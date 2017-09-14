|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 12 жов, 2025 21:20
Успіііх
detroytred написав: Shaman написав:
тобто коли Успіх накидає на воєнпенсів, то накидає й на вас - так, Кеп? про що Хотаб й каже. але ви робите вигляд, що накиди Успіха - це не про вас. й не хочете визнавати це зауваження Хотаба
тобто питання про накиди Успіха на воєнпенсів обходимо - замість визнати, так Успіх накидає й на мене
якось так
Не так. І я вже декілька разів пояснив чому.
От де, брехло, я роблю вигляд, що не про мене? Де?
Я прямо вказую Хотабу чому Успіх саме йому закидає. І чому я не лізу в цю свару. Прямо вказую (що Успіх дає йому алаверди. Раз. І вже надав відповіді іншим на це питання. Два. І мені це не цікаво ще й втручатися в тролінг інших, бо й так вистачає відносно мене. Три.), а не роблю вигляд.
В Хотаба були свої претензії, тепер ти вистрибнув зі своєю. Щоби я визнав, що і я воєнпенс, і до мене відноситься.
Так це кеп-очевидність.
Але до чого ще твоя хатєлка-претезія?
То що там з черговістю-то?
І з підтвердженням?
Не брехло і не зливщик.
Не помітив?
! тут detroytred
каже, що він й не має воювати, що ти все це закидаєш лише через образу на Хотаба
. а ще він тебе називав тебе земляним хробаком
й хоч закидає він це Хотабу
, до тебе ця претензія теж відноситься
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 10094
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 785 раз.
- Подякували: 1661 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: Нед 12 жов, 2025 21:21
Hotab написав:detroytred
А ви гарно себе влаштували. Коли вас приходять прожарювати, то «воуки», «ач які! Вискочили тут».
А сьогодні взагалі то саме ваш пітомєц розпочав срачі оцим постом
. Ви не тільки не помітили «воука», але і ще вступились за нього. Ну да, його ж спортили 😅. Загалом він в своїй хамовитій манері починає більшість тутешніх перепалок.
Це ви вкотре не помічаєте, що Успіх дає вам алаверди.
І це ви забули свій же спів мені - да тут тролять один одного.
Звісно це кеп-очевидність, що він часто тепер починає сам першим.
Ви ж змінили його. Досягли. Тепер він, як ви.. Вашими ж методами. Нападай... Кращий захист - це напад.
Куштуйте-куштуйте.
Й не фіг тепер до мене голосити.
З.и. я вам по буквах написав же тільки но сьогодні -- і чим ви від нього (теперішнього. З нападами) відрізняєтесь?
А ви мені на блакитному оці: "Коли вас приходять прожарювати, то «воуки», «ач які! Вискочили тут».
А сьогодні взагалі то саме ваш пітомєц розпочав срачі".
Хавайте!
Тільки вашими ж методами з вами можна.
Успіху подобається, то й нехай веселиться. Вчить вас...
Мені набридне захищатися від ваших тупеньких брехливих тролячих наїздів (прожарювань, прочмирювань), то я розвернусь і піду. Мені це не цікаво.
То чого ви добиваєтеся, вдруге запитую.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 25843
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2132 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 12 жов, 2025 21:24
Shaman написав:
Успіііх
detroytred написав: Shaman написав:
тобто коли Успіх накидає на воєнпенсів, то накидає й на вас - так, Кеп? про що Хотаб й каже. але ви робите вигляд, що накиди Успіха - це не про вас. й не хочете визнавати це зауваження Хотаба
тобто питання про накиди Успіха на воєнпенсів обходимо - замість визнати, так Успіх накидає й на мене
якось так
Не так. І я вже декілька разів пояснив чому.
От де, брехло, я роблю вигляд, що не про мене? Де?
Я прямо вказую Хотабу чому Успіх саме йому закидає. І чому я не лізу в цю свару. Прямо вказую (що Успіх дає йому алаверди. Раз. І вже надав відповіді іншим на це питання. Два. І мені це не цікаво ще й втручатися в тролінг інших, бо й так вистачає відносно мене. Три.), а не роблю вигляд.
В Хотаба були свої претензії, тепер ти вистрибнув зі своєю. Щоби я визнав, що і я воєнпенс, і до мене відноситься.
Так це кеп-очевидність.
Але до чого ще твоя хатєлка-претезія?
То що там з черговістю-то?
І з підтвердженням?
Не брехло і не зливщик.
Не помітив?
! тут detroytred
каже, що він й не має воювати, що ти все це закидаєш лише через образу на Хотаба
. а ще він тебе називав тебе земляним хробаком
й хоч закидає він це Хотабу
, до тебе ця претензія теж відноситься
Тобто замість відповісти за себе ти накнопав отаке?
За себе, за себе надай відповіді.
Я ж навіть поза чергою на твоє відповів.
Оце і є твоє гниле воуч'є нутро.
Треш..
