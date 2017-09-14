Дивись - тут всього-навсього треба показати приклад на собі! Якщо хоч хтось 1 із вас - ти/будівельник/песікіт/флер/її чоловік підете на фронт, от тоді можна говорити про "вперед і тільки вперед - до останньої..."
Hotab написав:По-грузинськи - це з окупацією Ужгороду, чи лише Дніпро з Запоріжжям віддамо?
в 2021-22 не йшла мова про жодне з цих міст, але "Запад с нами, заграница нам поможет".
А ти думав якщо Київ за 3 дні, то Берегуйфалу або Руські Геївці не зачепить?
товариші-гаранти з банкової здали весь південь з потрохами (з не до кінця зрозумілою метою), а ти хочеш щоб пересічний що робив? Заодно скажи, ти в 2014 біг в Ялту на підмогу кримським патріотам, чи тільки в 2022 прокинувся?
А так - це все пукання в борошно😁
а ти визнаєш, що навіть коли підуть - ти все одно будеш накидати? бо причина ж в іншому...
А ти визнаєш, що НІКОЛИ не підуть?
Тут якраз і ключове, що самі - НІКОЛИ не підуть!!!
Хіба, чисто випадково одного з вас тцк затягне в бусік, бо їм ваші документи не сподобаються
ЛАД написав:Но тогда не надо сравнивать цены на центральное электроснабжение и "своё зелёное". Или надо установить такие же налоги, підтримку, расходы на розвиток и т.п.
Все закладено інвестором: собівартість обладнання, експлуатаційні витрати, планові заміни, ремонти. На сьогодні вартість електрики буде в межах 3-5 гривень/кіловатт. Якщо держава "відпустить" ціни, вартість електрики яка буде? Мінімум 8 гривень, а у вас, якщо курс ойро +-, то й ціна не вища за 5. Я не думаю, якщо курс ойро дуже скакне, держава втримає таку ціну.
Якщо курс ойро скакне, то інвестор теж не втримає таку ціну.
..... Мы говорили о солнечной энергетике, а вы сейчас говорите о "модернізації теплопостачання та гарячої води". Это необходимо, но это другой вопрос.
Це все покаже енергоаудіт. Модернізація котельні буде виконана в любому випадку, вона буде паралельно працювать з теплоносієм, тобто основний нагрів теплоносія це сонячні панелі, а додатковий, на випадок сильних морозів та відсутності сонячного світла, буде гріть ваш існуючий котел. .........
Простите, сразу не понял. По предыдущему посту решил, что речь не о солнечных панелях, а просто о модернизации существующей системы.
Теж саме стосується вартості опалення. Наприклад зараз ви сплачуєте 1500 гривень за гігакалорію, а ринкова вартість 4000. Якщо ціну опалення "відпустять"... у сусідньому будинку може буть 4 і вище, а у вас стара ціна.
Зараз я сплачую 1910 грн.
Если у людей нет денег на оплату коммунальных услуг, то, тем более, не хватит, если ещё и пеню насчитают.
Це все вирішується на рівні держави, в основному це субсидія і пільги. Не оформив субсидію, то чиї це проблеми?
Последнее время держава вирішує не дуже. Знаю пример - человек подал на субсидию. У него были долги, оформил договор реструктуризации. Несмотря на это в субсидии отказали: "У вас долг".
P.s. По мощности на квартиру всё же прав Hotab. Макс. мощность должна быть приличная. Легко может быть ситуация, когда одновременно включают духовку и плиту + включён кондиционер, в то же время утюг и стиральная машина, ну и ещё что-то по мелочи.
P.p.s. Вы нарисовали прямо идеальную картинку. Спасибо за интересную информацию. Спорить не могу, ничего об этом не знаю, но верится слабо. Думаю, государство своё не упустит и если есть всякие налоги на централизованные поставки ээ, в результате чего цена поднимается с 5 до 30 центов (или как у нас пока для быт. потребителей до 9 центов, а для юрлиц почти до 20), то введут какие-то налоги и для частных владельцев СЭС. Иначе это неравноправная конкуренция.
як все погано... пропозиції є?.. немає - все зрозуміло
Пропозиції для кого і від кого? Пропозиції треба висовувати виходячі з реального стану речей. Це залежить від того хто буде оцінювати. Можливо, реальні пропозиції та оцінки зараз тягнуть на "російські наративи" та підпадають під державну зраду. Тому без зміни влади в Україні ми тут приречені слухати опуси подоляків-веніславських у гімнастьорочках від якогось модного бренду.
Так и есть. Поэтому шаман так добивается моих пропозицій. Как год назад (или больше?) забанили навечно lapay, хотя сегодня то же самое пишут все, кому не лень. Не то чтобы я сильно боялся бана (даже вечного), просто понимаю, что кроме кучи срача это ни к чему не приведёт. Так зачем? Единственное, в чём вы ошибаетесь, что для изменения высказываний на форуме нужна зміна влади. Как видите это происходит и так, при той же власти. И сама власть меняет высказывания.