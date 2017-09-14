RSS
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 13:39

  Hotab написав:Letusrock

краще трохи програти по грузинські

По-грузинськи - це з окупацією Ужгороду, чи лише Дніпро з Запоріжжям віддамо?

Грузия, вроде, не оккупирована. :)
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 13:40

  Shaman написав:
  Успіх написав:Дивись - тут всього-навсього треба показати приклад на собі!
Якщо хоч хтось 1 із вас - ти/будівельник/песікіт/флер/її чоловік підете на фронт, от тоді можна говорити про "вперед і тільки вперед - до останньої..."

А так - це все пукання в борошно😁

а ти визнаєш, що навіть коли підуть - ти все одно будеш накидати? бо причина ж в іншому...

Замислись що ти написав - ти підеш сам на фронт.
Подивись у дзеркало та ще раз перечитай.
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 13:47

  ЛАД написав:Легко может быть ситуация, когда одновременно включают духовку и плиту + включён кондиционер, в то же время утюг и стиральная машина, ну и ещё что-то по мелочи.

И выключают мозг 😁
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 13:48

  UA написав:
  Shaman написав:
  Успіх написав:Дивись - тут всього-навсього треба показати приклад на собі!
Якщо хоч хтось 1 із вас - ти/будівельник/песікіт/флер/її чоловік підете на фронт, от тоді можна говорити про "вперед і тільки вперед - до останньої..."

А так - це все пукання в борошно😁

а ти визнаєш, що навіть коли підуть - ти все одно будеш накидати? бо причина ж в іншому...

Замислись що ти написав - ти підеш сам на фронт.
Подивись у дзеркало та ще раз перечитай.

це буду обговорювати точно не з тим, хто десь за кордоном ховається ;)
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 13:49

  Shaman написав:
  UA написав:
  Banderlog написав:.........
тут варіантів не багато, почнуть бусифікацію

Для чого? Цеж ж самогубчий шлях до поразки.
Особливо якщо війна затягнеться до 2027 -2028
1. В тюрьмах та колоніях опалення вимкнуть та пайку уріжуть
2. Іноземців активніше вербувати будуть
Вони б вже давно на іноземців перейшли, якби не стояло завдання зверху по зменшення кількості маргиналів в суспільстві.

мені цікаво, а довго оцей буде відверту антиукраїнську пропаганду штовхати?.. :shock:
Вы понимать прочитанное окончательно разучились?
UA, вообще-то, написал об РФ, а не Украине.
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 13:50

  ЛАД написав:
  d44 написав:
  Shaman написав:jump

як все погано... пропозиції є?.. немає - все зрозуміло
Пропозиції для кого і від кого? Пропозиції треба висовувати виходячі з реального стану речей. Це залежить від того хто буде оцінювати. Можливо, реальні пропозиції та оцінки зараз тягнуть на "російські наративи" та підпадають під державну зраду. Тому без зміни влади в Україні ми тут приречені слухати опуси подоляків-веніславських у гімнастьорочках від якогось модного бренду.
Так и есть.
Поэтому шаман так добивается моих пропозицій.
Как год назад (или больше?) забанили навечно lapay, хотя сегодня то же самое пишут все, кому не лень.
Не то чтобы я сильно боялся бана (даже вечного), просто понимаю, что кроме кучи срача это ни к чему не приведёт. Так зачем?
Единственное, в чём вы ошибаетесь, что для изменения высказываний на форуме нужна зміна влади. Как видите это происходит и так, при той же власти. И сама власть меняет высказывания.

тобто визнаєш, що окрім як здатися, пропозицій в тебе немає? 8) це й так очевидно...
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 13:54

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  UA написав:Для чого? Цеж ж самогубчий шлях до поразки.
Особливо якщо війна затягнеться до 2027 -2028
1. В тюрьмах та колоніях опалення вимкнуть та пайку уріжуть
2. Іноземців активніше вербувати будуть
Вони б вже давно на іноземців перейшли, якби не стояло завдання зверху по зменшення кількості маргиналів в суспільстві.

мені цікаво, а довго оцей буде відверту антиукраїнську пропаганду штовхати?.. :shock:
Вы понимать прочитанное окончательно разучились?
UA, вообще-то, написал об РФ, а не Украине.

й де там написано слово РФ? якщо про РФ - ок. питання знімається. але щось автор про це не написав...

й все одно це вигадка - немає такого завдання на раші. це просто наслідок цієї бездумної війни коли не рахують втрати - знищення населення...
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 13:54

Була б моя воля...

  jump написав:
  Успіх написав:Дивись - тут всього-навсього треба показати приклад на собі!


"У нас такий наказ - працювати з гітарою": Мирослав Кувалдін про Культурний десант :lol:
Ми займаємось морально-психологічною підтримкою особового складу. І якщо комусь здається, що це легко, то не зовсім так. :lol:
https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-u-n ... niy-desant

вакарчуки, козловські, жадани і т. п. артистичні "вояки" :x

гарненько примазались 8)

А ви думаєте легко бринькати на гітарі за 100км, а інколи, навіть, за 50км від ЛБЗ? :lol:

С#ка, та вони б в мене копали окопи, як я - за 1,5км від окопів ворога!
Длбйпи, плять!
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 13:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:С#ка, та вони б в мене копали окопи, як я - за 1,5км від окопів ворога!
Длбйпи, плять!


"Рівень — дно": нардеп від "Слуги народу" Жан Беленюк зганьбився постом у Facebook

На своїй сторінці у Facebook нардеп-боксер опублікував знімок, де позує у величезних боксерських перчатках золотистого кольору.

"Шукаю, кого від**здити", — підписав знімок Беленюк.
https://focus.ua/uk/politics/728340-riv ... ebook-foto

Такий жарт викликав шквал обурень у коментарях під постом. Депутату нагадали, що в країні — війна, і він, як представник влади, має не гуморити, а працювати.

"І це ла*но — рівень депутата воюючої країни", "На передку варіантів валом", "Трошки з назвою поста, як для депутата ВР — перебір", "На ЛБЗ скатайся, там є кого. А то бідний то в залі, то на змаганнях, то в Раді. Засидівся!? Так пацанячої роботи багато", "Сильний пост. Граматичний. Змістовний. Відповідає нормотворчій техніці депутата" :lol:
Востаннє редагувалось jump в Пон 13 жов, 2025 13:58, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 13:57

  ЛАД написав:
  Hotab написав:Letusrock

краще трохи програти по грузинські

По-грузинськи - це з окупацією Ужгороду, чи лише Дніпро з Запоріжжям віддамо?

Грузия, вроде, не оккупирована. :)

Це якщо «забути « про Абхазію і пн Осетію? Ви їх вже «подарували»?)
