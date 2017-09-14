Додано: Нед 12 жов, 2025 21:11

Shaman написав: detroytred написав: Shaman написав: [quote="5898317:detroytred"

Що Успіх пише і що йому додавати, звертайся до нього.



А стосовно мене, то поясни - збрехав чи помилився?

Або надай підтвердження.

Не зливайся втретє.[/quote

я перший спитав. тому ще раз - воєнпенс - це про вас чи ні? [quote="5898317:detroytred"Що Успіх пише і що йому додавати, звертайся до нього.А стосовно мене, то поясни - збрехав чи помилився?Або надай підтвердження.Не зливайся втретє.[/quoteя перший спитав.тому ще раз - воєнпенс - це про вас чи ні?

Ти спробуй і ще раз подивись, коли я тобі:

"Ти просто брешеш або помилився.

Наведи приклад, де Детройт ховався від незручних питань."



А ти замість навести приклад замінив на питання і тепер кажеш, що перший.

То знов брешеш чи помилився?



З.и.

Звісно і про мене. Це кеп-очевидність. І що? Ти спробуй і ще раз подивись, коли я тобі:"Ти просто брешеш або помилився.Наведи приклад, де Детройт ховався від незручних питань."А ти замість навести приклад замінив на питання і тепер кажеш, що перший.То знов брешеш чи помилився?З.и.Звісно і про мене. Це кеп-очевидність. І що?

тобто коли Успіх накидає на воєнпенсів, то накидає й на вас - так, Кеп? про що Хотаб й каже. але ви робите вигляд, що накиди Успіха - це не про вас. й не хочете визнавати це зауваження Хотаба тобто питання про накиди Успіха на воєнпенсів обходимо - замість визнати, так Успіх накидає й на мене



якось так тобто коли Успіх накидає на воєнпенсів, то накидає й на вас - так, Кеп? про що Хотаб й каже. але ви робите вигляд, що накиди Успіха - це не про вас. й не хочете визнавати це зауваження Хотабатобто питання про накиди Успіха на воєнпенсів обходимо - замість визнати, так Успіх накидає й на менеякось так

Не так. І я вже декілька разів пояснив чому.От де, брехло, я роблю вигляд, що не про мене? Де?Я прямо вказую Хотабу чому Успіх саме йому закидає. І чому я не лізу в цю свару. Прямо вказую (що Успіх дає йому алаверди. Раз. І вже надав відповіді іншим на це питання. Два. І мені це не цікаво ще й втручатися в тролінг інших, бо й так вистачає відносно мене. Три.), а не роблю вигляд.В Хотаба були свої претензії, тепер ти вистрибнув зі своєю. Щоби я визнав, що і я воєнпенс, і до мене відноситься.Так це кеп-очевидність.Але до чого ще твоя хатєлка-претезія?То що там з черговістю-то?І з підтвердженням?Не брехло і не зливщик.Не помітив?