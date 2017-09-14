Додано: Пон 13 жов, 2025 13:58

Сибарит написав: ЛАД написав: Легко может быть ситуация, когда одновременно включают духовку и плиту + включён кондиционер, в то же время утюг и стиральная машина, ну и ещё что-то по мелочи. Легко может быть ситуация, когда одновременно включают духовку и плиту + включён кондиционер, в то же время утюг и стиральная машина, ну и ещё что-то по мелочи.

И выключают мозг 😁 И выключают мозг 😁

Совсем не обязательно.Достаточно иметь соответствующую мощность электропитания.Ну, утюг и стиралка, может, и лишнее. Достаточно духовка+плита+кондиционер. Но, в принципе, если человек не один, а семья, то реально и такое, как я написал, когда люди хотят побыстрее справиться с бытовыми делами и отдохнуть.Или надо создавать для квартиры инструкцию по технике безопасности с учётом имеющейся в квартире техники и под подпись ознакомить с ней. Как на производстве.