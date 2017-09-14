RSS
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 18:58

  Hotab написав:ЛАД

Про коефіцієнт одночасності.

Зображення

На перший погляд здається дивним, але загалом логічно. Чим більше квартир, тим більше там таких хто:
Не живуть взагалі
Виїхали на відпочинок і не юзають е/е сьогодні взагалі
Пішли в кафе на вечерю
Працювали з дому і всі приготування їжі і прання повели вдень, коли інші були на роботі і не вантажили

Але на них на піковий вечір також виділено. Тому десь воно і є, що з 12 кВт максимуму на квартиру, в середньому треба 3-4
3 момента.
1. Какого года цитата?
2. Какой дом? Есть там лифты и сколько? Нужны ли насосы для подкачки воды? И т.д., и т.п.
3. 400 квт : 120кв. = 3,3 кВт. А не 12 кВт.
ЛАД
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 18:59

BIGor
серед тутешніх "псевдопатріотів" з не тими ВОСами чи заброньованими.


А ви серед кого , лисих, псевдо патріотів, чи є ще якісь варіанти і ви серед них..?)
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 19:02

  ЛАД написав:...Приклад неудачный.
Так же как был мой с 1946 годом. Но я хоть признал это, а вы продолжаете.
И не желаю вам попробовать когда-нибудь жить по законам Дикого Запада.

ще раз розмова йде про бажання населення щось робити самостійно. там де кажуть - на лісоповал - йдуть на лісоповал, кажуть в табір - йдуть в табір - розвитку не буде. звісно зажди є активні люди, але їх має бути критична частина.
а з приводу зброї. в США багато зброї, й нічого, населення непогано живе. в нас по факту вже багато зброї - тому доведеться вчитися жити в цих умовах усіляке здорове бидло трохи заспокоїться, бо як там - кольт реально вирівняв людей
"населення непогано живе", только достаточно регулярно происходят расстрелы в школах и не только.
А бидло не заспокоїться, скорее, вы будете бояться выходить на улицу. И тогда расскажете о том, как "кольт реально вирівняв людей". :)

й все одно американці не хочуть відмовлятися від зброї. й встановити автократію в такій країни важко, навіть якщо взагалі можливо.

а било чому воно бидло - бо здорове, й вважаю, що йому нічого не зроблять. а коли кожен дідусь може зробити додаткову дірку в бидлі - бикувати стануть менше. хтось спмзрозуміє, на досвіді інших будуть вчити
але що там робить підприємець - не вийшла одна справа, починає іншу...
Вы очень красиво расписываете Запад.
Вот только всё немного не так.
Например, "за потреби переїхати в інше місто" можно, но если у нас для пересичного аренда квартиры в новом месте будет стоить половину зарплаты (а порой и больше), то такой переезд теряет смысл.[/quote]
ЛАД, я дуже багато жив в різних містах. 50% багато. 30% - якщо залишок більше, ніж на попередньому місці - чому й ні. мова йде не про касирів АТБ й не про охоронців. а кваліфіковані робітники, навіть робочі, можуть дозволити собі винаймати житло
а викривляти мою професію - багато розуму не треба. але замість того, щоб вивчити щось нове (я можу підказати), простіше кривлятися. як це робить "цвіт" нашого форуму :lol:
Насчёт "вивчити щось нове" я вам можу підказати и побольше вашего. Но экономист, который несёт такую пургу, как иногда вы, вполне заслуживает "
"икономист".

підказати ви багато що можете, а от кваліфіковано розповісти - вже ні 8) а свої висновки треба обгрунтовувати - а так кожен дурень може розповідати "что он не согласен, пишут, пишут, голова пухнет" ;) а з обгрунтуваннями у вас слабенько, останнім часом навіть не намагаєтесь.

побачили розвиток українського с/г? пів Європи вже побачило :D
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 19:02

  ЛАД написав:
  Hotab написав:ЛАД

Про коефіцієнт одночасності.

