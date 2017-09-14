RSS
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 17:41

  Shaman написав:
  Hotab написав:detroytred
Ще раз запитую: то що вам від мене хочеться? Щоб я пояснював Успіху? Тощо?

Та можете не пояснювати, то ваша справа. Але коли мова насправді про вас, а показують чомусь пальцем на мене (ви при цьому робите вигляд що не розумієте, що то про вас) , я кажу де той , про кого ваш пітомєц каже) . Поправляю його :mrgreen:
А далі вже ваша справа, реагувати чи ні 😅😅

це ж анонімний форум, то можна не дочувати...а от коли потрапить в місця, де швидко пояснять тим, хто не дочуває...

І де це?
І хто ж мені пояснювати буде?
Ви? 😁😁😁😁😁

Треш...
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 17:43

  detroytred написав:
  Shaman написав:
  Hotab написав:detroytred

Та можете не пояснювати, то ваша справа. Але коли мова насправді про вас, а показують чомусь пальцем на мене (ви при цьому робите вигляд що не розумієте, що то про вас) , я кажу де той , про кого ваш пітомєц каже) . Поправляю його :mrgreen:
А далі вже ваша справа, реагувати чи ні 😅😅

це ж анонімний форум, то можна не дочувати...а от коли потрапить в місця, де швидко пояснять тим, хто не дочуває...

І де це?
І хто ж мені пояснювати буде?
Ви? 😁😁😁😁😁

Треш...

там пояснюють інші люди, зовсім не такі, як я. й пояснюють дією, не витрачають зайвий час на слова :lol:
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 17:47

  detroytred написав:[
І де це?
І хто ж мені пояснювати буде?
Ви? 😁😁😁😁😁

Треш...



А чому ви це питання не ставили своєму пітомцу, коли той щось тут лоповів Василю і будівельнику про «ох з тебе спитають захисники…»
Так це було про волонтерів і людей , які забезпечують чимось корисним фронт. А тут «пенс мирного часу», користі фронту нуль, і вас дивує, що вас можуть спитати 😅
Чи ви були в доміку?
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 17:48

  Shaman написав:там пояснюють інші люди, зовсім не такі, як я. й пояснюють дією, не витрачають зайвий час на слова :lol:

Де там?
І як? І хто?
Проінформуйте мене.

Прикольно, як ви за інших розписуєтесь, що вони будуть робити відносно мене.
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 17:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Щось наша гульона СТМ прогулює сьогодні))
Вона таке любить))
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 17:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:виходить що треба і колгоспники , не можна лише 250 т армією довоєнного часу.
А гребти, що ВСІ, хто не на фронті, то сцикуни, то примітивізм. Серед 10+ млн чоловіків служить/служило трохи більше 1 млн. А от серед решти 9 млн є дуже різні:
- втік і забезпечив собі індульгенцію
- сховався від обліку в підвалі
- став на облік «хай як буде»
- працює на чомусь важливому для оборони
- працює там, де величезні податки, які утримують армію
- чекає своєї черги , буде бусифікованмй завтра
інші варіанти

То чому у вас 9 млн однакових «сцикунів»?
Бо вам так зручніше виправдати свій виїзд?

Вибачаюсь що влажу, але якось не хочуть гречкосії в окопи заради якихось мажорів/решал/нетойВОСників/лендлордів ітд.
З останнього - в Новопечерських Липках в барі стрілянина (https://korabelov.info/2025/10/557071/l ... -pistolet/) - вже один навчений стрілець з власною зброєю - але бронь-нетойВОС/блатний.
- чувак на геліку забив до полусмерті велосипедиста (https://suspilne.media/kyiv/1129614-vod ... okuratura/) знов бронь/важлива людина, нетойВОС - але навчений боксер з відмінним здоров'ям
- застрелився з особистої вогнепальної зброї відомий крипто-інвестор (https://24tv.ua/kostyantin-ganich-zastr ... o_n2931469) тримав общак чиновників - тут все понятно, але має зброю навчений, молодий

І от питання, ТЦК за більше ніж 3 роки бачать тільки якогось умовного гречкосія Петра з Крижополя - і тільки він має воювати - бо в нього ні табельної зброї, ні здоровя, ні вміння стріляти чи боксувати, ні звязків. Занавіс (С)
Востаннє редагувалось BIGor в Нед 12 жов, 2025 17:53, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 17:52

  Hotab написав:
  detroytred написав:[
І де це?
І хто ж мені пояснювати буде?
Ви? 😁😁😁😁😁

Треш...



А чому ви це питання не ставили своєму пітомцу, коли той щось тут лоповів Василю і будівельнику про «ох з тебе спитають захисники…»
Так це було про волонтерів і людей , які забезпечують чимось корисним фронт. А тут «пенс мирного часу», користі фронту нуль, і вас дивує, що вас можуть спитати 😅
Чи ви були в доміку?


Тому що. Він. Звернувся. Саме. В. Мій. Бік.
Наявне ж.

А стосовно інших - це суто моя справа. Реагувати чи ні (ваші ж слова). По якому колу?
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 17:56

BIGor
Вибачаюсь що влажу, але якось не хочуть гречкосії в окопи заради якихось мажорів/решал/нетойВОСників/лендлордів ітд.


Пробачте, а де ваше поле гречки? Може це ви і є «мажор»? Як мінімум для абирвалга так точно.
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 17:56

  Hotab написав:Щось наша гульона СТМ прогулює сьогодні))
Вона таке любить))

Що? Масовки не вистачає?

Просто цікаво: чого ж ви все-таки добиваєтеся?
Більше трешу на гілці?
Навіщо?
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 18:00

  Hotab написав:BIGor
Вибачаюсь що влажу, але якось не хочуть гречкосії в окопи заради якихось мажорів/решал/нетойВОСників/лендлордів ітд.


Пробачте, а де ваше поле гречки? Може це ви і є «мажор»? Як мінімум для абирвалга так точно.

Ого це заявочка, мене тут лошили 10 років що я ніщеброд і недостойний жити в Києві, а тут вже "Мажор"? Добре, де моя бронь, нетой ВОС, гелендваген чи інша іномарка, зв'язки, 3 квартири, табельна зброя, уміння боксувати? Нема?
