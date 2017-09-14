RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 154591546015461154621546315464>
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 12:20

Все просто!©

  Shaman написав:готовий здаватися відразу

Дивись - тут всього-навсього треба показати приклад на собі!
Якщо хоч хтось 1 із вас - ти/будівельник/песікіт/флер/її чоловік підете на фронт, от тоді можна говорити про "вперед і тільки вперед - до останньої..."

А так - це все пукання в борошно😁
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8738
З нами з: 18.03.21
Подякував: 296 раз.
Подякували: 1011 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 12:22

  Water написав:
  Letusrock написав:
  Hotab написав:По-грузинськи - це з окупацією Ужгороду, чи лише Дніпро з Запоріжжям віддамо?

в 2021-22 не йшла мова про жодне з цих міст, але "Запад с нами, заграница нам поможет".

А ти думав якщо Київ за 3 дні, то Берегуйфалу або Руські Геївці не зачепить?

товариші-гаранти з банкової здали весь південь з потрохами (з не до кінця зрозумілою метою), а ти хочеш щоб пересічний що робив?
Заодно скажи, ти в 2014 біг в Ялту на підмогу кримським патріотам, чи тільки в 2022 прокинувся?
Letusrock
 
Повідомлень: 2731
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 12:32

  Letusrock написав:
  Water написав:
  Letusrock написав:в 2021-22 не йшла мова про жодне з цих міст, але "Запад с нами, заграница нам поможет".

А ти думав якщо Київ за 3 дні, то Берегуйфалу або Руські Геївці не зачепить?

товариші-гаранти з банкової здали весь південь з потрохами (з не до кінця зрозумілою метою), а ти хочеш щоб пересічний що робив?

Пересічний звідки саме?
Заодно скажи, ти в 2014 біг в Ялту на підмогу кримським патріотам, чи тільки в 2022 прокинувся?

А хто тобі сказав шо я не був у Криму у 2014 році?
Water
 
Повідомлень: 3437
З нами з: 06.03.12
Подякував: 66 раз.
Подякували: 231 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 12:50

  Успіх написав:
  Shaman написав:готовий здаватися відразу

Дивись - тут всього-навсього треба показати приклад на собі!
Якщо хоч хтось 1 із вас - ти/будівельник/песікіт/флер/її чоловік підете на фронт, от тоді можна говорити про "вперед і тільки вперед - до останньої..."

А так - це все пукання в борошно😁

а ти визнаєш, що навіть коли підуть - ти все одно будеш накидати? бо причина ж в іншому...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10089
З нами з: 29.09.19
Подякував: 786 раз.
Подякували: 1662 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 13:02

Все дуже просто!©

  Shaman написав:
  Успіх написав:
  Shaman написав:готовий здаватися відразу

Дивись - тут всього-навсього треба показати приклад на собі!
Якщо хоч хтось 1 із вас - ти/будівельник/песікіт/флер/її чоловік підете на фронт, от тоді можна говорити про "вперед і тільки вперед - до останньої..."

А так - це все пукання в борошно😁

а ти визнаєш, що навіть коли підуть - ти все одно будеш накидати? бо причина ж в іншому...

А ти визнаєш, що НІКОЛИ не підуть? :wink:

Тут якраз і ключове, що самі - НІКОЛИ не підуть!!!

Хіба, чисто випадково одного з вас тцк затягне в бусік, бо їм ваші документи не сподобаються :mrgreen:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8738
З нами з: 18.03.21
Подякував: 296 раз.
Подякували: 1011 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 13:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Water написав:А хто тобі сказав шо я не був у Криму у 2014 році?

У лютому-березні ти був зайнятий % дельтабанку
Після в окупований Крим ти міг їздити тільки на відпочинок чи за оформленням рос.громадянства.
Іншого від бігунця годі і очікуваати
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4527
З нами з: 13.06.20
Подякував: 419 раз.
Подякували: 195 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 13:10

  Успіх написав:Дивись - тут всього-навсього треба показати приклад на собі!


"У нас такий наказ - працювати з гітарою": Мирослав Кувалдін про Культурний десант :lol:
Ми займаємось морально-психологічною підтримкою особового складу. І якщо комусь здається, що це легко, то не зовсім так. :lol:
https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-u-n ... niy-desant

вакарчуки, козловські, жадани і т. п. артистичні "вояки" :x

гарненько примазались 8)
jump
 
Повідомлень: 5120
З нами з: 18.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1323 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 13:24

  Water написав:
  ЛАД написав:Но тогда не надо сравнивать цены на центральное электроснабжение и "своё зелёное". Или надо установить такие же налоги, підтримку, расходы на розвиток и т.п.

