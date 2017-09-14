RSS
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 18:00

detroytred
Що? Масовки не вистачає?


Не можна роль СТМ зводити до масовки. Вони активний учасник)) І гарно вміє додавати копоті до вашої прожарки 😅

Просто цікаво: чого ж ви все-таки добиваєтеся?


Так я ж пояснив))
Чому я маю за вас вашому пітомцю пояснювати, чому у нас є захисники держави , які жодного дня не захисники ? Про свою участь я пояснив, у нього все ще є питання. Пояснюйте ви 😅
Не хочете - я буду вам нагадувати щоразу, коли це питання піднімається 😅
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 18:06

BIGor
а тут вже "Мажор"


А ви спитайте у абирвалга, що якщо ви виїхали під час війни, маєте гроші на нерухомість Польщі (вибираєте там щось), не стоїте на обліку у психіатра, вас не били в дитинстві - то ви вже мажор!!

Насправді я вам натякаю, що ваше оце «мажори» це лише ваша точка сидіння. Для когось мажор ви, а для когось оті , кому ви заздрите, зовсім не мажори.
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 18:08

  Hotab написав:detroytred
Що? Масовки не вистачає?


Не можна роль СТМ зводити до масовки. Вони активний учасник)) І гарно вміє додавати копоті до вашої прожарки 😅

Тобто добиваєтеся моєї прожарки.
Чіплятися.

Ну і нафіга мені це шапіто?
Чим ви від отого бидла з прикладу у вагоні чи дискотеці відрізняєтеся?
Нічим. Один в один.
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 18:09

  Hotab написав:BIGor
а тут вже "Мажор"


А ви спитайте у абирвалга, що якщо ви виїхали під час війни, маєте гроші на нерухомість Польщі (вибираєте там щось), не стоїте на обліку у психіатра, вас не били в дитинстві - то ви вже мажор!!



Для абирвалга достатньо наявності смартфона
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 18:12

  Faceless написав:......
Так всі 120 квартир прям одночасно не вмикають потужні прилади. Це цілком притомна цифра насправді.
І не думаю що прям все на електриці

Не все и не всё.
Но уже писал, что работающие люди пользуются ээ и вмикають потужні прилади в основном после работы, т.е. вечером. В результате примерно где-то одночасно.

Да, не всё на ээ. Крышная котельная, т.е. отопление + гор. вода, на газе.
Но в 2022 управляющая компания объяснила, что газовщики выставили несусветную цену за газ, поэтому и цена на воду выйдет очень большая. Поэтому с согласия жильцов гор. воду отключили. Потом правительство приняло решение о щаморозке цены на газ для бытовых потребителей, но гор. воду нам включили уже только с началом отопительного сезона. В 2023 воду не отключали, а в 2024 опять выключили вместе с отоплением и включили с началом отопительного сезона. Уже без всяких разговоров с жильцами. В этом году тоже. В результате даже те, у кого бойлеров не было, почти все их поставили. И, думаю, уже к центральной гор. воде и не подключаются вообще. Т.е. не электрика осталось только отопление. И какая-то мощность нужна и для работы котельной, даже газовой.

По итогу 400 кВт на 120 квартир с учётом лифтов, бойлеров, насосов для подкачки воды, котельной явно недостаточно.
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 18:13

  Hotab написав:detroytred
Просто цікаво: чого ж ви все-таки добиваєтеся?


Так я ж пояснив))
Чому я маю за вас вашому пітомцю пояснювати, чому у нас є захисники держави , які жодного дня не захисники ? Про свою участь я пояснив, у нього все ще є питання. Пояснюйте ви 😅
Не хочете - я буду вам нагадувати щоразу, коли це питання піднімається 😅


Чого, а не чому.

Стосовно чому --- ви вигадали причину, яку вам схотілося (тицьнути, що я повинен поясняти щось Успіху. А чому б не станцювати ще.).

То "ваша справа (реагувати-не реагувати) чи "я буду нагадувати"?
Години не пройшло.

Я вам теж пояснив, а ви все рівно лізете...
То тоді яка різниця між вами і Успіхом?

Тому Успіх і робить вам алаверди.
Бо це єдине дієве на таких, як ви.
