу-тим швидше він розвивається)
Після створення яких - природа все зробить самостійно
Бізнес почне багатіти , бідний почне дивитись і завидувати багатому... а там всього один крок до рішення спробувати себе в бізнесі...
Так, після тривалих спроб 7 з 10 - не зможуть стати бізнесменами... але в них зникне класова НЕНАВИСТЬ до багатих , бо навіть ті хто не зміг стати успішними - будуть мати СВІЙ досвід спроб стати, і саме цей досвід дасть їм розуміння що БАГАТСТВО заробляється а не падає на голову бо можновладці умови створили.
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 16:55

  Shaman написав:
але цомусь до тих, хто каже я сцикло - в тебе немає претензій. тих, хто демонструє - я самий хитродупий й за хабар втік за кордон - немає претензій. а до тих, хто залишився в Україні, має підстави на бронь/відстрочку (законні, а не липові), багато хто з них допомагає військовим - в тебе постійний потік накидів? не бачиш цього?

тому думай над іншої причиною своїх претензій. але я тобі написав її вище...

Так, хитродупі, які ховаються за не тією статтю, відстрочкою, віком, броню і т.д. - таке ж саме сцикло. Вони просто вирішили, що мають виправдання. Ні, не мають. Ті, хто втекли закордон, так само хочуть жити і не можуть зрозуміти чому вони мають ризикувати собою заради сцикла, які не хочуть себе захищати. Військовим можуть допомагати усі. Проблема знайти охочих бути військовими. Це має бути професією. Проблема в тому, що українці не хочуть платити за безпеку.
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 17:01

АндрейМ
Це має бути професією.


Э
Історія знає такі приклади, де велику війну провели лише військовими , для яких це «професія»? Без мобілізації тих , для кого це зовсім нова справа.

Проблема в тому, що українці не хочуть платити за безпеку.


Навіть 1000 грн/рік податку за другу, інвештиційну квартиру.
4
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 17:04

  Hotab написав:detroytred


І нічого в отому першому посиланні гидотного в Успіха нема.


Та зрозуміло що «не бачу»))
А то як «побачу», то почну вислуховувати про «мірного врємєні»))) Краще заплющити очі))

По якому колу?

Ще раз запитую: то що вам від мене хочеться? Щоб я пояснював Успіху? Тощо?
А щоб я вам станцював не хочеться?

Дивні ви люди...
Зі своїми хотєлками до мене.

До речі, про "мирного часу" я пояснював і саме вам. Конкретно вам. Конкретно вам.
І саме дивовижне, що після вашого ж співу, що до вийшовших на пенсію у вас претензій нема. Вашого ж співу.
А потім спів змінився. З'явилися претензії. Вимушений був пояснювати і вам.
Ви знов вийшли самі на себе.
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 17:09

  Hotab написав:Історія знає такі приклади, де велику війну провели лише військовими , для яких це «професія»? Без мобілізації тих , для кого це зовсім нова справа.

Ми живемо у 21-му сторіччі, а не в минулому. Зараз проблема в тому, що ті, хто нібито думає про державу, а не про себе, насправді думає про себе і хоче дожити до того, що він чи вона вважає перемогою. Дожити за рахунок інших. Ті інші просто хочуть жити. Будь де. Просто жити. Коже має право вирішувати що для нього чи неї важливо. Різні сорти сцикла ні чим не відрізняються від тих, хто просто поїхав у безпеку.
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 17:14

  Shaman написав:
  budivelnik написав:
  detroytred написав:Тому з такими, як ти, суто і виключно лише конкретика.
Давай суто конкретику...
1 Є факт того що ТРИ моїх бізнеси - збанкрутували

...

після цих написів в багатьох конструктив закінчується й починається заздрість.

Не совсем: у многих уже вон на тех словах начинается смех - человек построил 4 дома, три их
з которых рассыпались. И этот человек на полном серьёзе заявляет "делай как я!" :lol:
