Hotab написав:........... По-грузинськи - це з окупацією Ужгороду, чи лише Дніпро з Запоріжжям віддамо?
Грузия, вроде, не оккупирована.
Це якщо «забути « про Абхазію і пн Осетію? Ви їх вже «подарували»?)
Я к Грузии, а также к Абхазии и Южной Осетии отношения не имею. Но вообще-то они отделились от Грузии тогда же, когда развалился СССР, и имели такое же право на это, как и Украина, принявшая Декларацию независимости.
У січні 1992 року в Південній Осетії відбувся референдум з питання «про державну незалежність», результати якого показали, що більша частина південноосетинського населення підтримує ідею незалежності
19 января 1992 года в Южной Осетии прошёл референдум по двум вопросам (грузинское население, составлявшее, по оценке 1989 года, 28,9 % от всего населения Южной Осетии, по большей части референдум бойкотировало, либо не имело возможность в нём участвовать в том числе по причине бегства из зоны конфликта): - согласны ли вы, чтобы Республика Южная Осетия была независимой? - согласны ли вы с решением Верховного Совета независимой Республики Южная Осетия от 20 сентября 1991 года о воссоединении с Россией? Более 98 % ответили «да» на оба вопроса
А я тобі прямо кажу - навіть, як рак на горі свисне - ти всеодно НЕ підеш на фронт! (тільки тцк тебе може заволокти в бус)
тут тебе намагаються захищати, но впевнено доводиш, що це немає сенсу - й продовжуєш хамити. колись при зустрічі зі штурмовиками це хамство тобі буде коштувати, пояснень, що таке реально воювати й трошки пом'яте обличчя.
про бронь ти звісно не хочеш відповідати, бо тоді твоє хамство вже не прикриєш. як власне й твої наїзди на більш старших форумчан 60+. тому Хотаб не буде перейматися, ти й сам показуєш себе як воно є.