Зображення

На перший погляд здається дивним, але загалом логічно. Чим більше квартир, тим більше там таких хто:
Не живуть взагалі
Виїхали на відпочинок і не юзають е/е сьогодні взагалі
Пішли в кафе на вечерю
Працювали з дому і всі приготування їжі і прання повели вдень, коли інші були на роботі і не вантажили

Але на них на піковий вечір також виділено. Тому десь воно і є, що з 12 кВт максимуму на квартиру, в середньому треба 3-4
3 момента.
1. Какого года цитата?
2. Какой дом? Есть там лифты и сколько? Нужны ли насосы для подкачки воды? И т.д., и т.п.
3. 400 квт : 120кв. = 3,3 кВт. А не 12 кВт.



1,2 Ви думаєте це впливає?
3. Може я не уважно прочитав, але мова йшла що постійні 400квт на 120 квартир з максимальною потужністю кожна по 12 кВт, які отримують середню 3.3 кВт, що є в діапазоні 25% від виділеного максималу.
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 19:03

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
  Shaman написав:-----------------------------
detroytred
І де це?
І хто ж мені пояснювати буде?
Ви? 😁😁😁😁😁

Треш...
-----------------------------
там пояснюють інші люди, зовсім не такі, як я. й пояснюють дією, не витрачають зайвий час на слова :lol:
От би ше й вам так пояснили.

можете починати - уважно слухаю 8)

"пояснюють дією, не витрачають зайвий час на слова" - і як я можу починати на форумі?
ЛАД
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 19:04

  Hotab написав:BIGor
серед тутешніх "псевдопатріотів" з не тими ВОСами чи заброньованими.


А ви серед кого , лисих, псевдо патріотів, чи є ще якісь варіанти і ви серед них..?)

Ви вже визначтесь, я ніщеброд чи мажор? :D
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 19:04

  Hotab написав:То чому у вас 9 млн однакових «сцикунів»?
Бо вам так зручніше виправдати свій виїзд?

Чому 9 мільйонів? В Україні більше дорослих громадян.

Проблема в тому, що і Ви особисто і інші якось виправдовують неучасть у війні інших. Причому особисто Ви застосовуєте подвійні стандарти. Особисто мені Ви писали, що я не маю права вирішувати де я буду більше корисним (закордоном, сплачуючи податки), але коли мова йде про якогось коміка, який живе закордоном і нібито донатить, то для Вас такий комік займається саме своєю справою.
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 19:07

  BIGor написав:
  Shaman написав:"порозумнішав" в сенсі, що країну не треба захищати? як на мене, це називається деградація.

так, корупція при мобілізації дуже погана річ. напевне навіть більше, ніж обговорюється. але ж - ви самі за якою таксою виїхали?.. як мені подобаються оці викривачі корупції, які самі нею скористалися, досвідчені так сказати...

Я не користувався корупцією дебіле. А от цікаво як ти ухиляєшся від обов'язку захищати свою країну вже 4-й рік?

тобто коли я живу в країні й працюю - то я ухилянт. а коли хтось виїхав з країни після 2022 року, й явно 25-60 - то це законно. нічого так фінт дупою, молодець :lol: про обов'язок захищати країну згадав...
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 19:09

  Shaman написав:........

Я вам уже писал - в начале любого спора можете считать, что я слился.
И тоже писал - отвечать на ваши аргументы, себя не уважать.
Единственное, что вам можно ответить (правда, уже тоже было):
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 19:10

  BIGor написав:
  Hotab написав:BIGor
серед тутешніх "псевдопатріотів" з не тими ВОСами чи заброньованими.


А ви серед кого , лисих, псевдо патріотів, чи є ще якісь варіанти і ви серед них..?)

Ви вже визначтесь, я ніщеброд чи мажор? :D

Я саме це у вас запитую))
Бо ви інших називаєте мажорами, але самі в шоколаді по більшості позицій. Щодо захисту , то ніколи ні, не збираєтесь і вам це не загрожує. То чим ви не мажор і не хитрозроблений))
Але теж, головне своєчасно почухати за вушком, гляди і мажору не скажуть що він мажор))
