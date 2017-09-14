Додано: Нед 12 жов, 2025 19:02

ЛАД написав: ...Приклад неудачный.

Так же как был мой с 1946 годом. Но я хоть признал это, а вы продолжаете.

а з приводу зброї. в США багато зброї, й нічого, населення непогано живе. в нас по факту вже багато зброї - тому доведеться вчитися жити в цих умовах усіляке здорове бидло трохи заспокоїться, бо як там - кольт реально вирівняв людей "населення непогано живе", только достаточно регулярно происходят расстрелы в школах и не только.

але що там робить підприємець - не вийшла одна справа, починає іншу...

а викривляти мою професію - багато розуму не треба. але замість того, щоб вивчити щось нове (я можу підказати), простіше кривлятися. як це робить "цвіт" нашого форуму Насчёт "вивчити щось нове" я вам можу підказати и побольше вашего. Но экономист, который несёт такую пургу, как иногда вы, вполне заслуживает "

ще раз розмова йде про бажання населення щось робити самостійно. там де кажуть - на лісоповал - йдуть на лісоповал, кажуть в табір - йдуть в табір - розвитку не буде. звісно зажди є активні люди, але їх має бути критична частина.й все одно американці не хочуть відмовлятися від зброї. й встановити автократію в такій країни важко, навіть якщо взагалі можливо.а било чому воно бидло - бо здорове, й вважаю, що йому нічого не зроблять. а коли кожен дідусь може зробити додаткову дірку в бидлі - бикувати стануть менше. хтось спмзрозуміє, на досвіді інших будуть вчитиВы очень красиво расписываете Запад.Вот только всё немного не так.Например, "за потреби переїхати в інше місто" можно, но если у нас для пересичного аренда квартиры в новом месте будет стоить половину зарплаты (а порой и больше), то такой переезд теряет смысл.[/quote], я дуже багато жив в різних містах. 50% багато. 30% - якщо залишок більше, ніж на попередньому місці - чому й ні. мова йде не про касирів АТБ й не про охоронців. а кваліфіковані робітники, навіть робочі, можуть дозволити собі винаймати житлопідказати ви багато що можете, а от кваліфіковано розповісти - вже ніа свої висновки треба обгрунтовувати - а так кожен дурень може розповідати "что он не согласен, пишут, пишут, голова пухнет"а з обгрунтуваннями у вас слабенько, останнім часом навіть не намагаєтесь.побачили розвиток українського с/г? пів Європи вже побачило