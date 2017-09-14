|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 12 жов, 2025 20:17
Shaman написав: detroytred написав: Shaman написав:
я не ховаюсь від незручних питань, як detroytred
, й не зливаюсь, як деякі інші
Ти просто брешеш або помилився.
Наведи приклад, де Детройт ховався від незручних питань.
На питання-закиди Успіха до Хотаба я багато разів надавав відповідь. Тільки вони звучали від Флер і т.д.
Інша справа, що я не хочу втручатися, коли ці питання Успіх задає Хотабу.
Да ти но тільки що злився двічі, а заявляєш, що не зливаєшся.
Треш...
Чистий воук теж.
так воєнпенс - це про вас чи ні? чи Успіх коли пише воєнпенс, то має додавати - окрім detroytred
Що Успіх пише і що йому додавати, звертайся до нього.
А стосовно мене, то поясни - збрехав чи помилився?
Або надай підтвердження.
Не зливайся втретє.
Додано: Нед 12 жов, 2025 20:18
BIGor написав:Прохожий
здохни прокурорська тварь.
?
Додано: Нед 12 жов, 2025 20:18
Shaman а ти підеш якщо гречкосії закінчаться? Чи далі будеш ухилятися?
Додано: Нед 12 жов, 2025 20:19
Прохожий написав: BIGor написав:Прохожий
здохни прокурорська тварь.
?
Що незрозумілого я написав?
Додано: Нед 12 жов, 2025 20:21
BIGor
Зараз вони стали розумнішими.
Може підзакінчились. Вони ж ще і до міста перебираються, тут серед тих кого ви з абирвалгом звете мажорами, легше сховатись.
Додано: Нед 12 жов, 2025 20:21
BIGor написав:Shaman
а ти підеш якщо гречкосії закінчаться
? Чи далі будеш ухилятися?
бігори з ху_нтерами залишаться
а Польща з Німеччиною дозріють їх видавати...
Додано: Нед 12 жов, 2025 20:22
Hotab написав:BIGor
Зараз вони стали розумнішими.
Може підзакінчились. Вони ж ще і до міста перебираються
, тут серед тих кого ви з абирвалгом звете мажорами, легше сховатись.
до Кракова?
чи цє нэ грэчкосії а мажори???
Додано: Нед 12 жов, 2025 20:24
detroytred написав: Shaman написав:
так воєнпенс - це про вас чи ні? чи Успіх коли пише воєнпенс, то має додавати - окрім detroytred
Що Успіх пише і що йому додавати, звертайся до нього.
А стосовно мене, то поясни - збрехав чи помилився?
Або надай підтвердження.
Не зливайся втретє.
я перший спитав.
тому ще раз - воєнпенс - це про вас чи ні?
Додано: Нед 12 жов, 2025 20:24
Прохожий написав: detroytred написав:
Чистий воук
теж.
рогопіл вивчив новє слово з лєксікону лиса-номєрного та тєпєр його використовуе всюди, смішно
Клоун вигадав і сам засміявся.
Це дійсно смішно.
Про воуків я ще Чаплиги взнав задовго до Фокса. Уяви -- не знав про воуків і взнав. Нормальне явище.
Так само, як ти, як завжди, тупо збрехав про "вивчив новє слово з лєксікону лиса-номєрного", і на цьому зклоунадив закид в мій бік.
Тому й кажу -- воук.
Тупий дурний воук з нападками зі стелі (брехні. Суто бо схотілося збрехати і закинути).
Це факти, а не твоя брехня воуч'я. З масовки.
Додано: Нед 12 жов, 2025 20:25
Hotab написав:BIGor
Зараз вони стали розумнішими.
Може підзакінчились. Вони ж ще і до міста перебираються, тут серед тих кого ви з абирвалгом звете мажорами, легше сховатись.
Серед тих друзів прохожего на Новопечерських липках з табельною зброєю і геленвагенами? Ви реально вірите в те що пишете?
