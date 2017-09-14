Дивись - тут всього-навсього треба показати приклад на собі! Якщо хоч хтось 1 із вас - ти/будівельник/песікіт/флер/її чоловік підете на фронт, от тоді можна говорити про "вперед і тільки вперед - до останньої..."
Hotab написав:По-грузинськи - це з окупацією Ужгороду, чи лише Дніпро з Запоріжжям віддамо?
в 2021-22 не йшла мова про жодне з цих міст, але "Запад с нами, заграница нам поможет".
А ти думав якщо Київ за 3 дні, то Берегуйфалу або Руські Геївці не зачепить?
товариші-гаранти з банкової здали весь південь з потрохами (з не до кінця зрозумілою метою), а ти хочеш щоб пересічний що робив? Заодно скажи, ти в 2014 біг в Ялту на підмогу кримським патріотам, чи тільки в 2022 прокинувся?
А так - це все пукання в борошно😁
а ти визнаєш, що навіть коли підуть - ти все одно будеш накидати? бо причина ж в іншому...
це якраз з тобою зрозуміло : війна скільки треба з допомогою юнітів-ноунеймів, сто тисяч туди-сюди, неважливо - бо "понад усе"(с)
Shaman написав:чомусь вважаєш, що тебе це ніяк не зачепить...
чомусь ти так само вважаєш))
це ти готовий віддати в жертву сотні тисяч, аби твою дупу з Закарпаття не виколупали.
й чергове нахабне брехло - я постійно пишу - Україна готова до перемовин. тому війна до тих пір, поки Раша не зрозуміє, що їй краще домовитися. а до цього моменту треба воювати. але переляканим це не зрозуміти, вони продадуть кого завгодно заради власного порятунку...
А ти визнаєш, що НІКОЛИ не підуть?
Тут якраз і ключове, що самі - НІКОЛИ не підуть!!!
Хіба, чисто випадково одного з вас тцк затягне в бусік, бо їм ваші документи не сподобаються