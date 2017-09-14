|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 13 жов, 2025 00:18
ЛАД
Не ручаюсь за ваш будинок, але в новобудах останніх років 6-7 з того що знаю, обмеження не тільки по ввідному автомату, а і сам лічильник не пустить через себе більше виділеного вам.
І все ж я впевнений, що якщо вашому будинку років 10, то у вас там не 5 кВт виділено. Більше.
Додано: Пон 13 жов, 2025 00:20
Hotab написав:detroytred
А чому мовчали-то досі?
Та не ображайтесь. Про що вам треба було «не мовчати»? Вам багато хто казав і так, що ви втомили своїми простирадлами і унилою писаниною. Її майже всі пролистували. Але не настільки утомили, щоб вам казати «йди звідси». Навпаки, раз ви є, то з вами говоримо. Але якщо (б) ви сказали «до побачення», то ладно.
Так розʼяснив?
Як дитина, їй богу
Вы не справедливы.
Его простирадла, как правило, в ответ на простирадла его оппонента.
Тут вы правы, не стоило. И я ему не раз советовал игнорировать. Но у него не хватало выдержки. Так же, как у меня порой не хватает выдержки не реагировать на шамана. Хотя понима, что их, скорее всего, тоже многие пролистывают. А, может, и все.
Додано: Пон 13 жов, 2025 00:27
Hotab написав:ЛАД
Ви знаєте, без якихось офіційних анонсів і презентацій, я кілька разів пробував проявити благородство , пробачити і не реагувати.
Скажу вам як є: це не той типаж, з яким працює благородство. Воно таку поведінку розцінює як «я його пабідив»
Ну і нехай розцінює.
Вам то що з того? Вам зним дітей не хрестити.
Я, наприклад, вже написав шаману, щоб вважав у будь-якій суперечці, що я "злил". Я заздалегідь згоден.
Додано: Пон 13 жов, 2025 00:32
ЛАД написав: Hotab написав:ЛАД
Ви знаєте, без якихось офіційних анонсів і презентацій, я кілька разів пробував проявити благородство , пробачити і не реагувати.
Скажу вам як є: це не той типаж, з яким працює благородство. Воно таку поведінку розцінює як «я його пабідив»
.......
Ну і нехай розцінює.
Вам то що з того? Вам зним дітей не хрестити.
Я, наприклад, вже написав шаману, щоб вважав у будь-якій суперечці, що я "злил". Я заздалегідь згоден.
Але ви все одно нітрохи не менше берете участь у батлах з ним))
Додано: Пон 13 жов, 2025 00:33
Hotab написав:ЛАД
Не ручаюсь за ваш будинок, але в новобудах останніх років 6-7 з того що знаю, обмеження не тільки по ввідному автомату, а і сам лічильник не пустить через себе більше виділеного вам.
І все ж я впевнений, що якщо вашому будинку років 10, то у вас там не 5 кВт виділено. Більше.
Так я, вроде, признал, что, наверное, ошибся.
Как-то тогда пришёл к выводу, что смысла в двухконтурном котле нет (уж не помню сейчас, почему), больше вопросов не возникало и забыл. Скорее всего, это было связано с тем, что начали насчитывать за "недопотреблённое тепло" по сравнению со средним расходом по дому.
Сейчас, когда возник такой вопрос, прикинул мощность электроприборов и понял, что 5 квт это явно мало.
Додано: Пон 13 жов, 2025 00:34
Додано: Пон 13 жов, 2025 00:43
ЛАД написав:
Но тогда не надо сравнивать цены на центральное электроснабжение и "своё зелёное". Или надо установить такие же налоги, підтримку, расходы на розвиток и т.п.
Все закладено інвестором: собівартість обладнання, експлуатаційні витрати, планові заміни, ремонти. На сьогодні вартість електрики буде в межах 3-5 гривень/кіловатт. Якщо держава "відпустить" ціни, вартість електрики яка буде? Мінімум 8 гривень, а у вас, якщо курс ойро +-, то й ціна не вища за 5. Я не думаю, якщо курс ойро дуже скакне, держава втримає таку ціну.
Это всё, безусловно, делать нужно.
Но сильно сомневаюсь, что при этом можно не повышать тарифы на газ, ээ, тепло и прочее.
Мы, вроде, согласны, что сегодня цены не раночные.
Не думаю, что у нас в доме насосы и котельная, да и остальное сильно устаревшие. Дом всё-таки относительно новый, чуть больше 10 лет. Мы говорили о солнечной энергетике, а вы сейчас говорите о "модернізації теплопостачання та гарячої води". Это необходимо, но это другой вопрос.