Все закладено інвестором: собівартість обладнання, експлуатаційні витрати, планові заміни, ремонти. На сьогодні вартість електрики буде в межах 3-5 гривень/кіловатт. Якщо держава "відпустить" ціни, вартість електрики яка буде? Мінімум 8 гривень, а у вас, якщо курс ойро +-, то й ціна не вища за 5. Я не думаю, якщо курс ойро дуже скакне, держава втримає таку ціну.
Якщо курс ойро скакне, то інвестор теж не втримає таку ціну.

..... Мы говорили о солнечной энергетике, а вы сейчас говорите о "модернізації теплопостачання та гарячої води". Это необходимо, но это другой вопрос.

Це все покаже енергоаудіт. Модернізація котельні буде виконана в любому випадку, вона буде паралельно працювать з теплоносієм, тобто основний нагрів теплоносія це сонячні панелі, а додатковий, на випадок сильних морозів та відсутності сонячного світла, буде гріть ваш існуючий котел.
.........
Простите, сразу не понял. По предыдущему посту решил, что речь не о солнечных панелях, а просто о модернизации существующей системы.

Теж саме стосується вартості опалення. Наприклад зараз ви сплачуєте 1500 гривень за гігакалорію, а ринкова вартість 4000. Якщо ціну опалення "відпустять"... у сусідньому будинку може буть 4 і вище, а у вас стара ціна.
Зараз я сплачую 1910 грн.

Если у людей нет денег на оплату коммунальных услуг, то, тем более, не хватит, если ещё и пеню насчитают.

Це все вирішується на рівні держави, в основному це субсидія і пільги. Не оформив субсидію, то чиї це проблеми?
Последнее время держава вирішує не дуже.
Знаю пример - человек подал на субсидию. У него были долги, оформил договор реструктуризации. Несмотря на это в субсидии отказали: "У вас долг".

P.s. По мощности на квартиру всё же прав Hotab. Макс. мощность должна быть приличная. Легко может быть ситуация, когда одновременно включают духовку и плиту + включён кондиционер, в то же время утюг и стиральная машина, ну и ещё что-то по мелочи.

P.p.s. Вы нарисовали прямо идеальную картинку. Спасибо за интересную информацию. Спорить не могу, ничего об этом не знаю, но верится слабо. Думаю, государство своё не упустит и если есть всякие налоги на централизованные поставки ээ, в результате чего цена поднимается с 5 до 30 центов (или как у нас пока для быт. потребителей до 9 центов, а для юрлиц почти до 20), то введут какие-то налоги и для частных владельцев СЭС. Иначе это неравноправная конкуренция.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36774
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5364 раз.
Подякували: 4867 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 13:35

  Shaman написав:мені цікаво, а довго оцей буде відверту антиукраїнську пропаганду штовхати?.. :shock:

Що конкретно не відбулося з того від чого я застерігав на початку 2024 року?
1.
2.
3....
Від того що почну нести маячну в стилі Флер, щось в реальному житті зміниться?
UA
 
Повідомлень: 9783
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1884 раз.
Подякували: 2361 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 13:36

  d44 написав:
  Shaman написав:jump

як все погано... пропозиції є?.. немає - все зрозуміло
Пропозиції для кого і від кого? Пропозиції треба висовувати виходячі з реального стану речей. Це залежить від того хто буде оцінювати. Можливо, реальні пропозиції та оцінки зараз тягнуть на "російські наративи" та підпадають під державну зраду. Тому без зміни влади в Україні ми тут приречені слухати опуси подоляків-веніславських у гімнастьорочках від якогось модного бренду.
Так и есть.
Поэтому шаман так добивается моих пропозицій.
Как год назад (или больше?) забанили навечно lapay, хотя сегодня то же самое пишут все, кому не лень.
Не то чтобы я сильно боялся бана (даже вечного), просто понимаю, что кроме кучи срача это ни к чему не приведёт. Так зачем?
Единственное, в чём вы ошибаетесь, что для изменения высказываний на форуме нужна зміна влади. Как видите это происходит и так, при той же власти. И сама власть меняет высказывания.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36774
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5364 раз.
Подякували: 4867 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 154591546015461154621546315464>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛАД і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 132987
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 319056
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 1005249
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.