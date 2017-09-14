RSS
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 19:14

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав: От би ше й вам так пояснили.

можете починати - уважно слухаю 8)

"пояснюють дією, не витрачають зайвий час на слова" - і як я можу починати на форумі?

все так погано з аргументами? :shock: а наче в університеті вчився...

я не ховаюсь від незручних питань, як detroytred, й не зливаюсь, як деякі інші ;) й можу аргументувати свою позицію. але коли ви та подібні вам незрозуміло звідки замість відповідей переходять на оцей універсальний аргумент - чому не на фронті? то спочатку нехай самі дадуть відповідь - але чомусь мовчать, бо фраза, що за гроші порішав питання - якось не комільфо, перші про це волають ;)
Shaman
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 19:15

АндрейМ
Особисто мені Ви писали, що я не маю права вирішувати де я буду більше корисним


Так ви б показали , що ви корисні за кордоном , бо шалений платник податків в бюджет України , і ще шаленіший донатьор, я б вам слова не сказав би кривого (за інших не гарантую 😅).
Але ж ви просто «я хочу не захищати, а жити за кордоном» , то ви і отримуєте))
У мене нема подвійних стандартів, я неодноразово казав що за економічне бронювання, і завжди був за тих, хто хоч з бронею, хоч ні, але на яких тримається бюджет і фінансування армії. Незалежно навіть від політичних вподобань персонажа і ставлення до діючого чи минулого президента.
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 19:16

  Hotab написав:
  BIGor написав:Ви вже визначтесь, я ніщеброд чи мажор? :D

Я саме це у вас запитую))
Бо ви інших називаєте мажорами, але самі в шоколаді по більшості позицій. Щодо захисту , то ніколи ні, не збираєтесь і вас це не загрожує. То чим ви не мажор і не хитрозроблений))
Але теж, головне своєчасно почухати за вушком, гляди і мажору не скажуть що він мажор))

Так а люди які мають табельну зброю, геленваген і живуть на Новопечерських липках, і до сих пір не служать - це не мажори? Хто ж тоді? Знову нетой ВОСники? Чи надважливі для України люди? Кажу, пересічні гречкосії порозумнішали, тому і нема черг біля ТЦК.
Виходить "найуспішніші" 5% не хочуть, а глупі гречкосії вже закінчились. Пат.
BIGor
1
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 19:17

  Hotab написав:АндрейМ
Це має бути професією.


Э
Історія знає такі приклади, де велику війну провели лише військовими , для яких це «професія»? Без мобілізації тих , для кого це зовсім нова справа.

Проблема в тому, що українці не хочуть платити за безпеку.


Навіть 1000 грн/рік податку за другу, інвештиційну квартиру.

150 тис. силопенсів М60-,
мільйони держслужбовців та різних "силовиків"
flyman
3
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 19:17

  ЛАД написав:
  Shaman написав:........

Я вам уже писал - в начале любого спора можете считать, что я слился.
И тоже писал - отвечать на ваши аргументы, себя не уважать.
Единственное, сто вам можно ответить (правда, уже тоже было):

я так бачу, що зливаєтесь - бо я намагаюсь дискутувати там, де розбираюсь 8)

себе ви не поважаєте, коли замість аргументів переходите на особистості - фальцетом й сухеньким кулачком 8)
Shaman
4
5
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 19:20

  Hotab написав:
  ЛАД написав:........
3 момента.
1. Какого года цитата?
2. Какой дом? Есть там лифты и сколько? Нужны ли насосы для подкачки воды? И т.д., и т.п.
3. 400 квт : 120кв. = 3,3 кВт. А не 12 кВт.

1,2 Ви думаєте це впливає?
3. Може я не уважно прочитав, але мова йшла що постійні 400квт на 120 квартир з максимальною потужністю кожна по 12 кВт, які отримують середню 3.3 кВт, що є в діапазоні 25% від виділеного максималу.

1,2. Гадаю, що так.
3. Я жодного разу не казав про 12 кВт. Закладав 5 кВт на квартиру. Доречі, наскільки знаю, в нашому будинку так і закладалося.
ЛАД
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 19:21

  BIGor написав:...
Виходить "найуспішніші" 5% не хочуть, а глупі гречкосії вже закінчились. Пат.

в 1920 це закінчилося матом. й потім коли помирали від голоду через 12 років чи поставили до стінки через 18 років, вже не цікавилися хто з яких...
Shaman
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 19:24

BIGor
Так а люди які мають табельну зброю, геленваген і живуть на Новопечерських липках, і до сих пір не служать - це не мажори?


Та всі різні. Хтось при владі, хтось очолює надважливе підприємство, хтось і купив бронь.
От УА хто? Він постійно розказує про якихось мажорів. Чому він виїжджає вільно за кордон і всюди махає ксівою? А жив він до Хорватії не на Липках? Може це він і є мажор, але розказує про інших якихось мажорів??
У вас якась уява, що це якісь «інші» люди щось там їздять на БЧЖ (большой чорний жип). Барабашов теж їздить, і розказує про якихось «інших» мажорів.
Ви такий самий, виїхав з пачкою грошей за корон, служити не збираєтесь. Не мажор?)
Тут що, хто перший забронював собі роль нещасного гречкосія , той має право назначити інших мажорами?))
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 19:25

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
  Shaman написав:..........
можете починати - уважно слухаю 8)

"пояснюють дією, не витрачають зайвий час на слова" - і як я можу починати на форумі?

все так погано з аргументами? :shock: а наче в університеті вчився...

я не ховаюсь від незручних питань, як detroytred, й не зливаюсь, як деякі інші ;) й можу аргументувати свою позицію. але коли ви та подібні вам незрозуміло звідки замість відповідей переходять на оцей універсальний аргумент - чому не на фронті? то спочатку нехай самі дадуть відповідь - але чомусь мовчать, бо фраза, що за гроші порішав питання - якось не комільфо, перші про це волають ;)

Вам на каждый пост повторять?
Раньше говорили "А ещё шляпу надел". :)
Я признаЮ, что в 72 года "за гроші порішав питання" з ТЦК.
Что ещё надо признать?
Что я агент румынской сигуранцы, польской дефензивы, МИ-5, японской разведки?
ПризнаЮ. Всех вместе.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 12 жов, 2025 19:36, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 19:25

ЛАД
Закладав 5 кВт на квартиру. Доречі, наскільки знаю, в нашому будинку так і закладалося.


Це що за цифра? Максимально виділена кожному? Чи якась середня?
А скільки квартир в будинку?
