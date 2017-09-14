RSS
  #
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 19:38

ага

  Shaman написав:історія повторюється
«Необхідно готуватися». Голова німецької розвідки попередив, що Росія може напасти на Європу в будь-який момент
Новий очільник Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Мартін Єгер заявив, що російський диктатор Володимир Путін рішуче налаштований перевірити європейські кордони, що може будь-якої миті перерости у «гаряче протистояння».

Єгер заявив, що дії Росії спрямовані на підрив НАТО, дестабілізацію європейських демократій, розкол суспільств та залякування громадськості.

«Гібридні засоби, які Росія використовує для досягнення цієї мети, зараз повсюдні. Частота цих окремих інцидентів являє собою новий рівень конфронтації — конфронтацію, в якій Росія розглядає нас як супротивника та воюючу сторону», — сказав голова BND.

«Ми не можемо дозволити собі сидіти склавши руки і вважати, що можливий напад Росії не відбудеться щонайменше до 2029 року. Ми вже сьогодні під вогнем», — заявив Мартін Єгер.

Керівник BND зазначив, що Росія не стримується, відстоюючи власні інтереси проти Європи. Він підкреслив, що стриманість та поблажливість Москва інтерпретує як слабкість. Тому необхідно «зробити з цього правильні висновки».

«Ми повинні протистояти нашим опонентам, де це необхідно. Для цього ми будемо йти на більший ризик контрольованим та послідовним чином», — каже розвідник.

Єгер зауважив, що цей новий підхід також може викликати негативну реакцію з боку німецької громадськості. Окрім суспільного сприйняття, за словами очільника розвідки ФРН, це вимагає підтримки та довіри політиків і законодавців.

Він каже, що необхідно адаптувати Закон про BND до «реалій нашої нової ери». Єгер вважає, що німецьким розвідувальним службам слід надати більше свободи дій, включно з дозволом на проведення активних контрзаходів на іноземній території.

щось версія, що сталін збирався напасти першим, але не встиг, виглядає все більш вірогідною. нічого не змінюється.

а в Німеччині починають шукати послідовників австрійського інженера і підприємця Скорцені 8)

ага, з поламаними підводними човнами і зменшеними виплатами добровольцям яких нема, та зламаними кордонами бусифікацією
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 19:50

  Shaman написав:я гадав чергова погроза - а тут все по-руськи :lol:
Біля узбережжя Франції сплив російський підводний човен
Як пише наближений до російських військових Telegram-канал ВЧК-ОГПУ, дизель-електричний підводний човен був змушений спливти біля узбережжя Франції через серйозну технічну аварію в паливній системі.

Зазначається, що паливо почало надходити безпосередньо в трюм, створюючи вибухонебезпечну ситуацію. На човні не виявилося ані необхідних запчастин, ані фахівців, здатних усунути несправність. Екіпаж не зміг впоратися з аварією самостійно.

ще й допомоги у французів попросять...

Но только после того, как засрут все вокруг...
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 20:29

  pesikot написав:
  Banderlog написав:
  Hotab написав:Про стан призову до оркоарміі.
Побачимо що далі буде

https://www.currenttime.tv/a/rossia-zam ... SIIydvjlyg
тут варіантів не багато, почнуть бусифікацію

Після першої бусифікації - нарід потягнувся на виїзд, після другої - зламають кордони )
ну в нас ж не зламали? Ні після 3 х років бусифікації ні після ракетних обстрілів... чого в них зламають? Невже в них гірші поліцаї?
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 21:34

  pesikot написав:Тоді готуйся - мінус свободи


Які свободи, можна детальніше?
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 23:28

  katso написав:
  pesikot написав:Тоді готуйся - мінус свободи


Які свободи, можна детальніше?

Дартарянити
https://www.youtube.com/shorts/CtxvvmZ2-YA
якось так
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 00:40

  budivelnik написав:
  Water написав:Звісно ще бувають "ентузіасти" зі зварювальними апаратами, заряджальщики електромобілів, але це також вирішується, графік покаже в якій квартирі дуже високе нетипове енергоспоживання.
Заряджальщики автомобілів як правило збалансовують енергосистему а не розбалансовують....
В мене три електромобіля , які споживають 500 квт*год /місяць , + саме житло споживає ще 200-300, але при цьому 80% енергоспоживання електромобілів в період 23,00-7,00
Бо вночі ми як правило електромобілями не користуємось.

У вас повністю автономна система, у вас нема ніяких відносин з Львівобленерго і ви продаєте електрику з 23: до 7:00 дешевше?
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 00:50

  ЛАД написав:Вы нарисовали прямо идеальную картинку. Спасибо за интересную информацию. Спорить не могу, ничего об этом не знаю, но верится слабо. Думаю, государство своё не упустит и если есть всякие налоги на централизованные поставки ээ, в результате чего цена поднимается с 5 до 30 центов (или как у нас пока для быт. потребителей до 9 центов, а для юрлиц почти до 20), то введут какие-то налоги и для частных владельцев СЭС. Иначе это неравноправная конкуренция.

