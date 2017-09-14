Ще раз запитую: то що вам від мене хочеться? Щоб я пояснював Успіху? Тощо?
Та можете не пояснювати, то ваша справа. Але коли мова насправді про вас, а показують чомусь пальцем на мене (ви при цьому робите вигляд що не розумієте, що то про вас) , я кажу де той , про кого ваш пітомєц каже) . Поправляю його А далі вже ваша справа, реагувати чи ні 😅😅
це ж анонімний форум, то можна не дочувати...а от коли потрапить в місця, де швидко пояснять тим, хто не дочуває...
І де це? І хто ж мені пояснювати буде? Ви? 😁😁😁😁😁
Треш...
там пояснюють інші люди, зовсім не такі, як я. й пояснюють дією, не витрачають зайвий час на слова
А чому ви це питання не ставили своєму пітомцу, коли той щось тут лоповів Василю і будівельнику про «ох з тебе спитають захисники…» Так це було про волонтерів і людей , які забезпечують чимось корисним фронт. А тут «пенс мирного часу», користі фронту нуль, і вас дивує, що вас можуть спитати 😅 Чи ви були в доміку?
Hotab написав:виходить що треба і колгоспники , не можна лише 250 т армією довоєнного часу. А гребти, що ВСІ, хто не на фронті, то сцикуни, то примітивізм. Серед 10+ млн чоловіків служить/служило трохи більше 1 млн. А от серед решти 9 млн є дуже різні: - втік і забезпечив собі індульгенцію - сховався від обліку в підвалі - став на облік «хай як буде» - працює на чомусь важливому для оборони - працює там, де величезні податки, які утримують армію - чекає своєї черги , буде бусифікованмй завтра інші варіанти
То чому у вас 9 млн однакових «сцикунів»? Бо вам так зручніше виправдати свій виїзд?
І от питання, ТЦК за більше ніж 3 роки бачать тільки якогось умовного гречкосія Петра з Крижополя - і тільки він має воювати - бо в нього ні табельної зброї, ні здоровя, ні вміння стріляти чи боксувати, ні звязків. Занавіс (С)
А чому ви це питання не ставили своєму пітомцу, коли той щось тут лоповів Василю і будівельнику про «ох з тебе спитають захисники…» Так це було про волонтерів і людей , які забезпечують чимось корисним фронт. А тут «пенс мирного часу», користі фронту нуль, і вас дивує, що вас можуть спитати 😅 Чи ви були в доміку?
Тому що. Він. Звернувся. Саме. В. Мій. Бік. Наявне ж.
А стосовно інших - це суто моя справа. Реагувати чи ні (ваші ж слова). По якому колу?
Вибачаюсь що влажу, але якось не хочуть гречкосії в окопи заради якихось мажорів/решал/нетойВОСників/лендлордів ітд.
Пробачте, а де ваше поле гречки? Може це ви і є «мажор»? Як мінімум для абирвалга так точно.
Ого це заявочка, мене тут лошили 10 років що я ніщеброд і недостойний жити в Києві, а тут вже "Мажор"? Добре, де моя бронь, нетой ВОС, гелендваген чи інша іномарка, зв'язки, 3 квартири, табельна зброя, уміння боксувати? Нема?