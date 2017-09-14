|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 13 жов, 2025 15:30
Hotab написав:ЛАД
Но в принципе вся эта техника работает в периодическом режиме - и дужовка, и электроплита, и утюг. Вот не знаю, как стиралка - греет только один раз?
Якщо охолоне вода, то підіграє. Загалом в годинному циклі програми 40 град нагрівач працює 10-15 хв
З духовкою інтервали нагріву ще менші. Ну коротше, «перекриття» одне одного можливо, але … ))
10-15 мин. за час не так мало. У духовки и у плиты тоже включения не надолго (кроме начала работы), но тоже какое-то время занимаю. Так что, думаю, вероятность не настолько уж мала.Тем более, пользуются всей жтой тезникой достаточно часто. Так что когда-то пики совпадают. И иметь запас мощности в расчёте на это надо.
|