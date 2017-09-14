RSS
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 14:12

  ЛАД написав:
  Shaman написав:мені цікаво, а довго оцей буде відверту антиукраїнську пропаганду штовхати?.. :shock:
Вы понимать прочитанное окончательно разучились?
UA, вообще-то, написал об РФ, а не Украине.

Особливості марафонського мислення.
Я сприймаю Шамана таким якій він є.
UA
 
Повідомлень: 9783
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1884 раз.
Подякували: 2361 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 14:16

Колюча правда!

  Shaman написав:кілька простих питань
Питання будеш ставити, як відслужиш хоча б 2роки!

А я тобі прямо кажу - навіть, як рак на горі свисне - ти всеодно НЕ підеш на фронт!
(тільки тцк тебе може заволокти в бус)
  Shaman написав:в тебе б всі копали окопи - й пілоти, й музиканти, й дронщики, особливо інженери. бо твій рівень бачення війни - копати окопи та носити кабани
Ні, це рівень бардаку у війську на Марсі!
Тож, як всі, то всі!©
Якщо артилерист копав, то і музиканти та пілоти з не тим ВОСом - теж зможуть!😁
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8738
З нами з: 18.03.21
Подякував: 296 раз.
Подякували: 1011 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 14:25

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав: Вы понимать прочитанное окончательно разучились?
UA, вообще-то, написал об РФ, а не Украине.

й де там написано слово РФ? якщо про РФ - ок. питання знімається. але щось автор про це не написав...

й все одно це вигадка - немає такого завдання на раші. це просто наслідок цієї бездумної війни коли не рахують втрати - знищення населення...

Ну, я же говорю - понимать прочитанное вы окончательно разучились.

маячню не розумію, визнаю. й коли не можуть зв'язно писати - ІНКОЛИ не розумію. а ви щось останнім часом взагалі нічого написати не можете на мої аргументи - не можете прочитати чи нема що відповісти? ;)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10089
З нами з: 29.09.19
Подякував: 786 раз.
Подякували: 1662 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 14:26

  UA написав:
  ЛАД написав:
  Shaman написав:мені цікаво, а довго оцей буде відверту антиукраїнську пропаганду штовхати?.. :shock:
Вы понимать прочитанное окончательно разучились?
UA, вообще-то, написал об РФ, а не Украине.

Особливості марафонського мислення.
Я сприймаю Шамана таким якій він є.

ви реально вважаєте мене прихильником зеленої влади? й ці люди розповідають про розуміння прочитаного :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10089
З нами з: 29.09.19
Подякував: 786 раз.
Подякували: 1662 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 14:33

  Hotab написав:
  ЛАД написав:
  Hotab написав:...........
По-грузинськи - це з окупацією Ужгороду, чи лише Дніпро з Запоріжжям віддамо?

Грузия, вроде, не оккупирована. :)

Це якщо «забути « про Абхазію і пн Осетію? Ви їх вже «подарували»?)

Я к Грузии, а также к Абхазии и Южной Осетии отношения не имею. :)
Но вообще-то они отделились от Грузии тогда же, когда развалился СССР, и имели такое же право на это, как и Украина, принявшая Декларацию независимости.
У січні 1992 року в Південній Осетії відбувся референдум з питання «про державну незалежність», результати якого показали, що більша частина південноосетинського населення підтримує ідею незалежності
https://surl.li/hjkuku В русской Вики подробнее:
19 января 1992 года в Южной Осетии прошёл референдум по двум вопросам (грузинское население, составлявшее, по оценке 1989 года, 28,9 % от всего населения Южной Осетии, по большей части референдум бойкотировало, либо не имело возможность в нём участвовать в том числе по причине бегства из зоны конфликта):
- согласны ли вы, чтобы Республика Южная Осетия была независимой?
- согласны ли вы с решением Верховного Совета независимой Республики Южная Осетия от 20 сентября 1991 года о воссоединении с Россией?
Более 98 % ответили «да» на оба вопроса
https://surl.lu/jlhguq
Не буду приводить цитаты об Абхазии.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36774
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5364 раз.
Подякували: 4867 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 14:40

  Успіх написав:Якщо артилерист копав

- Ты где работаешь?
- В аэропорту, туалеты мою.
- Ну и зачем тебе такая работа, брось её!
- ЧЁ! Вот так просто ВЗЯТЬ И уйти из авиации???!
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8968
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6486 раз.
Подякували: 21661 раз.
 
Профіль
 
133
82
38
2
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 14:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Но вообще-то они отделились от Грузии тогда же, когда развалился СССР, и имели такое же право на это, как и Украина, принявшая Декларацию независимости.

++1000
вокруг 2008 столько спекуляций для малоосведомленной публики
хотя все произошло во время распада СССР
Грузины в конце-концов просто приняли status quo
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4527
З нами з: 13.06.20
Подякував: 419 раз.
Подякували: 195 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 14:44

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
  Shaman написав:............
тобто визнаєш, що окрім як здатися, пропозицій в тебе немає? 8) це й так очевидно...

Ещё раз, видимо, плохо доходит:

ще раз - фальцетом, й сухонький кулачок, й шляпа :D
не та, про яку ти подумав :lol:
Мой сухонький кулачок ещё на что-то способен, в отличие от ваших сухоньких мозгов.
"Европеец" недоделанный - об эйджизме не слышали?
Кроме инструкций по идеологической работе в голове больше ничего?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36774
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5364 раз.
Подякували: 4867 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 14:49

  Успіх написав:
  Shaman написав:кілька простих питань
Питання будеш ставити, як відслужиш хоча б 2роки!

А я тобі прямо кажу - навіть, як рак на горі свисне - ти всеодно НЕ підеш на фронт!
(тільки тцк тебе може заволокти в бус)

тут тебе намагаються захищати, но впевнено доводиш, що це немає сенсу - й продовжуєш хамити. колись при зустрічі зі штурмовиками це хамство тобі буде коштувати, пояснень, що таке реально воювати й трошки пом'яте обличчя.

про бронь ти звісно не хочеш відповідати, бо тоді твоє хамство вже не прикриєш. як власне й твої наїзди на більш старших форумчан 60+. тому Хотаб не буде перейматися, ти й сам показуєш себе як воно є.
Востаннє редагувалось Shaman в Пон 13 жов, 2025 14:58, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10089
З нами з: 29.09.19
Подякував: 786 раз.
Подякували: 1662 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 14:52

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав:Shaman
тобто визнаєш, що окрім як здатися, пропозицій в тебе немає? 8) це й так очевидно...

Ещё раз, видимо, плохо доходит:

ще раз - фальцетом, й сухонький кулачок, й шляпа :D
не та, про яку ти подумав :lol:
Мой сухонький кулачок ещё на что-то способен, в отличие от ваших сухоньких мозгов.
"Европеец" недоделанный - об эйджизме не слышали?
Кроме инструкций по идеологической работе в голове больше ничего?

ви уважно прочитайте, як ви тут пишете, й поверніться до нормального спілкування. я ж вам лише відповідаю, коли ви в черговий раз переходите на особистості ;)
й про кулачок я мовчу, стримую себе :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10089
З нами з: 29.09.19
Подякував: 786 раз.
Подякували: 1662 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
  #<1 ... 15461154621546315464
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Shaman, ЛАД і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

