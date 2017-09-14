|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 12 жов, 2025 17:15
АндрейМ
Ми живемо у 21-му сторіччі, а не в минулому.
Ясно, не було. Думаю і не буде. То виходить що треба і колгоспники , не можна лише 250 т армією довоєнного часу.
А гребти, що ВСІ, хто не на фронті, то сцикуни, то примітивізм. Серед 10+ млн чоловіків служить/служило трохи більше 1 млн. А от серед решти 9 млн є дуже різні:
- втік і забезпечив собі індульгенцію
- сховався від обліку в підвалі
- став на облік «хай як буде»
- працює на чомусь важливому для оборони
- працює там, де величезні податки, які утримують армію
- чекає своєї черги , буде бусифікованмй завтра
інші варіанти
То чому у вас 9 млн однакових «сцикунів»?
Бо вам так зручніше виправдати свій виїзд?
Додано: Нед 12 жов, 2025 17:19
detroytred
Ще раз запитую: то що вам від мене хочеться? Щоб я пояснював Успіху? Тощо?
Та можете не пояснювати, то ваша справа. Але коли мова насправді про вас, а показують чомусь пальцем на мене (ви при цьому робите вигляд що не розумієте, що то про вас) , я кажу де той , про кого ваш пітомєц каже) . Поправляю його
А далі вже ваша справа, реагувати чи ні 😅😅
Додано: Нед 12 жов, 2025 17:21
АндрейМ написав: Hotab написав:
Історія знає такі приклади, де велику війну провели лише військовими , для яких це «професія»? Без мобілізації тих , для кого це зовсім нова справа.
Ми живемо у 21-му сторіччі, а не в минулому. Зараз проблема в тому, що ті, хто нібито думає про державу, а не про себе, насправді думає про себе і хоче дожити до того, що він чи вона вважає перемогою. Дожити за рахунок інших. Ті інші просто хочуть жити. Будь де. Просто жити. Коже має право вирішувати що для нього чи неї важливо. Різні сорти сцикла ні чим не відрізняються від тих, хто просто поїхав у безпеку.
Ти сцикло, ти виїхав
Ми живемо у 21-му сторіччі. Тому
Своє хлєбало завали і замовкни.
Більше не пиши
PS. Ось і перевіримо, наскільки АндрейМ живе "у 21-му сторіччі"
PPS. Вважаю, що ні. Скарг накидає
Додано: Нед 12 жов, 2025 17:28
Shaman написав:Успіх
, можеш гордитися - скільки обговорень про тебе
Таке чекає всіх хто воював.
Додано: Нед 12 жов, 2025 17:29
_hunter написав: Shaman написав: budivelnik написав:
Давай суто конкретику...
1 Є факт того що ТРИ моїх бізнеси - збанкрутували
...
після цих написів в багатьох конструктив закінчується й починається заздрість.
Не совсем: у многих уже вон на тех словах начинается смех - человек построил 4 дома, три их
з которых рассыпались. И этот человек на полном серьёзе заявляет "делай как я!"
я вже бачу примітивізм твоїх дописів, але інколи ти перевершуєш себе. ти рахуєш по кількості? тобто спробував один стартап, другий, третій - потім створив Facebook - й ти лох? логіка ху_нтера у повній красі.
але саме так працює бізнес - навіть твій дивний соратник ЛАД визнає - більшість бізнесів не спрацьовує. це лише в мрії - придумав й реалізував на 1 млрд доларів, по факту потрібно довго й наполегливо працювати, пробувати різні варіанти. тому так варіант 1 втратив 5 куо, варіант 2 - втратив 10 куо, варіант 3 - заробив 100 куо. непоганий варіант, інші тихо заздрять. бо ти й збрехав, якщо вказали про три невдалих бізнесу, ти не знаєш скільки було успішних - але як звичайний заздрісник - вигадуєш, що успіх лише один. заздрі далі - в твоєму випадку може пиво на халяву почне гірчити
й ти ж брехливо перекручуєш дописи, в чому може переконатися кожний, коли перейде в оригінальне повідомлення.
Додано: Нед 12 жов, 2025 17:31
UA написав: Shaman написав:Успіх
, можеш гордитися - скільки обговорень про тебе
Таке чекає всіх хто воював.
Не обовʼязково розказувати про «візуальні контакти», і не будуть обговорювати.
А нашого «героя» ще як тільки призвали, я зразу сказав - це буде синдром пʼяного героя в потягу. Який буде ходити по вагону , ригати і до всіх чіплятись, зі словами «а де був ти, коли я..»
Воно було зразу видно все. (Хоча у Детройта , так то ми його потім колись зіпсували)
І так, пане детройт, ви праві, він так себе веде лише на форумі.
В реальному житті, ясна справа, не треба «вичисляти по айпі» шоб пояснити неправоту в вагоні потяга.
Додано: Нед 12 жов, 2025 17:33
UA написав: Shaman написав:Успіх
, можеш гордитися - скільки обговорень про тебе
Таке чекає всіх хто воював.
обговорення чомусь не про те, як воював...
Додано: Нед 12 жов, 2025 17:34
Shaman написав: _hunter написав: Shaman написав:
після цих написів в багатьох конструктив закінчується й починається заздрість.
Не совсем: у многих уже вон на тех словах начинается смех - человек построил 4 дома, три их
з которых рассыпались. И этот человек на полном серьёзе заявляет "делай как я!"
тобто спробував один стартап, другий, третій - потім створив Facebook - й ти лох?
ти ж брехливо перекручуєш дописи - или не понимаешь написанного
Додано: Нед 12 жов, 2025 17:35
Hotab написав:detroytred
Ще раз запитую: то що вам від мене хочеться? Щоб я пояснював Успіху? Тощо?
Та можете не пояснювати, то ваша справа. Але коли мова насправді про вас, а показують чомусь пальцем на мене (ви при цьому робите вигляд що не розумієте, що то про вас) , я кажу де той , про кого ваш пітомєц каже) . Поправляю його
А далі вже ваша справа, реагувати чи ні 😅😅
це ж анонімний форум, то можна не дочувати...а от коли потрапить в місця, де швидко пояснять тим, хто не дочуває...
Додано: Нед 12 жов, 2025 17:39
Hotab написав:detroytred
Ще раз запитую: то що вам від мене хочеться? Щоб я пояснював Успіху? Тощо?
Та можете не пояснювати, то ваша справа. Але коли мова насправді про вас, а показують чомусь пальцем на мене (ви при цьому робите вигляд що не розумієте, що то про вас) , я кажу де той , про кого ваш пітомєц каже) . Поправляю його
А далі вже ваша справа, реагувати чи ні 😅😅
Саме так. Це моя справа. Згоден.
Але не згоден з тим, що ви з цим згодні.
Успіх цілком самостійна особа.
Навіщо ви принижуєте Успіха оцим своїм, що він мій питомець?
Навіщо намагаєтеся втягнути мене?
Щоби що?
Щоб витягнути мене з доміка, з теплої вани, з м'якого дивану.
То, виходить, це вже не моя справа, а чомусь ваша.
