Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 12 жов, 2025 20:31
BIGor
Ви реально вірите в те що пишете?
Я не просто «вірю/невірю», я бачу .
Знедолений абирвалг вважає мажором тебе. Бо ти за кордоном, і маєш гроші. І за нього досі не служиш.
По твоїй же класифікації мажорів - так УА з Барабашовим якраз саме такі. Всі фактори , можеш називати, там вони є.
Сам УА з Барабашовим з-за кордону показують пальцем на тих, кому заздрять вони.
То хто насправді ті мажори? Я наприклад не знаю.
Hotab
Додано: Нед 12 жов, 2025 20:31
Shaman написав: detroytred написав: Shaman написав:
так воєнпенс - це про вас чи ні? чи Успіх коли пише воєнпенс, то має додавати - окрім detroytred
Що Успіх пише і що йому додавати, звертайся до нього.
А стосовно мене, то поясни - збрехав чи помилився?
Або надай підтвердження.
Не зливайся втретє.
я перший спитав.
тому ще раз - воєнпенс - це про вас чи ні?
Ти спробуй і ще раз подивись, коли я тобі:
"Ти просто брешеш або помилився.
Наведи приклад, де Детройт ховався від незручних питань."
А ти замість навести приклад замінив на питання і тепер кажеш, що перший.
То знов брешеш чи помилився?
З.и.
Звісно і про мене. Це кеп-очевидність. І що?
detroytred
Додано: Нед 12 жов, 2025 20:41
detroytred написав: Shaman написав: detroytred написав:
Що Успіх пише і що йому додавати, звертайся до нього.
А стосовно мене, то поясни - збрехав чи помилився?
Або надай підтвердження.
Не зливайся втретє.
я перший спитав.
тому ще раз - воєнпенс - це про вас чи ні?
Ти спробуй і ще раз подивись, коли я тобі:
"Ти просто брешеш або помилився.
Наведи приклад, де Детройт ховався від незручних питань."
А ти замість навести приклад замінив на питання і тепер кажеш, що перший.
То знов брешеш чи помилився?
З.и.
Звісно і про мене. Це кеп-очевидність. І що?
тобто коли Успіх накидає на воєнпенсів, то накидає й на вас - так, Кеп? про що Хотаб й каже. але ви робите вигляд, що накиди Успіха - це не про вас. й не хочете визнавати це зауваження Хотаба
тобто питання про накиди Успіха на воєнпенсів обходимо - замість визнати, так Успіх накидає й на мене
якось так
Shaman
Додано: Нед 12 жов, 2025 20:48
Hotab написав:
Але ж ви просто «я хочу не захищати, а жити за кордоном» , то ви і отримуєте))
Я ж у Вас питав - захищати що саме? Я нічого не вимагаю від інших. Я захищаю себе і свою сім'ю. Як можу. Ви пропонуєте мені захищати незнайомих мені людей. Я питаю - за які такі заслуги. Що оті усі незнайомі мені люди зробили для мене, суспільства або держави? Нічого. І не зроблять нічого. Просто усі звикли, що чоловіки воюють. "Так завжди було". Ну, мабуть, настав час сказати, що чоловіки нічого нікому не винні.
АндрейМ
Додано: Нед 12 жов, 2025 20:56
detroytred
А ви гарно себе влаштували. Коли вас приходять прожарювати, то «воуки», «ач які! Вискочили тут».
А сьогодні взагалі то саме ваш пітомєц розпочав срачі оцим постом
. Ви не тільки не помітили «воука», але і ще вступились за нього. Ну да, його ж спортили 😅. Загалом він в своїй хамовитій манері починає більшість тутешніх перепалок.
Hotab
Додано: Нед 12 жов, 2025 20:58
АндрейМ написав: Hotab написав:
Але ж ви просто «я хочу не захищати, а жити за кордоном» , то ви і отримуєте))
Я ж у Вас питав - захищати що саме? Я нічого не вимагаю від інших. Я захищаю себе і свою сім'ю. Як можу. Ви пропонуєте мені захищати незнайомих мені людей. Я питаю - за які такі заслуги. Що оті усі незнайомі мені люди зробили для мене, суспільства або держави? Нічого. І не зроблять нічого. Просто усі звикли, що чоловіки воюють. "Так завжди було". Ну, мабуть, настав час сказати, що чоловіки нічого нікому не винні.
давай-давай. покажеш, коли окупанти завітають до тебе з сім'єю - що ти їм нічого не винен...
Shaman
Додано: Нед 12 жов, 2025 21:05
Hotab написав:
.......
