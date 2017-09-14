RSS
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 18:37

  detroytred написав:Hotab
Вашими ж воучими методами вас прожарює.
Мені, звиняйте, такий формат не цікавий.

Вас може й не цікавить. але й тим, хто вас прожарює - це теж не цікаво. така ось рекурсія :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10079
З нами з: 29.09.19
Подякував: 785 раз.
Подякували: 1661 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 18:42

  Hotab написав:АндрейМ

Ми живемо у 21-му сторіччі, а не в минулому.


Ясно, не було. Думаю і не буде. То виходить що треба і колгоспники , не можна лише 250 т армією довоєнного часу.
А гребти, що ВСІ, хто не на фронті, то сцикуни, то примітивізм. Серед 10+ млн чоловіків служить/служило трохи більше 1 млн. А от серед решти 9 млн є дуже різні:
- втік і забезпечив собі індульгенцію
- сховався від обліку в підвалі
- став на облік «хай як буде»
- працює на чомусь важливому для оборони
- працює там, де величезні податки, які утримують армію
- чекає своєї черги , буде бусифікованмй завтра
інші варіанти

То чому у вас 9 млн однакових «сцикунів»?
Бо вам так зручніше виправдати свій виїзд?
Вы правы.
Но я приводил пример "той" войны, когда в армию были призваны по памяти 37 млн. Это где-то половина мужчин призывного возраста. У нас, к счастью, потери намного ниже, чем тогда. Но когда постоянно воюет несколько %... Уже 3,5 года. И их не заменяют.
Как-то не так.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36758
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5364 раз.
Подякували: 4865 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 18:46

  Shaman написав:
  detroytred написав:Hotab
Вашими ж воучими методами вас прожарює.
Мені, звиняйте, такий формат не цікавий.

Вас може й не цікавить. але й тим, хто вас прожарює - це теж не цікаво. така ось рекурсія :lol:

І? І що?
Якщо мені не цікаво перходити на такий формат, то я не переходжу.

То з якої причини вони застосовують оцей формат? Вкажіть.
Ви знов відповідаєте за інших.
Ще й тіко злившись ще з попередньої спроби.
detroytred
 
Повідомлень: 25828
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 18:46

  BIGor написав:...
Я не знаю хто такий абирвалг, але кажу ще раз - гречкосії вже порозумнішали за той час, поки пів Києва з не тими-ВОСами/бронью і табельною зброєї бухають по барам.

Навіть по еволюції Успіха за 3 роки це дуже видно, на мою думку він дуже порозумнішав.

"порозумнішав" в сенсі, що країну не треба захищати? як на мене, це називається деградація.

так, корупція при мобілізації дуже погана річ. напевне навіть більше, ніж обговорюється. але ж - ви самі за якою таксою виїхали?.. як мені подобаються оці викривачі корупції, які самі нею скористалися, досвідчені так сказати...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10079
З нами з: 29.09.19
Подякував: 785 раз.
Подякували: 1661 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 18:48

  Shaman написав:
  detroytred написав:
  Shaman написав:----------------------------
Hotab
detroytred
Та можете не пояснювати, то ваша справа. Але коли мова насправді про вас, а показують чомусь пальцем на мене (ви при цьому робите вигляд що не розумієте, що то про вас) , я кажу де той , про кого ваш пітомєц каже) . Поправляю його :mrgreen:
А далі вже ваша справа, реагувати чи ні 😅😅
----------------------------
це ж анонімний форум, то можна не дочувати...а от коли потрапить в місця, де швидко пояснять тим, хто не дочуває...

І де це?
І хто ж мені пояснювати буде?
Ви? 😁😁😁😁😁

Треш...

там пояснюють інші люди, зовсім не такі, як я. й пояснюють дією, не витрачають зайвий час на слова :lol:
От би ше й вам так пояснили.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36758
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5364 раз.
Подякували: 4865 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 18:51

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  detroytred написав:І де це?
І хто ж мені пояснювати буде?
Ви? 😁😁😁😁😁

Треш...

там пояснюють інші люди, зовсім не такі, як я. й пояснюють дією, не витрачають зайвий час на слова :lol:
От би ше й вам так пояснили.

можете починати - уважно слухаю 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10079
З нами з: 29.09.19
Подякував: 785 раз.
Подякували: 1661 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 18:51

  Shaman написав:
  BIGor написав:...
Я не знаю хто такий абирвалг, але кажу ще раз - гречкосії вже порозумнішали за той час, поки пів Києва з не тими-ВОСами/бронью і табельною зброєї бухають по барам.

Навіть по еволюції Успіха за 3 роки це дуже видно, на мою думку він дуже порозумнішав.

"порозумнішав" в сенсі, що країну не треба захищати?

в том смысле, что "а я что, самый рыжий тут?"
_hunter
 
Повідомлень: 10735
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 18:53

Шаман
То з якої причини-то?
detroytred
 
Повідомлень: 25828
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 18:53

  Shaman написав:
  BIGor написав:...
Я не знаю хто такий абирвалг, але кажу ще раз - гречкосії вже порозумнішали за той час, поки пів Києва з не тими-ВОСами/бронью і табельною зброєї бухають по барам.

Навіть по еволюції Успіха за 3 роки це дуже видно, на мою думку він дуже порозумнішав.

"порозумнішав" в сенсі, що країну не треба захищати? як на мене, це називається деградація.

так, корупція при мобілізації дуже погана річ. напевне навіть більше, ніж обговорюється. але ж - ви самі за якою таксою виїхали?.. як мені подобаються оці викривачі корупції, які самі нею скористалися, досвідчені так сказати...

Я не користувався корупцією дебіле. А от цікаво як ти ухиляєшся від обов'язку захищати свою країну вже 4-й рік?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10218
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1478 раз.
Подякували: 1881 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 18:55

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  BIGor написав:...
Я не знаю хто такий абирвалг, але кажу ще раз - гречкосії вже порозумнішали за той час, поки пів Києва з не тими-ВОСами/бронью і табельною зброєї бухають по барам.

Навіть по еволюції Успіха за 3 роки це дуже видно, на мою думку він дуже порозумнішав.

"порозумнішав" в сенсі, що країну не треба захищати?

в том смысле, что "а я что, самый рыжий тут?"

Так і є, і я Успіха дуже розумію. Він виходить самий "лисий" оказався, серед тутешніх "псевдопатріотів" з не тими ВОСами чи заброньованими.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10218
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1478 раз.
Подякували: 1881 раз.
 
Профіль
 
1
