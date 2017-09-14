RSS
  #<1 ... 15460154611546215463
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 19:38

ага

  Shaman написав:історія повторюється
«Необхідно готуватися». Голова німецької розвідки попередив, що Росія може напасти на Європу в будь-який момент
Новий очільник Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Мартін Єгер заявив, що російський диктатор Володимир Путін рішуче налаштований перевірити європейські кордони, що може будь-якої миті перерости у «гаряче протистояння».

Єгер заявив, що дії Росії спрямовані на підрив НАТО, дестабілізацію європейських демократій, розкол суспільств та залякування громадськості.

«Гібридні засоби, які Росія використовує для досягнення цієї мети, зараз повсюдні. Частота цих окремих інцидентів являє собою новий рівень конфронтації — конфронтацію, в якій Росія розглядає нас як супротивника та воюючу сторону», — сказав голова BND.

«Ми не можемо дозволити собі сидіти склавши руки і вважати, що можливий напад Росії не відбудеться щонайменше до 2029 року. Ми вже сьогодні під вогнем», — заявив Мартін Єгер.

Керівник BND зазначив, що Росія не стримується, відстоюючи власні інтереси проти Європи. Він підкреслив, що стриманість та поблажливість Москва інтерпретує як слабкість. Тому необхідно «зробити з цього правильні висновки».

«Ми повинні протистояти нашим опонентам, де це необхідно. Для цього ми будемо йти на більший ризик контрольованим та послідовним чином», — каже розвідник.

Єгер зауважив, що цей новий підхід також може викликати негативну реакцію з боку німецької громадськості. Окрім суспільного сприйняття, за словами очільника розвідки ФРН, це вимагає підтримки та довіри політиків і законодавців.

Він каже, що необхідно адаптувати Закон про BND до «реалій нашої нової ери». Єгер вважає, що німецьким розвідувальним службам слід надати більше свободи дій, включно з дозволом на проведення активних контрзаходів на іноземній території.

щось версія, що сталін збирався напасти першим, але не встиг, виглядає все більш вірогідною. нічого не змінюється.

а в Німеччині починають шукати послідовників австрійського інженера і підприємця Скорцені 8)

ага, з поламаними підводними човнами і зменшеними виплатами добровольцям яких нема, та зламаними кордонами бусифікацією
flyman

 




 

 
1
3
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 19:50

  Shaman написав:я гадав чергова погроза - а тут все по-руськи :lol:
Біля узбережжя Франції сплив російський підводний човен
Як пише наближений до російських військових Telegram-канал ВЧК-ОГПУ, дизель-електричний підводний човен був змушений спливти біля узбережжя Франції через серйозну технічну аварію в паливній системі.

Зазначається, що паливо почало надходити безпосередньо в трюм, створюючи вибухонебезпечну ситуацію. На човні не виявилося ані необхідних запчастин, ані фахівців, здатних усунути несправність. Екіпаж не зміг впоратися з аварією самостійно.

ще й допомоги у французів попросять...

Но только после того, как засрут все вокруг...
Сибарит


 




 

 
133
82
38
2
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 19:58

  flyman написав:[
навіщо платити більше (с)

140 дол/міс

Загиблим - біла Л̶а̶д̶а коляска
Hotab
 




 

 
5
4
4
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 20:01

  Hotab написав:
  flyman написав:[
навіщо платити більше (с)

140 дол/міс

Загиблим - біла коляска

...та прикліїна сітківка...

ввечері муха вилізла с напівпідвала та спіймала халявний віфі у найближчій ригаловці...
Прохожий
 




 

 
1
1
