Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 12 жов, 2025 19:28
flyman
150 тис. силопенсів М60-,
мільйони держслужбовців та різних "силовиків"
Жодного адекватного аргументу звідки у Детройта більше зобовʼязань захищати державу ніж у тебе я не почув. Можеш спробувати.
Так само як і «мільйони різних держслужбовців». Чим вони відрізняються від Флаймана в контексті захисту держави.
Hotab
Додано: Нед 12 жов, 2025 19:43
Hotab написав:flyman
150 тис. силопенсів М60-,
мільйони держслужбовців та різних "силовиків"
Жодного адекватного аргументу звідки у Детройта більше зобовʼязань захищати державу ніж у тебе я не почув. Можеш спробувати.
Так само як і «мільйони різних держслужбовців». Чим вони відрізняються від Флаймана в контексті захисту держави.
доречі наскільки пам"ятаю муха також бюджетну цицю смоктала)
а рогопіл кажє бєрци розносив)
так що на зміну Доляреку е ДВІ одиниці)))
Востаннє редагувалось Прохожий
в Нед 12 жов, 2025 19:44, всього редагувалось 1 раз.
Прохожий
Додано: Нед 12 жов, 2025 19:44
Hotab написав:ЛАД
Закладав 5 кВт на квартиру. Доречі, наскільки знаю, в нашому будинку так і закладалося.
Це що за цифра? Максимально виділена кожному? Чи якась середня?
А скільки квартир в будинку?
Насколько знаю, максимальная расчётная на квартиру.
120 + служебные помещения + некоторые помещения под аренду.
ЛАД
Додано: Нед 12 жов, 2025 19:45
Прохожий
доречі наскільки пам"ятаю муха також бюджетну цицю смоктала)
казав «недовго і майже не ковтав». 🤭
Hotab
Додано: Нед 12 жов, 2025 19:45
ЛАД написав: Hotab написав:ЛАД
Закладав 5 кВт на квартиру. Доречі, наскільки знаю, в нашому будинку так і закладалося.
Це що за цифра? Максимально виділена кожному? Чи якась середня?
А скільки квартир в будинку?
Насколько знаю, максимальная расчётная на квартиру.
120 + служебные помещения + некоторые помещения под аренду.
вы о чем?
на входе в квартиру стоит автомат, его номинал и есть ограничение максимально возможной мощности потребления...
Прохожий
Додано: Нед 12 жов, 2025 19:48
Hotab написав:Прохожий
доречі наскільки пам"ятаю муха також бюджетну цицю смоктала)
казав «недовго і майже не ковтав». 🤭
зможє мити кабанчики та заповнювати журнала комбата, готова бойова одиниця на заміну однобаксового)
Прохожий
Додано: Нед 12 жов, 2025 19:48
ЛАД
Насколько знаю, максимальная расчётная на квартиру.
Якщо у вас виділено макс лише по 5 на квартиру, то у вас середня має бути взагалі до 2))
Це хіба в дуже старому фонді
Зараз від 10-12 кВт на однуху в новобудах))
Hotab