Зараз такі системи не розвиваються, чому? Тому-що вигідно вкласти гроші у власну СЕС в межах 30 кВт і продавать державі електрику по 0,132 ойро за кіловатт, мінус 23% податків. Тобто, зараз інвесторам нема ніякого сенсу встановлювати вам такі системи, він тупо візьме в аренду десяток гектарів(як юрособа) землі під велику СЕС.
Але за малі станції мова дійсно йшла, ще раз повторю, в основному це повний цикл переробки сміття. Роздільний збір, сортування відповідальність на людях, штраф за несортоване сміття. Ще був варіант сортувальні центри, але реалізація питання зупинилась, як я вже казав.
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 00:57

  Water написав:
  ЛАД написав:Вы нарисовали прямо идеальную картинку. Спасибо за интересную информацию. Спорить не могу, ничего об этом не знаю, но верится слабо. Думаю, государство своё не упустит и если есть всякие налоги на централизованные поставки ээ, в результате чего цена поднимается с 5 до 30 центов (или как у нас пока для быт. потребителей до 9 центов, а для юрлиц почти до 20), то введут какие-то налоги и для частных владельцев СЭС. Иначе это неравноправная конкуренция.

Зараз такі системи не розвиваються, чому? Тому-що вигідно вкласти гроші у власну СЕС в межах 30 кВт і продавать державі електрику по 0,132 ойро за кіловатт, мінус 23% податків. Тобто, зараз інвесторам нема ніякого сенсу встановлювати вам такі системи, він тупо візьме в аренду десяток гектарів(як юрособа) землі під велику СЕС.
Але за малі станції мова дійсно йшла, ще раз повторю, в основному це повний цикл переробки сміття. Роздільний збір, сортування відповідальність на людях, штраф за несортоване сміття. Ще був варіант сортувальні центри, але реалізація питання зупинилась, як я вже казав.
Как-то я уже запутался - то вы говорите, что были такие проекты и инвесторы уже хотели заходить и выделять деньги. Теперь говорите, что инвесторам нема ніякого сенсу встановлювати такі системи и речь идёт только о переработке мусора.
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 01:14

КИЕВ/ВАШИНГТОН, 13 октября (Рейтер) - Президент Украины Владимир Зеленский заявил в понедельник, что в пятницу в Вашингтоне встретится с президентом США Дональдом Трампом, где они обсудят возможности противовоздушной обороны и дальнего удара Украины.
Лидеры двух стран общались в субботу и воскресенье на фоне обострившихся дискуссий о возможной поставке Киеву ракет большой дальности «Томагавк», а украинская делегация во главе с премьер-министром Юлией Свириденко должна посетить Вашингтон перед пятничной встречей.
.......Зеленский заявил, что дал Трампу, который в последние недели все активнее выражал недовольство Россией, представление о том, сколько столь желанных «Томагавков» нужно Украине.
......Трамп заявил, что рассматривает возможность отправки ракет на Украину, хотя он также сказал, что, возможно, поговорит об этом с президентом России Владимиром Путиным ......Украина и США также близки к заключению знаменательного соглашения о беспилотниках, в рамках которого Украина поделится с Соединенными Штатами технологиями в этой области. Европейские дипломаты рассматривают такое соглашение как важный инструмент для поддержания активности и поддержки Украины со стороны непредсказуемого президента США.Зеленский заявил, что также встретится с представителями американских энергетических компаний, чтобы обсудить текущие потребности Украины на фоне, по его словам, меняющейся тактики России при нанесении ударов по украинской энергетической инфраструктуре.
.......Зеленский добавил, что вскоре Киев может быть вынужден начать импортировать электроэнергию.
https://www.reuters.com/world/trump-meet-zelenskiy-friday-talk-air-defense-new-weapons-2025-10-13/
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 02:31

Ещё о "малых" реакторах.
Калифорнийский ядерный стартап Radiant Industries Inc. планирует построить завод для своих реакторов на площадке в Теннесси, которая когда-то была частью Манхэттенского проекта.

Компания Radiant планирует начать строительство в начале следующего года, а к 2028 году, согласно заявлению компании, опубликованному в понедельник, на предприятии могут начать производиться малые реакторы. Территория нового завода в Ок-Ридже, штат Теннесси, использовалась правительством США в 1940-х годах для обогащения урана, критически важного для первых атомных бомб.

«То, что раньше было первой площадкой Манхэттенского проекта, теперь станет местом производства первого портативного ядерного генератора», — заявил в заявлении основатель и генеральный директор Radiant Даг Бернауэр . «К 2028 году мы выпустим первый ядерный генератор заводского изготовления, а через несколько лет будем производить более дюжины таких генераторов в год».
.....этот подход пока не получил одобрения в США, и компании всё ещё требуется одобрение регулирующих органов для строительства своей системы Kaleidos мощностью 1 мегаватт.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-10-13/nuclear-startup-to-build-reactor-plant-at-manhattan-project-site?srnd=homepage-europe
