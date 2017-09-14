RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 154661546715468154691547015471>
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 20:10

Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8732
З нами з: 18.03.21
Подякував: 296 раз.
Подякували: 1011 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 20:11

  Shaman написав:.

я не ховаюсь від незручних питань, як detroytred, й не зливаюсь, як деякі інші ;)

Ти просто брешеш або помилився.
Наведи приклад, де Детройт ховався від незручних питань.
На питання-закиди Успіха до Хотаба я багато разів надавав відповідь. Тільки вони звучали від Флер і т.д.
Інша справа, що я не хочу втручатися, коли ці питання Успіх задає Хотабу.

Да ти но тільки що злився двічі, а заявляєш, що не зливаєшся.

Треш...
Чистий воук теж.
detroytred
 
Повідомлень: 25835
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 20:12

  Hotab написав:BIGor
Ви щось постійно переводите стрілки на особистості

Я вам на живих прикладах (це найкраще і найзрозуміліше) показую, що всі ці «мажори» і «гречкосії» дуже відносно і субʼєктивно. Справжні махрові мажори, які є тут серед нас, показують на інших мажорів, яким вони заздрять. Очевидно вважаючи себе нещасними «гречкосіями».
А закінчились чи не закінчились, то бусік покаже.

щось ви вирішили на наших ухилянтів накинути по-дорослому. закордонні взагалі чомусь на бусик нервово реагують...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10092
З нами з: 29.09.19
Подякував: 785 раз.
Подякували: 1661 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 20:13

Прохожий здохни прокурорська тварь.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10225
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1478 раз.
Подякували: 1881 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 20:13

  Hotab написав:ЛАД

Но не суть для нашего разговора.


Не суть. Я просто хотів щоб ми говорили однаковими термінами і поняттями.
Якщо максимум смоктати з мережі можна 10, то оті розрахунки ДБН і показують, що середнє буде 3 на кожного , у випадку якщо там 100+ квартир. Причини я навів (когось нема, хтось халамидник який гріє баклахи з водою на сонці і т.д)

По розрахунках я відповів - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5898277#p5898277
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36765
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5364 раз.
Подякували: 4865 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 20:14

  Прохожий написав:
  Hotab написав:flyman


150 тис. силопенсів М60-,
мільйони держслужбовців та різних "силовиків"

Жодного адекватного аргументу звідки у Детройта більше зобовʼязань захищати державу ніж у тебе я не почув. Можеш спробувати.
Так само як і «мільйони різних держслужбовців». Чим вони відрізняються від Флаймана в контексті захисту держави.

доречі наскільки пам"ятаю муха також бюджетну цицю смоктала)
а рогопіл кажє бєрци розносив)
так що на зміну Доляреку е ДВІ одиниці)))

О! Прихожан мімо чайка прилетіла.
Для масовки.

Ти за себе-то чудило так і не відповів. Чому не на фронті.
І на питання Успіха тоді теж злився, клоун.

За себе, за себе співай.
А не, як воук, до інших лізь.
detroytred
 
Повідомлень: 25835
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 20:14

  detroytred написав:
  Shaman написав:.
я не ховаюсь від незручних питань, як detroytred, й не зливаюсь, як деякі інші ;)

Ти просто брешеш або помилився.
Наведи приклад, де Детройт ховався від незручних питань.
На питання-закиди Успіха до Хотаба я багато разів надавав відповідь. Тільки вони звучали від Флер і т.д.
Інша справа, що я не хочу втручатися, коли ці питання Успіх задає Хотабу.

Да ти но тільки що злився двічі, а заявляєш, що не зливаєшся.

Треш...
Чистий воук теж.

так воєнпенс - це про вас чи ні? чи Успіх коли пише воєнпенс, то має додавати - окрім detroytred 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10092
З нами з: 29.09.19
Подякував: 785 раз.
Подякували: 1661 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 20:14

  detroytred написав:
  Shaman написав:.

я не ховаюсь від незручних питань, як detroytred, й не зливаюсь, як деякі інші ;)

Ти просто брешеш або помилився.
Наведи приклад, де Детройт ховався від незручних питань.
На питання-закиди Успіха до Хотаба я багато разів надавав відповідь. Тільки вони звучали від Флер і т.д.
Інша справа, що я не хочу втручатися, коли ці питання Успіх задає Хотабу.

Да ти но тільки що злився двічі, а заявляєш, що не зливаєшся.

Треш...
Чистий воук теж.

Не поддавайтесь на провокации пропагандона.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36765
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5364 раз.
Подякували: 4865 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 20:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Чистий воук теж.

рогопіл вивчив новє слово з лєксікону лиса-номєрного та тєпєр його використовуе всюди, смішно :mrgreen:
Прохожий
 
Повідомлень: 14164
З нами з: 05.06.13
Подякував: 926 раз.
Подякували: 1454 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 20:17

  Hotab написав:BIGor

Ви щось постійно переводите стрілки на особистості


Я вам на живих прикладах (це найкраще і найзрозуміліше) показую, що всі ці «мажори» і «гречкосії» дуже відносно і субʼєктивно. Справжні махрові мажори, які є тут серед нас, показують на інших мажорів, яким вони заздрять. Очевидно вважаючи себе нещасними «гречкосіями».
А закінчились чи не закінчились, то бусік покаже.

Ні, це не все умовно. Є сорта (в перший рік війни визначили), "самі лисі" нижчий сорт - з пгт/сіл гречкосії мали піти воювати. Зараз вони стали розумнішими.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10225
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1478 раз.
Подякували: 1881 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 154661546715468154691547015471>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Shaman і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 132555
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 318639
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 1004723
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.