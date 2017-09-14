RSS
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 20:17

  Shaman написав:
  detroytred написав:
  Shaman написав:.
я не ховаюсь від незручних питань, як detroytred, й не зливаюсь, як деякі інші ;)

Ти просто брешеш або помилився.
Наведи приклад, де Детройт ховався від незручних питань.
На питання-закиди Успіха до Хотаба я багато разів надавав відповідь. Тільки вони звучали від Флер і т.д.
Інша справа, що я не хочу втручатися, коли ці питання Успіх задає Хотабу.

Да ти но тільки що злився двічі, а заявляєш, що не зливаєшся.

Треш...
Чистий воук теж.

так воєнпенс - це про вас чи ні? чи Успіх коли пише воєнпенс, то має додавати - окрім detroytred 8)

Що Успіх пише і що йому додавати, звертайся до нього.

А стосовно мене, то поясни - збрехав чи помилився?
Або надай підтвердження.
Не зливайся втретє.
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 20:18

Модерация присутствует на форуме???

  BIGor написав:Прохожий здохни прокурорська тварь.

?
1
1
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 20:18

Shaman а ти підеш якщо гречкосії закінчаться? Чи далі будеш ухилятися?
1
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 20:19

  Прохожий написав:
  BIGor написав:Прохожий здохни прокурорська тварь.

?

Що незрозумілого я написав?
1
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 20:21

BIGor

Зараз вони стали розумнішими.


Може підзакінчились. Вони ж ще і до міста перебираються, тут серед тих кого ви з абирвалгом звете мажорами, легше сховатись.
4
4
4
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 20:21

  BIGor написав:Shaman а ти підеш якщо гречкосії закінчаться? Чи далі будеш ухилятися?

бігори з ху_нтерами залишаться 8) а Польща з Німеччиною дозріють їх видавати...
1
4
5
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 20:22

  Hotab написав:BIGor

Зараз вони стали розумнішими.


Може підзакінчились. Вони ж ще і до міста перебираються, тут серед тих кого ви з абирвалгом звете мажорами, легше сховатись.

до Кракова?
чи цє нэ грэчкосії а мажори??? :shock:
1
1
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 20:24

  detroytred написав:
  Shaman написав:так воєнпенс - це про вас чи ні? чи Успіх коли пише воєнпенс, то має додавати - окрім detroytred 8)

Що Успіх пише і що йому додавати, звертайся до нього.

А стосовно мене, то поясни - збрехав чи помилився?
Або надай підтвердження.
Не зливайся втретє.

я перший спитав. ;) тому ще раз - воєнпенс - це про вас чи ні?
1
4
5
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 20:24

  Прохожий написав:
  detroytred написав:Чистий воук теж.

рогопіл вивчив новє слово з лєксікону лиса-номєрного та тєпєр його використовуе всюди, смішно :mrgreen:

Клоун вигадав і сам засміявся.
Це дійсно смішно.

Про воуків я ще Чаплиги взнав задовго до Фокса. Уяви -- не знав про воуків і взнав. Нормальне явище.

Так само, як ти, як завжди, тупо збрехав про "вивчив новє слово з лєксікону лиса-номєрного", і на цьому зклоунадив закид в мій бік.
Тому й кажу -- воук.
Тупий дурний воук з нападками зі стелі (брехні. Суто бо схотілося збрехати і закинути).

Це факти, а не твоя брехня воуч'я. З масовки.
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 20:25

  Hotab написав:BIGor

Зараз вони стали розумнішими.


Може підзакінчились. Вони ж ще і до міста перебираються, тут серед тих кого ви з абирвалгом звете мажорами, легше сховатись.

Серед тих друзів прохожего на Новопечерських липках з табельною зброєю і геленвагенами? Ви реально вірите в те що пишете?
1
