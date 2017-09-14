|
Додано: Пон 13 жов, 2025 11:40
Hotab написав:Letusrock
краще трохи програти по грузинські
По-грузинськи - це з окупацією Ужгороду, чи лише Дніпро з Запоріжжям віддамо?
в 2021-22 не йшла мова про жодне з цих міст, але "Запад с нами, заграница нам поможет".
Letusrock
Повідомлень: 2731
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
Додано: Пон 13 жов, 2025 11:49
Letusrock написав: Hotab написав:Letusrock
краще трохи програти по грузинські
По-грузинськи - це з окупацією Ужгороду, чи лише Дніпро з Запоріжжям віддамо?
в 2021-22 не йшла мова про жодне з цих міст, але "Запад с нами, заграница нам поможет".
А ти думав якщо Київ за 3 дні, то Берегуйфалу або Руські Геївці не зачепить?
Water
Повідомлень: 3437
З нами з: 06.03.12
Подякував: 66 раз.
Подякували: 231 раз.
Додано: Пон 13 жов, 2025 11:52
Цікаво що в Україні мають бронь від мобілізації особи з
- судимість яка не погашена або знята,
- Ті які вчинили злочини сексуального характеру
- терористи
- корупціонери
- тяжкі злочини
Ці категорії Xу в себе знищів ще на початку війни, а Зе залишив на розплід.
Генофонд нації напевно.
Чому так?
Песікот, Хотаб поясніть.
UA
Повідомлень: 9780
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1884 раз.
Подякували: 2361 раз.
Додано: Пон 13 жов, 2025 12:00
Letusrock написав: d44 написав:
Пропозиції треба висовувати виходячі з реального стану речей. Це залежить від того хто буде оцінювати. Можливо, реальні пропозиції та оцінки зараз тягнуть на "російські наративи" та підпадають під державну зраду. Тому без зміни влади в Україні ми тут приречені слухати опуси подоляків-веніславських у гімнастьорочках
тенденція з 2022 показує: те що станом на зараз є "іпсо та рос. наративи" вже через 12 місяців стає новою нормальністю та офіційно озвучується в ОП
але на той час, з іншої сторони вже нові покращені переговорні позиції
flyman
Повідомлень: 41137
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1615 раз.
Подякували: 2861 раз.
Додано: Пон 13 жов, 2025 12:00
Banderlog написав:
тут варіантів не багато, почнуть бусифікацію
Для чого? Цеж ж самогубчий шлях до поразки.
Особливо якщо війна затягнеться до 2027 -2028
1. В тюрьмах та колоніях опалення вимкнуть та пайку уріжуть
2. Іноземців активніше вербувати будуть
Вони б вже давно на іноземців перейшли, якби не стояло завдання зверху по зменшення кількості маргиналів в суспільстві.
UA
Повідомлень: 9780
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1884 раз.
Подякували: 2361 раз.
Додано: Пон 13 жов, 2025 12:02
Letusrock написав: Shaman написав:
якби їх можна було здати гуртом на ТОТ, якщо так хочуть...
якби фанатів "війни скільки потрібно" можна здати гуртом в мясну бригаду, якщо так хочуть
Shaman написав:
2025 рік - й країна тримається
за ціною не постоїмо?
доперемагались до пн.корейської демократії, силовики - державне ОЗУ, пропаганда покруче як в 1984, чим менше народу на заході тим більший набір в поліцаї та прикордонники. Цікаво до якого рівня треба позакручувати гайки щоб такі упороті визнали що іноді краще трохи програти
по грузинські але швидко
, ніж "перемогти" по нашому але довго
все з тобою зрозуміло. ти готовий здаватися відразу - чомусь вважаєш, що тебе це ніяк не зачепить...
Shaman
Повідомлень: 10076
З нами з: 29.09.19
Подякував: 786 раз.
Подякували: 1662 раз.
Додано: Пон 13 жов, 2025 12:02
Letusrock написав: Hotab написав:Letusrock
краще трохи програти по грузинські
По-грузинськи - це з окупацією Ужгороду, чи лише Дніпро з Запоріжжям віддамо?
в 2021-22 не йшла мова про жодне з цих міст, але "Запад с нами, заграница нам поможет".
а що ж тоді було програти?..
Shaman
Повідомлень: 10076
З нами з: 29.09.19
Подякував: 786 раз.
Подякували: 1662 раз.
Додано: Пон 13 жов, 2025 12:04
UA написав: Banderlog написав:
тут варіантів не багато, почнуть бусифікацію
Для чого? Цеж ж самогубчий шлях до поразки.
Особливо якщо війна затягнеться до 2027 -2028
1. В тюрьмах та колоніях опалення вимкнуть та пайку уріжуть
2. Іноземців активніше вербувати будуть
Вони б вже давно на іноземців перейшли, якби не стояло завдання зверху по зменшення кількості маргиналів в суспільстві.
мені цікаво, а довго оцей буде відверту антиукраїнську пропаганду штовхати?..
Shaman
Повідомлень: 10076
З нами з: 29.09.19
Подякував: 786 раз.
Подякували: 1662 раз.
Додано: Пон 13 жов, 2025 12:11
UA написав:
Нажаль зараз москалям не потрібно відверто брехати, зеленісти демотивують українське населення чітко та ефективно.Xуйлу лишається хлопати в долоні та напевно нагороджувати причетних
...нагороджувати наших тцкашників "за мужність та відвагу" пакування в бусік!
Успіх
Повідомлень: 8734
З нами з: 18.03.21
Подякував: 296 раз.
Подякували: 1011 раз.
Додано: Пон 13 жов, 2025 12:12
Shaman написав:
все з тобою зрозуміло.
це якраз з тобою зрозуміло : війна скільки треба з допомогою юнітів-ноунеймів, сто тисяч туди-сюди, неважливо - бо "понад усе"(с)
Shaman написав:
чомусь вважаєш, що тебе це ніяк не зачепить...
чомусь ти так само вважаєш))
Letusrock
Повідомлень: 2731
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
