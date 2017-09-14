Додано: Нед 12 жов, 2025 22:24

Без питань, у випадку ЛАД`а на будинок 120 квартир потужність СЕС біля 400 кВт, накопичувачі, аварійний генератор, без зовнішньої мережі. Електрика для них коштуватиме від 3 до 5 гривень за кіловатт без нічного тарифу. У випадку неоплати 1 місяць, квартира відключається автоматично. Договір на 25 років.

UPD: Мало того, зараз подвійні панелі, які можуть одночасно і воду гріть і електрику генерувать, тобто, будинок буде забезпечений ще й опаленням з гарячою водою. Звісно все по лічильниках.

400 кВт на 120 квартир? По 3,3кВт на квартиру в полностью электрическом доме? И на лифты? И на отопление с горячей водой?

Не смешно.

"накопичувачі, аварійний генератор, без зовнішньої мережі" на такой дом? Прикиньте, сколько такое счастье будет стоить. У нас в прошлом году управляющая компания попыталась просчитать. Посчитали прослезились. На этом всё и кончилось.

Не смешно.

"накопичувачі, аварійний генератор, без зовнішньої мережі" на такой дом? Прикиньте, сколько такое счастье будет стоить. У нас в прошлом году управляющая компания попыталась просчитать. Посчитали прослезились. На этом всё и кончилось.

И от того, что панели подвійні, они больше энергии не вырабатывают.

Особисто я знаю скільки це буде коштувать плюс/мінус. Більш точно це після обстеження вашого будинку. Управляюча компанія це хто? Це звичайне підтримання життєдіяльності вашого будинку за рахунок вашої квартплати. В них нема грошей, крім ваших, це маленькі гроші у порівнянні.Свого часу з такою пропозицією хотів зайти спеціальний банк, планували обстежити кожен багатоквартирний будинок, розумієте, кожен.Ви все вірно порахували по електриці в Німеччині, сама генерація 6 копійок, продають від 30 і вище. Чому? Тому-що це податки, доставка, розвиток мережі, вроді декілька копійок на підтримку металургійної промисловості, можливо в окремо взятих землях.Теж саме й в нас. Якщо локальна генерація, то яка доставка? Ви не маєте ніякого відношення до загальної енергомережі.В нас готові були вкладати кошти. Наскільки я знаю, банк все ж таки зайшов якраз у 2021 році з пропозицією модернізації теплопостачання та гарячої води у бюджетних установах і вони реалізували деякі проекти.Скоріш за все, якщо розглядать ситуацію кращу для міста, а не окремо взятого вашого будинку, дешевше і простіше організувать на групу будинків локальну теплогенеруючу, можливо електрогенеруючу систему, яка працює, спалюючи сміття. Але це також проблема, сміття потрібно збирать роздільно, особливо окремо органіка. Метал можливо локально витягать. Зола йде на будівельні матеріали, якійсь відсоток додають в бетон без втрати якості, в залежності від марки бетону, це від 5% і вище. Це ніяк не вплине на якість повітря, ніяких запахів теж не буде. Вартість гігакалорії не буде вища, ніж зараз, АЛЕ тарифи будуть приблизно такі самі. Ви самі сказали за газ, це штучне обмеження тарифів державою, у т.ч. по електриці.Перш за все робиться енергоаудіт кожного будинку, заміна застарілого енергообладнання будинку, сучасний ліфт не багато бере електрики і пракично працює без шуму. Підвищувальні насоси також заміна насучасні, плюс частотні перетворювачі. Вивчається як утеплений будинок, комунікації.Електрика на обігрів у будинку йти не буде, тільки на охолодження влітку.Ось і рахуйте. Звісно на якійсь період, можливо рік, буде встановлений електричний лічильник, який покаже споживання до та після з розбивкою по часу, я бачив інтервал в 15 хвилин, тобто він будує графік, де показано споживання будинку за кожні 15 хвилин.Тепло кожен радіатор обладнаний терморегулятором і цифровим лічильником, який передає показники скільки ви спожили гігокалорій окремо кожна квартира. Якщо вам прохолодно- добавили, а сусідам можливо жарко- убавили. Наскільки я бачив, вони повністю не закручуються, тобто ви не зможете перекрить повністю споживання тепла, воно буде надходить, підтримуючи якусь мінімальну температуру, це вроді регулюється яку саме.Все, що вам ще потрібно? Все є, тепло ціна не підвищується, електрика також. Це все в межах курсу ойро плюс/мінус шось біля 25%, але це закладено у договорі. Звісно якщо курс вийде, ціну відкорегують, бо це кредит, який ви віддаєте, користуючись електрикою та теплом.Законодавчо була проблема з боржниками, тим більше зараз при боргах у прифронтових не відключать. Звісно компанія не буде терпіть боржників, можливо в договорі з кожним закладуть пеню та ще щось.UPD: Ваше споживання не 3.3 кВт за годину, ви не обмежені, тільки які встановлені автомати. Звісно розрахунки будуть, можливо заміна автоматів, якщо можлива потужність деяких квартир вища, ніж розрахована.