Shaman написав:як все погано... пропозиції є?.. немає - все зрозуміло
Тобі ці пропозиції озвучували багато разів - йди у ЗСУ. Ти пишеш, що хочеш лише допомагати ЗСУ, а тобі пишуть, що охочих воювати немає, допомагати немає кому, тому йди воювати сам. Ти ці пропозиції чути не хочеш.
Пропозиції для кого і від кого? Пропозиції треба висовувати виходячі з реального стану речей. Це залежить від того хто буде оцінювати. Можливо, реальні пропозиції та оцінки зараз тягнуть на "російські наративи" та підпадають під державну зраду. Тому без зміни влади в Україні ми тут приречені слухати опуси подоляків-веніславських у гімнастьорочках від якогось модного бренду.
є у ФБ група "Військові адвокати та юристи" і там є якби загальний чат де будь-хто може звернутись і отримати попередню безкоштовну міні-консультацію. Типове звернення "викрали на вулиці, має відстрочку по такій-то статті/пункту, ось документи, як знайти його місцезнаходження і витягнути". А останнім часом забагато стало звернень типу
Та сама ситуація,забрали при затриманні військовий квіток з записом "снят с учета",сказали,що купив,ВЛК признала придатним,вже другу неділю в учебці..,хвороба-епілепсія.
Видали повістку і направлення на ВЛК виключенному з обліку з 2010 року на підставі ЛЕК, оформленою згідно наказу 402.
тцк по безпределу намагається пакувати навіть виключених з обліку, розраховуючи на те що людина або просто зневіриться, або в неї не вистачить часу / грошей / звязків щоб судитись/відновлювати справедливість. Ось свіжий кейс від адвокатки Дарї Тарасенко на схожу тему https://www.facebook.com/share/p/17GEc65V6g/
тенденція з 2022 показує: те що станом на зараз є "іпсо та рос. наративи" вже через 12 місяців стає новою нормальністю та офіційно озвучується в ОП
а зрадофіли з 2022 року розповідають, що треба здаватися. 2025 рік - й країна тримається. й ТОТ залишається лише те, що захопили в 2022 або захоплена частина Донбасу, яка зараз зрівняно з землею. а зрадофіли знай собі - треба здаватися... якби їх можна було здати гуртом на ТОТ, якщо так хочуть...
Shaman написав:якби їх можна було здати гуртом на ТОТ, якщо так хочуть...
якби фанатів "війни скільки потрібно" можна здати гуртом в мясну бригаду, якщо так хочуть
Shaman написав:2025 рік - й країна тримається
за ціною не постоїмо? доперемагались до пн.корейської демократії, силовики - державне ОЗУ, пропаганда покруче як в 1984, чим менше народу на заході тим більший набір в поліцаї та прикордонники. Цікаво до якого рівня треба позакручувати гайки щоб такі упороті визнали що іноді краще трохи програти по грузинські але швидко, ніж "перемогти" по нашому але довго
Нажаль зараз москалям не потрібно відверто брехати, зеленісти демотивують українське населення чітко та ефективно.Xуйлу лишається хлопати в долоні та напевно нагороджувати причетних.