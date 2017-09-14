RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15458154591546015461>
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 11:40

  Hotab написав:Letusrock
краще трохи програти по грузинські

По-грузинськи - це з окупацією Ужгороду, чи лише Дніпро з Запоріжжям віддамо?

в 2021-22 не йшла мова про жодне з цих міст, але "Запад с нами, заграница нам поможет".
Letusrock
 
Повідомлень: 2731
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 11:49

  Letusrock написав:
  Hotab написав:Letusrock
краще трохи програти по грузинські

По-грузинськи - це з окупацією Ужгороду, чи лише Дніпро з Запоріжжям віддамо?

в 2021-22 не йшла мова про жодне з цих міст, але "Запад с нами, заграница нам поможет".

А ти думав якщо Київ за 3 дні, то Берегуйфалу або Руські Геївці не зачепить?
Water
 
Повідомлень: 3437
З нами з: 06.03.12
Подякував: 66 раз.
Подякували: 231 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 11:52

  Hotab написав:Про стан призову до оркоарміі.
Побачимо що далі буде

https://www.currenttime.tv/a/rossia-zam ... SIIydvjlyg

Цікаво що в Україні мають бронь від мобілізації особи з
- судимість яка не погашена або знята,
- Ті які вчинили злочини сексуального характеру
- терористи
- корупціонери
- тяжкі злочини
Ці категорії Xу в себе знищів ще на початку війни, а Зе залишив на розплід.
Генофонд нації напевно.
Чому так?
Песікот, Хотаб поясніть.
UA
 
Повідомлень: 9780
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1884 раз.
Подякували: 2361 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 12:00

  Letusrock написав:
  d44 написав:Пропозиції треба висовувати виходячі з реального стану речей. Це залежить від того хто буде оцінювати. Можливо, реальні пропозиції та оцінки зараз тягнуть на "російські наративи" та підпадають під державну зраду. Тому без зміни влади в Україні ми тут приречені слухати опуси подоляків-веніславських у гімнастьорочках

тенденція з 2022 показує: те що станом на зараз є "іпсо та рос. наративи" вже через 12 місяців стає новою нормальністю та офіційно озвучується в ОП

але на той час, з іншої сторони вже нові покращені переговорні позиції
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41137
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1615 раз.
Подякували: 2861 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 12:00

  Banderlog написав:
  Hotab написав:Про стан призову до оркоарміі.
Побачимо що далі буде

https://www.currenttime.tv/a/rossia-zam ... SIIydvjlyg
тут варіантів не багато, почнуть бусифікацію

Для чого? Цеж ж самогубчий шлях до поразки.
Особливо якщо війна затягнеться до 2027 -2028
1. В тюрьмах та колоніях опалення вимкнуть та пайку уріжуть
2. Іноземців активніше вербувати будуть
Вони б вже давно на іноземців перейшли, якби не стояло завдання зверху по зменшення кількості маргиналів в суспільстві.
UA
 
Повідомлень: 9780
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1884 раз.
Подякували: 2361 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 12:02

  Letusrock написав:
  Shaman написав:якби їх можна було здати гуртом на ТОТ, якщо так хочуть...
якби фанатів "війни скільки потрібно" можна здати гуртом в мясну бригаду, якщо так хочуть
  Shaman написав:2025 рік - й країна тримається
за ціною не постоїмо?
доперемагались до пн.корейської демократії, силовики - державне ОЗУ, пропаганда покруче як в 1984, чим менше народу на заході тим більший набір в поліцаї та прикордонники. Цікаво до якого рівня треба позакручувати гайки щоб такі упороті визнали що іноді краще трохи програти по грузинські але швидко, ніж "перемогти" по нашому але довго

все з тобою зрозуміло. ти готовий здаватися відразу - чомусь вважаєш, що тебе це ніяк не зачепить...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10076
З нами з: 29.09.19
Подякував: 786 раз.
Подякували: 1662 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 12:02

  Letusrock написав:
  Hotab написав:Letusrock
краще трохи програти по грузинські

По-грузинськи - це з окупацією Ужгороду, чи лише Дніпро з Запоріжжям віддамо?

в 2021-22 не йшла мова про жодне з цих міст, але "Запад с нами, заграница нам поможет".

а що ж тоді було програти?..
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10076
З нами з: 29.09.19
Подякував: 786 раз.
Подякували: 1662 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 12:04

  UA написав:
  Banderlog написав:
  Hotab написав:Про стан призову до оркоарміі.
Побачимо що далі буде

https://www.currenttime.tv/a/rossia-zam ... SIIydvjlyg
тут варіантів не багато, почнуть бусифікацію

Для чого? Цеж ж самогубчий шлях до поразки.
Особливо якщо війна затягнеться до 2027 -2028
1. В тюрьмах та колоніях опалення вимкнуть та пайку уріжуть
2. Іноземців активніше вербувати будуть
Вони б вже давно на іноземців перейшли, якби не стояло завдання зверху по зменшення кількості маргиналів в суспільстві.

мені цікаво, а довго оцей буде відверту антиукраїнську пропаганду штовхати?.. :shock:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10076
З нами з: 29.09.19
Подякував: 786 раз.
Подякували: 1662 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 12:11

Операція "павутина тцк"))

  UA написав:Нажаль зараз москалям не потрібно відверто брехати, зеленісти демотивують українське населення чітко та ефективно.Xуйлу лишається хлопати в долоні та напевно нагороджувати причетних
...нагороджувати наших тцкашників "за мужність та відвагу" пакування в бусік! :mrgreen:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8734
З нами з: 18.03.21
Подякував: 296 раз.
Подякували: 1011 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 12:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:все з тобою зрозуміло.
це якраз з тобою зрозуміло : війна скільки треба з допомогою юнітів-ноунеймів, сто тисяч туди-сюди, неважливо - бо "понад усе"(с)
  Shaman написав:чомусь вважаєш, що тебе це ніяк не зачепить...

чомусь ти так само вважаєш))
Letusrock
 
Повідомлень: 2731
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 15458154591546015461>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 132914
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 318986
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 1005165
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.