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 25843
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2132 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 12 жов, 2025 21:29
detroytred написав: Shaman написав:Успіііх
! тут detroytred
каже, що він й не має воювати, що ти все це закидаєш лише через образу на Хотаба
. а ще він тебе називав тебе земляним хробаком
й хоч закидає він це Хотабу
, до тебе ця претензія теж відноситься
Тобто замість відповісти за себе ти накнопав отаке?
За себе, за себе надай відповіді.
Я ж навіть поза чергою на твоє відповів.
Оце і є твоє гниле воуч'є нутро.
Треш..
слухай, а який зміст ти вкладаєш в слово воук? може ти його неправильно розумієш?
й куди ти підеш? де ще ти будеш писати такі простирадла?
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 10094
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 785 раз.
- Подякували: 1661 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: Нед 12 жов, 2025 21:30
detroytred
Я вам сьогодні в 2 кліка показав, що воно свинотою було ще з перших постів своєї першої обліківки. .
Манера «ги-ги-ги, ну що? Обосрався? А от я -ні» у всіх, навіть перших постах. Воно завжди було гниле і провокативне. Хто кого змінив, що ви мелете! Розуйте очі! (ясно що вам зручніше не помічати , ви ж в доміку, щоб раптом і самому не перепало)
Але це вам тільки здається, що я вам на нього жаліюсь чи прошу допомоги. Ви просто питаєте «що ви добиваєтесь? А мене за що?»
То я вам показую «за що», коли ви впрягаєтесь. А на рахунок «їжте», та без проблем «їмо». Чморили і будемо чморити)) (якщо не змінить свою поведінку)
Будете захищати - то і вас.
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 12 жов, 2025 21:36, всього редагувалось 1 раз.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16783
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 395 раз.
- Подякували: 2511 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
4
4
Додано: Нед 12 жов, 2025 21:32
Shaman написав: detroytred написав: Shaman написав:Успіііх
! тут detroytred
каже, що він й не має воювати, що ти все це закидаєш лише через образу на Хотаба
. а ще він тебе називав тебе земляним хробаком
й хоч закидає він це Хотабу
, до тебе ця претензія теж відноситься
Тобто замість відповісти за себе ти накнопав отаке?
За себе, за себе надай відповіді.
Я ж навіть поза чергою на твоє відповів.
Оце і є твоє гниле воуч'є нутро.
Треш..
слухай, а який зміст ти вкладаєш в слово воук? може ти його неправильно розумієш?
й куди ти підеш? де ще ти будеш писати такі простирадла?
Тобто ти замість відповісти на мої питання накнопав два своїх ще?
Ти тупий і продовжуєш дурно нападати далі.
Саме отаких я й визначив воуками.
Ну щоб не довго було -- тупий дурний нападник (гопник, в народі).
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 25843
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2132 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 12 жов, 2025 21:37
Hotab написав:detroytred
Я вам сьогодні в 2 кліка показав, що воно свинотою було ще з перших постів своєї першої обліківки. .
Манера «ги-ги-ги, ну що? Обосрався? А от я -ні» у всіх, навіть перших постах. Воно завжди було гниле і провокативне. Хто кого змінив, що ви мелете! Розуйте очі!
Але це вам тільки здається, що я вам на нього жаліюсь чи прошу допомоги. Ви просто питаєте «що ви добиваєтесь? А мене за що?»
То я вам показую «за що», коли ви впрягаєтесь. А на рахунок «їжте», та без проблем «їмо». Чморили і будемо чморити)) (якщо не змінить свою поведінку)
Будете захищати - то і вас.
Веселіться.
Без мене.
Чмиріть один одного хоч до схочу.
Раз їсте та без проблем.
Періодично буду заглядати, може це зміниться.
А поки - гудбай.
Не цікаво.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 25843
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2132 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 12 жов, 2025 21:39
Шаман
Я помилився.
Ти не два своїх питання накнопав, а чотири. 😁
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 25843
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2132 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 12 жов, 2025 21:43
detroytred написав: Shaman написав:
слухай, а який зміст ти вкладаєш в слово воук? може ти його неправильно розумієш?
й куди ти підеш? де ще ти будеш писати такі простирадла?
Тобто ти замість відповісти на мої питання накнопав два своїх ще?
Ти тупий і продовжуєш дурно нападати далі.
Саме отаких я й визначив воуками.
Ну щоб не довго було -- тупий дурний нападник (гопник, в народі).
неправильно ти слово воук розумієш, шукай далі незвичні слова
можеш свої вигадати
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 10094
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 785 раз.
- Подякували: 1661 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: Нед 12 жов, 2025 21:45
detroytred
Періодично буду заглядати, може це зміниться.
А поки - гудбай.
Звичайно що якщо ви «гудбай», то зміниться. Тони флуду зникнуть.
А ви таки забавний. «Веселіться» - це ви адресуєте «мені і Ко»(с) , хоча визнаєте що срачі розпочинає Долярек. Проте до нього питань нема, бо «ви ж його спортили »))
Обʼєктивність яіпу))
До побачення, якщо не обманюєте))
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16783
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 395 раз.
- Подякували: 2511 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
4
4
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|33
|132614
|
|
|1493
|318701
|
|
|6076
|1004790
|
|