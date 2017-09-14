На перший погляд здається дивним, але загалом логічно. Чим більше квартир, тим більше там таких хто: Не живуть взагалі Виїхали на відпочинок і не юзають е/е сьогодні взагалі Пішли в кафе на вечерю Працювали з дому і всі приготування їжі і прання повели вдень, коли інші були на роботі і не вантажили
Але на них на піковий вечір також виділено. Тому десь воно і є, що з 12 кВт максимуму на квартиру, в середньому треба 3-4
3 момента. 1. Какого года цитата? 2. Какой дом? Есть там лифты и сколько? Нужны ли насосы для подкачки воды? И т.д., и т.п. 3. 400 квт : 120кв. = 3,3 кВт. А не 12 кВт.
ЛАД написав:...Приклад неудачный. Так же как был мой с 1946 годом. Но я хоть признал это, а вы продолжаете. И не желаю вам попробовать когда-нибудь жить по законам Дикого Запада.
ще раз розмова йде про бажання населення щось робити самостійно. там де кажуть - на лісоповал - йдуть на лісоповал, кажуть в табір - йдуть в табір - розвитку не буде. звісно зажди є активні люди, але їх має бути критична частина.
а з приводу зброї. в США багато зброї, й нічого, населення непогано живе. в нас по факту вже багато зброї - тому доведеться вчитися жити в цих умовах усіляке здорове бидло трохи заспокоїться, бо як там - кольт реально вирівняв людей
"населення непогано живе", только достаточно регулярно происходят расстрелы в школах и не только. А бидло не заспокоїться, скорее, вы будете бояться выходить на улицу. И тогда расскажете о том, как "кольт реально вирівняв людей".
й все одно американці не хочуть відмовлятися від зброї. й встановити автократію в такій країни важко, навіть якщо взагалі можливо.
а било чому воно бидло - бо здорове, й вважаю, що йому нічого не зроблять. а коли кожен дідусь може зробити додаткову дірку в бидлі - бикувати стануть менше. хтось спмзрозуміє, на досвіді інших будуть вчити
але що там робить підприємець - не вийшла одна справа, починає іншу...
Вы очень красиво расписываете Запад. Вот только всё немного не так. Например, "за потреби переїхати в інше місто" можно, но если у нас для пересичного аренда квартиры в новом месте будет стоить половину зарплаты (а порой и больше), то такой переезд теряет смысл.[/quote] ЛАД, я дуже багато жив в різних містах. 50% багато. 30% - якщо залишок більше, ніж на попередньому місці - чому й ні. мова йде не про касирів АТБ й не про охоронців. а кваліфіковані робітники, навіть робочі, можуть дозволити собі винаймати житло
а викривляти мою професію - багато розуму не треба. але замість того, щоб вивчити щось нове (я можу підказати), простіше кривлятися. як це робить "цвіт" нашого форуму
Насчёт "вивчити щось нове" я вам можу підказати и побольше вашего. Но экономист, который несёт такую пургу, как иногда вы, вполне заслуживает " "икономист".
підказати ви багато що можете, а от кваліфіковано розповісти - вже ні а свої висновки треба обгрунтовувати - а так кожен дурень може розповідати "что он не согласен, пишут, пишут, голова пухнет" а з обгрунтуваннями у вас слабенько, останнім часом навіть не намагаєтесь.
побачили розвиток українського с/г? пів Європи вже побачило
1,2 Ви думаєте це впливає? 3. Може я не уважно прочитав, але мова йшла що постійні 400квт на 120 квартир з максимальною потужністю кожна по 12 кВт, які отримують середню 3.3 кВт, що є в діапазоні 25% від виділеного максималу.
Hotab написав:То чому у вас 9 млн однакових «сцикунів»? Бо вам так зручніше виправдати свій виїзд?
Чому 9 мільйонів? В Україні більше дорослих громадян.
Проблема в тому, що і Ви особисто і інші якось виправдовують неучасть у війні інших. Причому особисто Ви застосовуєте подвійні стандарти. Особисто мені Ви писали, що я не маю права вирішувати де я буду більше корисним (закордоном, сплачуючи податки), але коли мова йде про якогось коміка, який живе закордоном і нібито донатить, то для Вас такий комік займається саме своєю справою.
Shaman написав:"порозумнішав" в сенсі, що країну не треба захищати? як на мене, це називається деградація.
так, корупція при мобілізації дуже погана річ. напевне навіть більше, ніж обговорюється. але ж - ви самі за якою таксою виїхали?.. як мені подобаються оці викривачі корупції, які самі нею скористалися, досвідчені так сказати...
Я не користувався корупцією дебіле. А от цікаво як ти ухиляєшся від обов'язку захищати свою країну вже 4-й рік?
тобто коли я живу в країні й працюю - то я ухилянт. а коли хтось виїхав з країни після 2022 року, й явно 25-60 - то це законно. нічого так фінт дупою, молодець про обов'язок захищати країну згадав...
серед тутешніх "псевдопатріотів" з не тими ВОСами чи заброньованими.
А ви серед кого , лисих, псевдо патріотів, чи є ще якісь варіанти і ви серед них..?)
Ви вже визначтесь, я ніщеброд чи мажор?
Я саме це у вас запитую)) Бо ви інших називаєте мажорами, але самі в шоколаді по більшості позицій. Щодо захисту , то ніколи ні, не збираєтесь і вам це не загрожує. То чим ви не мажор і не хитрозроблений)) Але теж, головне своєчасно почухати за вушком, гляди і мажору не скажуть що він мажор))