А сьогодні взагалі то саме ваш пітомєц розпочав срачі оцим постом
.
.......
А вы не могли "не заметить"?
Вы же умнее.
ЛАД
-
Додано: Нед 12 жов, 2025 21:11
Shaman написав: detroytred написав: Shaman написав:
[quote="5898317:detroytred"
Що Успіх пише і що йому додавати, звертайся до нього.
А стосовно мене, то поясни - збрехав чи помилився?
Або надай підтвердження.
Не зливайся втретє.[/quote
я перший спитав.
тому ще раз - воєнпенс - це про вас чи ні?
Ти спробуй і ще раз подивись, коли я тобі:
"Ти просто брешеш або помилився.
Наведи приклад, де Детройт ховався від незручних питань."
А ти замість навести приклад замінив на питання і тепер кажеш, що перший.
То знов брешеш чи помилився?
З.и.
Звісно і про мене. Це кеп-очевидність. І що?
тобто коли Успіх накидає на воєнпенсів, то накидає й на вас - так, Кеп? про що Хотаб й каже. але ви робите вигляд, що накиди Успіха - це не про вас. й не хочете визнавати це зауваження Хотаба
тобто питання про накиди Успіха на воєнпенсів обходимо - замість визнати, так Успіх накидає й на мене
якось так
Не так. І я вже декілька разів пояснив чому.
От де, брехло, я роблю вигляд, що не про мене? Де?
Я прямо вказую Хотабу чому Успіх саме йому закидає. І чому я не лізу в цю свару. Прямо вказую (що Успіх дає йому алаверди. Раз. І вже надав відповіді іншим на це питання. Два. І мені це не цікаво ще й втручатися в тролінг інших, бо й так вистачає відносно мене. Три.), а не роблю вигляд.
В Хотаба були свої претензії, тепер ти вистрибнув зі своєю. Щоби я визнав, що і я воєнпенс, і до мене відноситься.
Так це кеп-очевидність.
Але до чого ще твоя хатєлка-претезія?
То що там з черговістю-то?
І з підтвердженням?
Не брехло і не зливщик.
Не помітив?
detroytred
Додано: Нед 12 жов, 2025 21:11
ЛАД написав: Hotab написав:
.......
А сьогодні взагалі то саме ваш пітомєц розпочав срачі оцим постом
.
.......
А вы не могли "не заметить"?
Вы же умнее.
Якщо Долярек прийшов в настрої «та забаньте мене, мені пох», то ви можете ігнорувати хоч раз, хоч 5. Він буде собі шукати пригоди або поки його не зачморять під лавку, або не забанять. Перевірено не раз. А ходить він в такому настрОї сюди все частіше, бо все, що він хотів би обговорювати - всі ігнорять (скільки раз він сьогодні кинув відео? Всім піх! Думаєте йому не обідненько?? Він може ще 3 рази кинуть одне і те саме, щоб ми всі говорили саме про те) . А в нашу живу і активну зі вчора бесіду він зайти не може, мізків там нема для цього. Я це помітив давно (його імпотентність в серйозних темах і бажання взамін заводити срачі), ви ні?
Hotab
Додано: Нед 12 жов, 2025 21:20
Успіііх
detroytred написав: Shaman написав:
тобто коли Успіх накидає на воєнпенсів, то накидає й на вас - так, Кеп? про що Хотаб й каже. але ви робите вигляд, що накиди Успіха - це не про вас. й не хочете визнавати це зауваження Хотаба
тобто питання про накиди Успіха на воєнпенсів обходимо - замість визнати, так Успіх накидає й на мене
якось так
Не так. І я вже декілька разів пояснив чому.
От де, брехло, я роблю вигляд, що не про мене? Де?
Я прямо вказую Хотабу чому Успіх саме йому закидає. І чому я не лізу в цю свару. Прямо вказую (що Успіх дає йому алаверди. Раз. І вже надав відповіді іншим на це питання. Два. І мені це не цікаво ще й втручатися в тролінг інших, бо й так вистачає відносно мене. Три.), а не роблю вигляд.
В Хотаба були свої претензії, тепер ти вистрибнув зі своєю. Щоби я визнав, що і я воєнпенс, і до мене відноситься.
Так це кеп-очевидність.
Але до чого ще твоя хатєлка-претезія?
То що там з черговістю-то?
І з підтвердженням?
Не брехло і не зливщик.
Не помітив?
! тут detroytred
каже, що він й не має воювати, що ти все це закидаєш лише через образу на Хотаба
. а ще він тебе називав тебе земляним хробаком
й хоч закидає він це Хотабу
, до тебе ця претензія теж відноситься
Shaman
