Hotab написав:ЛАД Не ручаюсь за ваш будинок, але в новобудах останніх років 6-7 з того що знаю, обмеження не тільки по ввідному автомату, а і сам лічильник не пустить через себе більше виділеного вам. І все ж я впевнений, що якщо вашому будинку років 10, то у вас там не 5 кВт виділено. Більше.
Так я, вроде, признал, что, наверное, ошибся. Как-то тогда пришёл к выводу, что смысла в двухконтурном котле нет (уж не помню сейчас, почему), больше вопросов не возникало и забыл. Скорее всего, это было связано с тем, что начали насчитывать за "недопотреблённое тепло" по сравнению со средним расходом по дому. Сейчас, когда возник такой вопрос, прикинул мощность электроприборов и понял, что 5 квт это явно мало.
ЛАД написав:Но тогда не надо сравнивать цены на центральное электроснабжение и "своё зелёное". Или надо установить такие же налоги, підтримку, расходы на розвиток и т.п.
Все закладено інвестором: собівартість обладнання, експлуатаційні витрати, планові заміни, ремонти. На сьогодні вартість електрики буде в межах 3-5 гривень/кіловатт. Якщо держава "відпустить" ціни, вартість електрики яка буде? Мінімум 8 гривень, а у вас, якщо курс ойро +-, то й ціна не вища за 5. Я не думаю, якщо курс ойро дуже скакне, держава втримає таку ціну.
Это всё, безусловно, делать нужно. Но сильно сомневаюсь, что при этом можно не повышать тарифы на газ, ээ, тепло и прочее. Мы, вроде, согласны, что сегодня цены не раночные. Не думаю, что у нас в доме насосы и котельная, да и остальное сильно устаревшие. Дом всё-таки относительно новый, чуть больше 10 лет. Мы говорили о солнечной энергетике, а вы сейчас говорите о "модернізації теплопостачання та гарячої води". Это необходимо, но это другой вопрос.
Це все покаже енергоаудіт. Модернізація котельні буде виконана в любому випадку, вона буде паралельно працювать з теплоносієм, тобто основний нагрів теплоносія це сонячні панелі, а додатковий, на випадок сильних морозів та відсутності сонячного світла, буде гріть ваш існуючий котел. Ви самі сказали, увесь будинок наставив бойлерів, плюс напевно догрівались електрикою. Те саме по насосам, які насоси, яка потужність, чи є частотні перетворювачі. Теж саме стосується вартості опалення. Наприклад зараз ви сплачуєте 1500 гривень за гігакалорію, а ринкова вартість 4000. Якщо ціну опалення "відпустять"... у сусідньому будинку може буть 4 і вище, а у вас стара ціна. Ще невеличка деталь, нема такого поняття як опалювальний період, наприклад у вересні стало прохолодно і система сама вам догріє до комфортної саме вам температури у окремо взятій кімнаті окремо взятої квартири.
Если у людей нет денег на оплату коммунальных услуг, то, тем более, не хватит, если ещё и пеню насчитают.
Це все вирішується на рівні держави, в основному це субсидія і пільги. Не оформив субсидію, то чиї це проблеми?
Не потрібно така велика потужність при наявності нормальної системи теплопостачання та гарячої води. Бувають старі електрични плити, але це також вирішується покупкою нової. Звісно ще бувають "ентузіасти" зі зварювальними апаратами, заряджальщики електромобілів, але це також вирішується, графік покаже в якій квартирі дуже високе нетипове енергоспоживання.
Без газу треба. Нормальна потужність індукції під 7 кВт. Зрозуміло , що така потужність може бути кілька хвилин чи навіть секунд, але так запросто може співпасти, що в цей час працював кондиціонер , а дружина ще і праскою прасувала 10 максимуму в 1к квартирі має бути. Це як мінімум. В 3к можливо і до 15 При цьому ясно що середня по лікарні буде 3. Якщо взяти 100 квартир в якусь секунду часу
Це не питання, спершу лічильник лічить спожиту електрику по часу доби, періодам року, потім робляться висновки і т.д.
Hotab написав:Я саме це у вас запитую)) Бо ви інших називаєте мажорами, але самі в шоколаді по більшості позицій. Щодо захисту , то ніколи ні, не збираєтесь і вас це не загрожує. То чим ви не мажор і не хитрозроблений)) Але теж, головне своєчасно почухати за вушком, гляди і мажору не скажуть що він мажор))
Так а люди які мають табельну зброю, геленваген і живуть на Новопечерських липках, і до сих пір не служать - це не мажори? Хто ж тоді? Знову нетой ВОСники? Чи надважливі для України люди? Кажу, пересічні гречкосії порозумнішали, тому і нема черг біля ТЦК. Виходить "найуспішніші" 5% не хочуть, а глупі гречкосії вже закінчились. Пат.
"Нам треба сформувати паралельну армію на майбутнє з тих, кому зараз 16", - командир із ЗСУ Ярославський Для розриву "замкненого кола" безперервних атак РФ потрібно негайно розпочати формувати паралельну армію з підлітків 16–18 років — щоб через три–п’ять років отримати якісні мобільні підрозділи https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-nam ... roslavskiy
У 2026 році в Україні планують понизити мобілізаційний вік до 23 років через нестачу піхоти на фронті. Командир батальйону безпілотних систем 29-ї ОЗРБ "ХАМ" розповів, що нинішні призвані мають низьку мотивацію та недостатню підготовку для ведення бойових дій.
Якість навчання залишається низькою, оскільки багато інструкторів ніколи не брали участі у бойових діях, а новобранці часто мають мінімальний досвід поводження зі зброєю.
Мій песимістичний прогноз: нас залишиться 10 мільйонів – президент KSE про вимивання мізків з України та демографічні виклики Щоб розумна молодь не роз'їжджалася, їй треба створювати умови. Ми проводили опитування серед наших біженців у Німеччині, за яких умов вони повернулися б назад: їм потрібні житло, перспектива роботи і якісна освіта. Без цього вони залишатимуться за кордоном.