Hotab написав:Я саме це у вас запитую)) Бо ви інших називаєте мажорами, але самі в шоколаді по більшості позицій. Щодо захисту , то ніколи ні, не збираєтесь і вас це не загрожує. То чим ви не мажор і не хитрозроблений)) Але теж, головне своєчасно почухати за вушком, гляди і мажору не скажуть що він мажор))
Так а люди які мають табельну зброю, геленваген і живуть на Новопечерських липках, і до сих пір не служать - це не мажори? Хто ж тоді? Знову нетой ВОСники? Чи надважливі для України люди? Кажу, пересічні гречкосії порозумнішали, тому і нема черг біля ТЦК. Виходить "найуспішніші" 5% не хочуть, а глупі гречкосії вже закінчились. Пат.