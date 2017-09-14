RSS
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 01:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Про стан призову до оркоарміі.
Побачимо що далі буде

https://www.currenttime.tv/a/rossia-zam ... SIIydvjlyg
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 01:49

  Faceless написав:
BIGor написав:
  Hotab написав:Я саме це у вас запитую))
Бо ви інших називаєте мажорами, але самі в шоколаді по більшості позицій. Щодо захисту , то ніколи ні, не збираєтесь і вас це не загрожує. То чим ви не мажор і не хитрозроблений))
Але теж, головне своєчасно почухати за вушком, гляди і мажору не скажуть що він мажор))

Так а люди які мають табельну зброю, геленваген і живуть на Новопечерських липках, і до сих пір не служать - це не мажори? Хто ж тоді? Знову нетой ВОСники? Чи надважливі для України люди? Кажу, пересічні гречкосії порозумнішали, тому і нема черг біля ТЦК.
Виходить "найуспішніші" 5% не хочуть, а глупі гречкосії вже закінчились. Пат.
Табельна зброя це в службовців.


Він мабуть мав на увазі дозвіл на КС, який пересічному неможливо оформити а непересічному можливо, ось наприклад - https://tsn.ua/ukrayina/v-elitnomu-avto ... 32145.html
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 06:23

  Hotab написав:Про стан призову до оркоарміі.
Побачимо що далі буде

https://www.currenttime.tv/a/rossia-zam ... SIIydvjlyg
тут варіантів не багато, почнуть бусифікацію