Це все покаже енергоаудіт. Модернізація котельні буде виконана в любому випадку, вона буде паралельно працювать з теплоносієм, тобто основний нагрів теплоносія це сонячні панелі, а додатковий, на випадок сильних морозів та відсутності сонячного світла, буде гріть ваш існуючий котел. Ви самі сказали, увесь будинок наставив бойлерів, плюс напевно догрівались електрикою. Те саме по насосам, які насоси, яка потужність, чи є частотні перетворювачі.
Теж саме стосується вартості опалення. Наприклад зараз ви сплачуєте 1500 гривень за гігакалорію, а ринкова вартість 4000. Якщо ціну опалення "відпустять"... у сусідньому будинку може буть 4 і вище, а у вас стара ціна. Ще невеличка деталь, нема такого поняття як опалювальний період, наприклад у вересні стало прохолодно і система сама вам догріє до комфортної саме вам температури у окремо взятій кімнаті окремо взятої квартири.
Если у людей нет денег на оплату коммунальных услуг, то, тем более, не хватит, если ещё и пеню насчитают.
Це все вирішується на рівні держави, в основному це субсидія і пільги. Не оформив субсидію, то чиї це проблеми?
Додано: Пон 13 жов, 2025 00:48
Hotab написав:ЛАД
Не ручаюсь за ваш будинок, але в новобудах останніх років 6-7 з того що знаю, обмеження не тільки по ввідному автомату, а і сам лічильник не пустить через себе більше виділеного вам.
І все ж я впевнений, що якщо вашому будинку років 10, то у вас там не 5 кВт виділено. Більше.
Не потрібно така велика потужність при наявності нормальної системи теплопостачання та гарячої води. Бувають старі електрични плити, але це також вирішується покупкою нової. Звісно ще бувають "ентузіасти" зі зварювальними апаратами, заряджальщики електромобілів, але це також вирішується, графік покаже в якій квартирі дуже високе нетипове енергоспоживання.
Додано: Пон 13 жов, 2025 00:52
Water написав: Hotab написав:ЛАД
Не ручаюсь за ваш будинок, але в новобудах останніх років 6-7 з того що знаю, обмеження не тільки по ввідному автомату, а і сам лічильник не пустить через себе більше виділеного вам.
І все ж я впевнений, що якщо вашому будинку років 10, то у вас там не 5 кВт виділено. Більше.
Не потрібно така велика потужність при наявності нормальної системи теплопостачання та гарячої води. Бувають старі електрични плити, але це також вирішується покупкою нової. Звісно ще бувають "ентузіасти" зі зварювальними апаратами, заряджальщики електромобілів, але це також вирішується, графік покаже в якій квартирі дуже високе нетипове енергоспоживання.
Без газу треба. Нормальна потужність індукції під 7 кВт.
Зрозуміло , що така потужність може бути кілька хвилин чи навіть секунд, але так запросто може співпасти, що в цей час працював кондиціонер , а дружина ще і праскою прасувала
10 максимуму в 1к квартирі має бути. Це як мінімум. В 3к можливо і до 15
При цьому ясно що середня по лікарні буде 3. Якщо взяти 100 квартир в якусь секунду часу
Додано: Пон 13 жов, 2025 00:56
Hotab написав: Water написав: Hotab написав:ЛАД
Не ручаюсь за ваш будинок, але в новобудах останніх років 6-7 з того що знаю, обмеження не тільки по ввідному автомату, а і сам лічильник не пустить через себе більше виділеного вам.
І все ж я впевнений, що якщо вашому будинку років 10, то у вас там не 5 кВт виділено. Більше.
Не потрібно така велика потужність при наявності нормальної системи теплопостачання та гарячої води. Бувають старі електрични плити, але це також вирішується покупкою нової. Звісно ще бувають "ентузіасти" зі зварювальними апаратами, заряджальщики електромобілів, але це також вирішується, графік покаже в якій квартирі дуже високе нетипове енергоспоживання.
Без газу треба. Нормальна потужність індукції під 7 кВт.
Зрозуміло , що така потужність може бути кілька хвилин чи навіть секунд, але так запросто може співпасти, що в цей час працював кондиціонер , а дружина ще і праскою прасувала
10 максимуму в 1к квартирі має бути. Це як мінімум. В 3к можливо і до 15
При цьому ясно що середня по лікарні буде 3. Якщо взяти 100 квартир в якусь секунду часу
Це не питання, спершу лічильник лічить спожиту електрику по часу доби, періодам року, потім робляться висновки і т.д.
