Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
  #<1 ... 1546515466154671546815469 ... 15471>
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 19:57

ЛАД

Но не суть для нашего разговора.


Не суть. Я просто хотів щоб ми говорили однаковими термінами і поняттями.
Якщо максимум смоктати з мережі можна 10, то оті розрахунки ДБН і показують, що середнє буде 3 на кожного , у випадку якщо там 100+ квартир. Причини я навів (когось нема, хтось халамидник який гріє баклахи з водою на сонці і т.д)
Hotab
 
Повідомлень: 16775
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2511 раз.
 
Профіль
 
4
4
4
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 19:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Думаю справиться. рОбота то все одно не зробив

можє примара філіпинкі на заваді стала...
...чи сітківка відклеена)))
Прохожий
 
Повідомлень: 14164
З нами з: 05.06.13
Подякував: 926 раз.
Подякували: 1454 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 20:00

  ЛАД написав:
  Hotab написав:Серед 10+ млн чоловіків служить/служило трохи більше 1 млн. А от серед решти 9 млн є дуже різні:
Но когда постоянно воюет несколько %... Уже 3,5 года. И их не заменяют.
Как-то не так.

Служило побільше, тільки з статусом:
1 326 552 осіб, які були внесені в Єдиний державний реєстр ветеранів війни як учасники бойових дій. https://yur-gazeta.com/golovna/v-ukrayi ... etali.html

А ще мінімум півмільйона тиловиків, а ще загиблі, СЗЧ, безвісти. А от чи є та 9 млн. решта, то великі сумніви.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7125
З нами з: 19.04.12
Подякував: 109 раз.
Подякували: 1126 раз.
 
Профіль
 
2
4
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 20:01

  Shaman написав:
  ЛАД написав:Раньше говорили "А ещё шляпу надел". :)
Я признаЮ, что в 72 года "за гроші порішав питання" з ТЦК.
Что ещё надо признать?
Что я агент румынской сигуранцы, польской дефензивы, МИ-5, японской разведки?
ПризнаЮ. Всех вместе.

просто визнайте - стара радянська людина, якій не подобається сучасний лад й сумує за гарними 70ми роками в срср. може й непогані роки - в 80х вже була дупа.

але час показав, що радянський експеримент сконав. й щоб не визнавати себе ще й не дуже розумною людиною, треба це визнати. така собі тавтологія :D

але вже питав - а ви мовчите. з вашої ностальгією по срср - що вас так єднає з сучасною Рашею? там махровий державний капіталізм - щось типу нацистської Німеччини в 30х роках, й близько не срср. навіть гулаг за калькою сталіна побудувати не можуть 8) російська мова? а кажете, "какая разница"...

Сколько раз ещё надо повторить, чтобы наконец дошло?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36765
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5364 раз.
Подякували: 4865 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 20:02

  Hotab написав:BIGor
Так а люди які мають табельну зброю, геленваген і живуть на Новопечерських липках, і до сих пір не служать - це не мажори?


Та всі різні. Хтось при владі, хтось очолює надважливе підприємство, хтось і купив бронь.
От УА хто? Він постійно розказує про якихось мажорів. Чому він виїжджає вільно за кордон і всюди махає ксівою? А жив він до Хорватії не на Липках? Може це він і є мажор, але розказує про інших якихось мажорів??
У вас якась уява, що це якісь «інші» люди щось там їздять на БЧЖ (большой чорний жип). Барабашов теж їздить, і розказує про якихось «інших» мажорів.
Ви такий самий, виїхав з пачкою грошей за корон, служити не збираєтесь. Не мажор?)
Тут що, хто перший забронював собі роль нещасного гречкосія , той має право назначити інших мажорами?))

Так я все таки мажор? :mrgreen:
Ви щось постійно переводите стрілки на особистості, хоча я кажу зовсім про інше - глупі гречкосії закінчились, прийміть це. Тепер гречкосії так само вміло ховаються від мобілізації (звичайно вміру своїх можливостей і закону) як і воєнпенси, нетойВОСники, блатні і інші криптомільярдери.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10225
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1478 раз.
Подякували: 1881 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 20:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:хтось халамидник який гріє баклахи з водою на сонці

цє новітні тєхнології, сонячний колєктор для ГВ)
Прохожий
 
Повідомлень: 14164
З нами з: 05.06.13
Подякував: 926 раз.
Подякували: 1454 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 20:05

  ЛАД написав:
  Shaman написав:просто визнайте - стара радянська людина, якій не подобається сучасний лад й сумує за гарними 70ми роками в срср. може й непогані роки - в 80х вже була дупа.

але час показав, що радянський експеримент сконав. й щоб не визнавати себе ще й не дуже розумною людиною, треба це визнати. така собі тавтологія :D

але вже питав - а ви мовчите. з вашої ностальгією по срср - що вас так єднає з сучасною Рашею? там махровий державний капіталізм - щось типу нацистської Німеччини в 30х роках, й близько не срср. навіть гулаг за калькою сталіна побудувати не можуть 8) російська мова? а кажете, "какая разница"...

Сколько раз ещё надо повторить, чтобы наконец дошло?

фальцетом, й кулачком треба трясти - о, й в шляпі :lol:

чи ви претендуєте на цю номінацію? але це важко, тут на форумі ще декілька претендентів є :lol:
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 12 жов, 2025 20:08, всього редагувалось 2 разів.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10092
З нами з: 29.09.19
Подякував: 785 раз.
Подякували: 1661 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 20:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  BIGor написав:Так я все таки мажор?

"аудітор із БІГ4" шукающій квартиру у дупі Кракова нє можє бути ні мажором ні гречкосіем у звичайному сєнсі алє можє бути звичайним халамидником)))
Прохожий
 
Повідомлень: 14164
З нами з: 05.06.13
Подякував: 926 раз.
Подякували: 1454 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 20:07

  Ой+ написав:
  ЛАД написав:
  Hotab написав:Серед 10+ млн чоловіків служить/служило трохи більше 1 млн. А от серед решти 9 млн є дуже різні:
Но когда постоянно воюет несколько %... Уже 3,5 года. И их не заменяют.
Как-то не так.

Служило побільше, тільки з статусом:
1 326 552 осіб, які були внесені в Єдиний державний реєстр ветеранів війни як учасники бойових дій. https://yur-gazeta.com/golovna/v-ukrayi ... etali.html

А ще мінімум півмільйона тиловиків, а ще загиблі, СЗЧ, безвісти. А от чи є та 9 млн. решта, то великі сумніви.

Я говорю только о воюющих с 2022 г.
Цифры УБД...
Разговор об СЗЯ я просто не понимаю. Придумали красивое название.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 12 жов, 2025 20:10, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36765
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5364 раз.
Подякували: 4865 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 20:09

BIGor

Ви щось постійно переводите стрілки на особистості


Я вам на живих прикладах (це найкраще і найзрозуміліше) показую, що всі ці «мажори» і «гречкосії» дуже відносно і субʼєктивно. Справжні махрові мажори, які є тут серед нас, показують на інших мажорів, яким вони заздрять. Очевидно вважаючи себе нещасними «гречкосіями».
А закінчились чи не закінчились, то бусік покаже.
Hotab
 
Повідомлень: 16775
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2511 раз.
 
Профіль
 
4
4
4
Зараз переглядають цей форум: Shaman і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

