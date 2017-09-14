Додано: Пон 13 жов, 2025 14:33

Hotab написав: ЛАД написав: Hotab написав: ...........

По-грузинськи - це з окупацією Ужгороду, чи лише Дніпро з Запоріжжям віддамо? ...........По-грузинськи - це з окупацією Ужгороду, чи лише Дніпро з Запоріжжям віддамо?

Грузия, вроде, не оккупирована. Грузия, вроде, не оккупирована.

Це якщо «забути « про Абхазію і пн Осетію? Ви їх вже «подарували»?) Це якщо «забути « про Абхазію і пн Осетію? Ви їх вже «подарували»?)

У січні 1992 року в Південній Осетії відбувся референдум з питання «про державну незалежність», результати якого показали, що більша частина південноосетинського населення підтримує ідею незалежності

19 января 1992 года в Южной Осетии прошёл референдум по двум вопросам (грузинское население, составлявшее, по оценке 1989 года, 28,9 % от всего населения Южной Осетии, по большей части референдум бойкотировало, либо не имело возможность в нём участвовать в том числе по причине бегства из зоны конфликта):

- согласны ли вы, чтобы Республика Южная Осетия была независимой?

- согласны ли вы с решением Верховного Совета независимой Республики Южная Осетия от 20 сентября 1991 года о воссоединении с Россией?

Более 98 % ответили «да» на оба вопроса

Я к Грузии, а также к Абхазии и Южной Осетии отношения не имею.Но вообще-то они отделились от Грузии тогда же, когда развалился СССР, и имели такое же право на это, как и Украина, принявшая Декларацию независимости.В русской Вики подробнее:Не буду приводить цитаты об Абхазии.