|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 13 жов, 2025 13:58
Успіх написав: Shaman написав: Успіх написав:
Дивись - тут всього-навсього треба показати приклад на собі!
Якщо хоч хтось 1 із вас - ти/будівельник/песікіт/флер/її чоловік підете на фронт, от тоді можна говорити про "вперед і тільки вперед - до останньої..."
А так - це все пукання в борошно😁
а ти визнаєш, що навіть коли підуть
- ти все одно будеш накидати? бо причина ж в іншому...
А ти визнаєш, що НІКОЛИ не підуть?
Тут якраз і ключове, що самі - НІКОЛИ не підуть!!!
Хіба, чисто випадково одного з вас тцк затягне в бусік, бо їм ваші документи не сподобаються
Успіх, кілька простих питань. ти ж теж не сам пішов? була повістка, так?
друге - тобто якщо в людини бронь - то для тебе це класовий ворог? всі, в кого бронь мають піти на фронт?
третє - тобі вже прямим текстом написали - навіть при наявності закону, далеко не всіх 60+ беруть? що з такими випадками?
не хочеш трошки подумати, й спробувати хоч трошки підтягнутися до більш розвиненої людини?
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 10089
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 786 раз.
- Подякували: 1662 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: Пон 13 жов, 2025 13:58
Сибарит написав: ЛАД написав:
Легко может быть ситуация, когда одновременно включают духовку и плиту + включён кондиционер, в то же время утюг и стиральная машина, ну и ещё что-то по мелочи.
И выключают мозг 😁
Совсем не обязательно.
Достаточно иметь соответствующую мощность электропитания.
Ну, утюг и стиралка, может, и лишнее. Достаточно духовка+плита+кондиционер. Но, в принципе, если человек не один, а семья, то реально и такое, как я написал, когда люди хотят побыстрее справиться с бытовыми делами и отдохнуть.
Или надо создавать для квартиры инструкцию по технике безопасности с учётом имеющейся в квартире техники и под подпись ознакомить с ней. Как на производстве.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Пон 13 жов, 2025 14:01, всього редагувалось 1 раз.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 36774
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5364 раз.
- Подякували: 4867 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Пон 13 жов, 2025 13:59
Успіх
С#ка, та вони б в мене копали окопи, як я - за 1,5км від окопів ворога!
Длбйпи, плять!
Це де «у мене»? Ти десь командуєш якимсь підрозділом?
-пишки, рівняйсь!
Чи про що мова?
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16756
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 395 раз.
- Подякували: 2518 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
4
4
Додано: Пон 13 жов, 2025 13:59
Hotab написав: ЛАД написав: Hotab написав:Letusrock
По-грузинськи - це з окупацією Ужгороду, чи лише Дніпро з Запоріжжям віддамо?
Грузия, вроде, не оккупирована.
Це якщо «забути « про Абхазію і пн Осетію? Ви їх вже «подарували»?)
це ж не окупація, це возз'єднання - "исконно русские территории"...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 10089
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 786 раз.
- Подякували: 1662 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: Пон 13 жов, 2025 14:03
Shaman написав:
............
тобто визнаєш, що окрім як здатися, пропозицій в тебе немає?
це й так очевидно...
Ещё раз, видимо, плохо доходит:
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 36774
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5364 раз.
- Подякували: 4867 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Пон 13 жов, 2025 14:04
ЛАД написав: Сибарит написав: ЛАД написав:
Легко может быть ситуация, когда одновременно включают духовку и плиту + включён кондиционер, в то же время утюг и стиральная машина, ну и ещё что-то по мелочи.
И выключают мозг 😁
Совсем не обязательно.
Достаточно иметь соответствующую мощность электропитания.
Ну, утюг и стиралка, может, и лишнее. Достаточно духовка+плита+кондиционер. Но, в принципе, если человек не один, а семья, то реально и такое, как я написал, когда люди хотят побыстрее справиться с бытовыми делами и отдохнуть.
Или надо создавать для квартиры инструкцию по технике безопасности с учётом имеющейся в квартире техники и под подпись ознакомить с ней. Как на производстве.
Таке «комбо» можливе, але все ж з низькою ймовірністю.
Пралка підігріває воду кілька хвилин , потім лише крутить, там низька потужність
Плитка на «бусті» теж недовго, потім стоїть помірний режим підтримки.
Конд, якщо інверторний , то теж поступово скидає потужність.
Тобто співпасти все разом може , але малоймовірно
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16756
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 395 раз.
- Подякували: 2518 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
4
4
Додано: Пон 13 жов, 2025 14:04
Успіх написав:
А ви думаєте легко бринькати на гітарі за 100км, а інколи, навіть, за 50км від ЛБЗ?
С#ка, та вони б в мене копали окопи
, як я - за 1,5км від окопів ворога!
Длбйпи, плять!
в тебе б всі копали окопи - й пілоти, й музиканти, й дронщики, особливо інженери. бо твій рівень бачення війни - копати окопи та носити кабани.
тебе дуже тригерить, що копав окопи - а хто тобі винен, що ти більше ні на що не здатний? так, щоб бути при штабі все одно вища освіта потрібна, яку ти принципово відкидаєш. напевне образливо, але як є...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 10089
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 786 раз.
- Подякували: 1662 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: Пон 13 жов, 2025 14:06
ЛАД написав: Shaman написав:
............
тобто визнаєш, що окрім як здатися, пропозицій в тебе немає?
це й так очевидно...
Ещё раз, видимо, плохо доходит:
ще раз - фальцетом, й сухонький кулачок, й шляпа
не та, про яку ти подумав
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 10089
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 786 раз.
- Подякували: 1662 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: Пон 13 жов, 2025 14:06
Shaman написав: ЛАД написав: Shaman написав:
..........
мені цікаво, а довго оцей буде відверту антиукраїнську пропаганду штовхати?..
Вы понимать прочитанное окончательно разучились?UA
, вообще-то, написал об РФ, а не Украине.
й де там написано слово РФ? якщо про РФ - ок. питання знімається. але щось автор про це не написав...
й все одно це вигадка - немає такого завдання на раші. це просто наслідок цієї бездумної війни коли не рахують втрати - знищення населення...
Ну, я же говорю - понимать прочитанное вы окончательно разучились.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 36774
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5364 раз.
- Подякували: 4867 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Пон 13 жов, 2025 14:09
Hotab написав:
Ти десь командуєш якимсь підрозділом?
Так, командую нетойвосними долпойопами
п.с.
Що, тебе ще й сьогодні я тригерю?
Знову на кожній сторінці будеш про мене писати?)))
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 8738
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 296 раз.
- Подякували: 1011 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
8
1
5
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33
|132987
|
|
|1493
|319056
|
|
|6076
|1005249
|
|