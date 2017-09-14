|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
Додано: Нед 12 жов, 2025 20:10
Успіх
- Повідомлень: 8732
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 296 раз.
- Подякували: 1011 раз.
4
8
1
5
Додано: Нед 12 жов, 2025 20:11
Shaman написав:
.
я не ховаюсь від незручних питань, як detroytred
, й не зливаюсь, як деякі інші
Ти просто брешеш або помилився.
Наведи приклад, де Детройт ховався від незручних питань.
На питання-закиди Успіха до Хотаба я багато разів надавав відповідь. Тільки вони звучали від Флер і т.д.
Інша справа, що я не хочу втручатися, коли ці питання Успіх задає Хотабу.
Да ти но тільки що злився двічі, а заявляєш, що не зливаєшся.
Треш...
Чистий воук теж.
detroytred
Додано: Нед 12 жов, 2025 20:12
Hotab написав:BIGor
Ви щось постійно переводите стрілки на особистості
Я вам на живих прикладах (це найкраще і найзрозуміліше) показую, що всі ці «мажори» і «гречкосії» дуже відносно і субʼєктивно. Справжні махрові мажори, які є тут серед нас, показують на інших мажорів, яким вони заздрять. Очевидно вважаючи себе нещасними «гречкосіями».
А закінчились чи не закінчились, то бусік покаже
.
щось ви вирішили на наших ухилянтів накинути по-дорослому. закордонні взагалі чомусь на бусик нервово реагують...
Shaman
1
4
5
Додано: Нед 12 жов, 2025 20:13
Прохожий здохни прокурорська тварь.
BIGor
1
Додано: Нед 12 жов, 2025 20:13
Hotab написав:ЛАД
Но не суть для нашего разговора.
Не суть. Я просто хотів щоб ми говорили однаковими термінами і поняттями.
Якщо максимум смоктати з мережі можна 10, то оті розрахунки ДБН і показують, що середнє буде 3 на кожного , у випадку якщо там 100+ квартир. Причини я навів (когось нема, хтось халамидник який гріє баклахи з водою на сонці і т.д)
По розрахунках я відповів - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5898277#p5898277
ЛАД
2
2
6
Додано: Нед 12 жов, 2025 20:14
Прохожий написав: Hotab написав:flyman
150 тис. силопенсів М60-,
мільйони держслужбовців та різних "силовиків"
Жодного адекватного аргументу звідки у Детройта більше зобовʼязань захищати державу ніж у тебе я не почув. Можеш спробувати.
Так само як і «мільйони різних держслужбовців». Чим вони відрізняються від Флаймана в контексті захисту держави.
доречі наскільки пам"ятаю муха також бюджетну цицю смоктала)
а рогопіл кажє бєрци розносив)
так що на зміну Доляреку е ДВІ одиниці)))
О! Прихожан мімо чайка прилетіла.
Для масовки.
Ти за себе-то чудило так і не відповів. Чому не на фронті.
І на питання Успіха тоді теж злився, клоун.
За себе, за себе співай.
А не, як воук, до інших лізь.
detroytred
Додано: Нед 12 жов, 2025 20:14
detroytred написав: Shaman написав:
.
я не ховаюсь від незручних питань, як detroytred
, й не зливаюсь, як деякі інші
Ти просто брешеш або помилився.
Наведи приклад, де Детройт ховався від незручних питань.
На питання-закиди Успіха до Хотаба я багато разів надавав відповідь. Тільки вони звучали від Флер і т.д.
Інша справа, що я не хочу втручатися, коли ці питання Успіх задає Хотабу.
Да ти но тільки що злився двічі, а заявляєш, що не зливаєшся.
Треш...
Чистий воук теж.
так воєнпенс - це про вас чи ні? чи Успіх коли пише воєнпенс, то має додавати - окрім detroytred
Shaman
1
4
5
Додано: Нед 12 жов, 2025 20:14
detroytred написав: Shaman написав:
.
я не ховаюсь від незручних питань, як detroytred
, й не зливаюсь, як деякі інші
Ти просто брешеш або помилився.
Наведи приклад, де Детройт ховався від незручних питань.
На питання-закиди Успіха до Хотаба я багато разів надавав відповідь. Тільки вони звучали від Флер і т.д.
Інша справа, що я не хочу втручатися, коли ці питання Успіх задає Хотабу.
Да ти но тільки що злився двічі, а заявляєш, що не зливаєшся.
Треш...
Чистий воук теж.
Не поддавайтесь на провокации пропагандона.
ЛАД
2
2
6
Додано: Нед 12 жов, 2025 20:16
detroytred написав:
Чистий воук
теж.
рогопіл вивчив новє слово з лєксікону лиса-номєрного та тєпєр його використовуе всюди, смішно
Прохожий
1
1
Додано: Нед 12 жов, 2025 20:17
Hotab написав:BIGor
Ви щось постійно переводите стрілки на особистості
Я вам на живих прикладах (це найкраще і найзрозуміліше) показую, що всі ці «мажори» і «гречкосії» дуже відносно і субʼєктивно. Справжні махрові мажори, які є тут серед нас, показують на інших мажорів, яким вони заздрять. Очевидно вважаючи себе нещасними «гречкосіями».
А закінчились чи не закінчились, то бусік покаже.
Ні, це не все умовно. Є сорта (в перший рік війни визначили), "самі лисі" нижчий сорт - з пгт/сіл гречкосії мали піти воювати. Зараз вони стали розумнішими.
BIGor
1
|