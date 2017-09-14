RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15458154591546015461
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 12:20

Все просто!©

  Shaman написав:готовий здаватися відразу

Дивись - тут всього-навсього треба показати приклад на собі!
Якщо хоч хтось 1 із вас - ти/будівельник/песікіт/флер/її чоловік підете на фронт, от тоді можна говорити про "вперед і тільки вперед - до останньої..."

А так - це все пукання в борошно😁
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8734
З нами з: 18.03.21
Подякував: 296 раз.
Подякували: 1011 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 12:22

  Water написав:
  Letusrock написав:
  Hotab написав:По-грузинськи - це з окупацією Ужгороду, чи лише Дніпро з Запоріжжям віддамо?

в 2021-22 не йшла мова про жодне з цих міст, але "Запад с нами, заграница нам поможет".

А ти думав якщо Київ за 3 дні, то Берегуйфалу або Руські Геївці не зачепить?

товариші-гаранти з банкової здали весь південь з потрохами (з не до кінця зрозумілою метою), а ти хочеш щоб пересічний що робив?
Заодно скажи, ти в 2014 біг в Ялту на підмогу кримським патріотам, чи тільки в 2022 прокинувся?
Letusrock
 
Повідомлень: 2731
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 12:32

  Letusrock написав:
  Water написав:
  Letusrock написав:в 2021-22 не йшла мова про жодне з цих міст, але "Запад с нами, заграница нам поможет".

А ти думав якщо Київ за 3 дні, то Берегуйфалу або Руські Геївці не зачепить?

товариші-гаранти з банкової здали весь південь з потрохами (з не до кінця зрозумілою метою), а ти хочеш щоб пересічний що робив?

Пересічний звідки саме?
Заодно скажи, ти в 2014 біг в Ялту на підмогу кримським патріотам, чи тільки в 2022 прокинувся?

А хто тобі сказав шо я не був у Криму у 2014 році?
Water
 
Повідомлень: 3437
З нами з: 06.03.12
Подякував: 66 раз.
Подякували: 231 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 12:50

  Успіх написав:
  Shaman написав:готовий здаватися відразу

Дивись - тут всього-навсього треба показати приклад на собі!
Якщо хоч хтось 1 із вас - ти/будівельник/песікіт/флер/її чоловік підете на фронт, от тоді можна говорити про "вперед і тільки вперед - до останньої..."

А так - це все пукання в борошно😁

а ти визнаєш, що навіть коли підуть - ти все одно будеш накидати? бо причина ж в іншому...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10076
З нами з: 29.09.19
Подякував: 786 раз.
Подякували: 1662 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 12:53

  Letusrock написав:
  Shaman написав:все з тобою зрозуміло.
це якраз з тобою зрозуміло : війна скільки треба з допомогою юнітів-ноунеймів, сто тисяч туди-сюди, неважливо - бо "понад усе"(с)
  Shaman написав:чомусь вважаєш, що тебе це ніяк не зачепить...

чомусь ти так само вважаєш))

це ти готовий віддати в жертву сотні тисяч, аби твою дупу з Закарпаття не виколупали.

й чергове нахабне брехло - я постійно пишу - Україна готова до перемовин. тому війна до тих пір, поки Раша не зрозуміє, що їй краще домовитися. а до цього моменту треба воювати. але переляканим це не зрозуміти, вони продадуть кого завгодно заради власного порятунку...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10076
З нами з: 29.09.19
Подякував: 786 раз.
Подякували: 1662 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 13:02

Все дуже просто!©

  Shaman написав:
  Успіх написав:
  Shaman написав:готовий здаватися відразу

Дивись - тут всього-навсього треба показати приклад на собі!
Якщо хоч хтось 1 із вас - ти/будівельник/песікіт/флер/її чоловік підете на фронт, от тоді можна говорити про "вперед і тільки вперед - до останньої..."

А так - це все пукання в борошно😁

а ти визнаєш, що навіть коли підуть - ти все одно будеш накидати? бо причина ж в іншому...

А ти визнаєш, що НІКОЛИ не підуть? :wink:

Тут якраз і ключове, що самі - НІКОЛИ не підуть!!!

Хіба, чисто випадково одного з вас тцк затягне в бусік, бо їм ваші документи не сподобаються :mrgreen:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8734
З нами з: 18.03.21
Подякував: 296 раз.
Подякували: 1011 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 13:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Water написав:А хто тобі сказав шо я не був у Криму у 2014 році?

У лютому-березні ти був зайнятий % дельтабанку
Після в окупований Крим ти міг їздити тільки на відпочинок чи за оформленням рос.громадянства.
Іншого від бігунця годі і очікуваати
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4526
З нами з: 13.06.20
Подякував: 418 раз.
Подякували: 195 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 13:10

  Успіх написав:Дивись - тут всього-навсього треба показати приклад на собі!


"У нас такий наказ - працювати з гітарою": Мирослав Кувалдін про Культурний десант :lol:
Ми займаємось морально-психологічною підтримкою особового складу. І якщо комусь здається, що це легко, то не зовсім так. :lol:
https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-u-n ... niy-desant

вакарчуки, козловські, жадани і т. п. артистичні "вояки" :x

гарненько примазались 8)
jump
 
Повідомлень: 5119
З нами з: 18.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1323 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 15458154591546015461
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 132914
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 318987
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 1005165
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.