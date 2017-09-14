RSS
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 13:54

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  UA написав:Для чого? Цеж ж самогубчий шлях до поразки.
Особливо якщо війна затягнеться до 2027 -2028
1. В тюрьмах та колоніях опалення вимкнуть та пайку уріжуть
2. Іноземців активніше вербувати будуть
Вони б вже давно на іноземців перейшли, якби не стояло завдання зверху по зменшення кількості маргиналів в суспільстві.

мені цікаво, а довго оцей буде відверту антиукраїнську пропаганду штовхати?.. :shock:
Вы понимать прочитанное окончательно разучились?
UA, вообще-то, написал об РФ, а не Украине.

й де там написано слово РФ? якщо про РФ - ок. питання знімається. але щось автор про це не написав...

й все одно це вигадка - немає такого завдання на раші. це просто наслідок цієї бездумної війни коли не рахують втрати - знищення населення...
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 13:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Рівень — дно": нардеп від "Слуги народу" Жан Беленюк зганьбився постом у Facebook

На своїй сторінці у Facebook нардеп-боксер опублікував знімок, де позує у величезних боксерських перчатках золотистого кольору.

"Шукаю, кого від**здити", — підписав знімок Беленюк.
https://focus.ua/uk/politics/728340-riv ... ebook-foto

Такий жарт викликав шквал обурень у коментарях під постом. Депутату нагадали, що в країні — війна, і він, як представник влади, має не гуморити, а працювати.

"І це ла*но — рівень депутата воюючої країни", "На передку варіантів валом", "Трошки з назвою поста, як для депутата ВР — перебір", "На ЛБЗ скатайся, там є кого. А то бідний то в залі, то на змаганнях, то в Раді. Засидівся!? Так пацанячої роботи багато", "Сильний пост. Граматичний. Змістовний. Відповідає нормотворчій техніці депутата" :lol:
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 13:58

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Легко может быть ситуация, когда одновременно включают духовку и плиту + включён кондиционер, в то же время утюг и стиральная машина, ну и ещё что-то по мелочи.

И выключают мозг 😁
Совсем не обязательно.
Достаточно иметь соответствующую мощность электропитания. :)

Ну, утюг и стиралка, может, и лишнее. Достаточно духовка+плита+кондиционер. Но, в принципе, если человек не один, а семья, то реально и такое, как я написал, когда люди хотят побыстрее справиться с бытовыми делами и отдохнуть.
Или надо создавать для квартиры инструкцию по технике безопасности с учётом имеющейся в квартире техники и под подпись ознакомить с ней. Как на производстве.
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 14:04

  ЛАД написав:
  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Легко может быть ситуация, когда одновременно включают духовку и плиту + включён кондиционер, в то же время утюг и стиральная машина, ну и ещё что-то по мелочи.

И выключают мозг 😁
Совсем не обязательно.
Достаточно иметь соответствующую мощность электропитания. :)

Ну, утюг и стиралка, может, и лишнее. Достаточно духовка+плита+кондиционер. Но, в принципе, если человек не один, а семья, то реально и такое, как я написал, когда люди хотят побыстрее справиться с бытовыми делами и отдохнуть.
Или надо создавать для квартиры инструкцию по технике безопасности с учётом имеющейся в квартире техники и под подпись ознакомить с ней. Как на производстве.

Таке «комбо» можливе, але все ж з низькою ймовірністю.
Пралка підігріває воду кілька хвилин , потім лише крутить, там низька потужність
Плитка на «бусті» теж недовго, потім стоїть помірний режим підтримки.
Конд, якщо інверторний , то теж поступово скидає потужність.
Тобто співпасти все разом може , але малоймовірно
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 14:06

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
  Shaman написав:..........
мені цікаво, а довго оцей буде відверту антиукраїнську пропаганду штовхати?.. :shock:
Вы понимать прочитанное окончательно разучились?
UA, вообще-то, написал об РФ, а не Украине.

й де там написано слово РФ? якщо про РФ - ок. питання знімається. але щось автор про це не написав...

й все одно це вигадка - немає такого завдання на раші. це просто наслідок цієї бездумної війни коли не рахують втрати - знищення населення...

Ну, я же говорю - понимать прочитанное вы окончательно разучились.
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 14:25

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав: Вы понимать прочитанное окончательно разучились?
UA, вообще-то, написал об РФ, а не Украине.

й де там написано слово РФ? якщо про РФ - ок. питання знімається. але щось автор про це не написав...

й все одно це вигадка - немає такого завдання на раші. це просто наслідок цієї бездумної війни коли не рахують втрати - знищення населення...

Ну, я же говорю - понимать прочитанное вы окончательно разучились.

маячню не розумію, визнаю. й коли не можуть зв'язно писати - ІНКОЛИ не розумію. а ви щось останнім часом взагалі нічого написати не можете на мої аргументи - не можете прочитати чи нема що відповісти? ;)
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 14:40

  Успіх написав:Якщо артилерист копав

- Ты где работаешь?
- В аэропорту, туалеты мою.
- Ну и зачем тебе такая работа, брось её!
- ЧЁ! Вот так просто ВЗЯТЬ И уйти из авиации???!
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 15:02

  Hotab написав:
  ЛАД написав:
  Сибарит написав:.........
И выключают мозг 😁
Совсем не обязательно.
Достаточно иметь соответствующую мощность электропитания. :)

Ну, утюг и стиралка, может, и лишнее. Достаточно духовка+плита+кондиционер. Но, в принципе, если человек не один, а семья, то реально и такое, как я написал, когда люди хотят побыстрее справиться с бытовыми делами и отдохнуть.
Или надо создавать для квартиры инструкцию по технике безопасности с учётом имеющейся в квартире техники и под подпись ознакомить с ней. Как на производстве.

Таке «комбо» можливе, але все ж з низькою ймовірністю.
Пралка підігріває воду кілька хвилин , потім лише крутить, там низька потужність
Плитка на «бусті» теж недовго, потім стоїть помірний режим підтримки.
Конд, якщо інверторний , то теж поступово скидає потужність.
Тобто співпасти все разом може , але малоймовірно
Оно-то так.
Но в принципе вся эта техника работает в периодическом режиме - и дужовка, и электроплита, и утюг. Вот не знаю, как стиралка - греет только один раз?
А так и духовка греет не постоянно - догнала до нужной температуры, нагрев отключился, чуть остыла, опять включился. В какие моменты это произойдёт, не угадаешь. Так что, возможно, не так уж маловероятно.
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 15:11

Якщо Безугла не вклалася в криптовалюту, то вона мудра

Якщо Безугла не вклалася в криптовалюту, то вона мудра жінка.
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 15:16

Но в принципе вся эта техника работает в периодическом режиме - и дужовка, и электроплита, и утюг. Вот не знаю, как стиралка - греет только один раз?


Якщо охолоне вода, то підіграє. Загалом в годинному циклі програми 40 град нагрівач працює 10-15 хв
З духовкою інтервали нагріву ще менші. Ну коротше, «перекриття» одне одного можливо, але … ))
