Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 08:11

За даними Офісу генерального прокурора, із січня 2022-го по вересень 2025-го зареєстрували понад 235 тисяч проваджень за СЗЧ, приблизно 54 тисячі – за дезертирство.

Для розуміння: упродовж січня 2022 – вересня 2024 років правоохоронці розслідували орієнтовно 60 тисяч справ за самовільне залишення частини, майже 30 тисяч – за дезертирство.

Мобілізовані навіть не доїжджають до підрозділів після базової загальновійськової підготовки (БЗВП).

– В нас зараз дуже багато СЗЧ із навчальних центрів. Часто мобілізовані імітують, що хворі, щоб потрапити в лікарню і втекти звідти додому. Десятки тисяч людей, які втекли, навіть не доїхали до фронту :shock:

Багато випадків СЗЧ і дезертирства не відображені в жодних кримінальних справах, адже підрозділи часто не передають матеріали службових розслідувань до Державного бюро розслідувань. На його практиці, так стається приблизно в 50% випадків.

Подеколи командирам невигідно повідомляти про СЗЧ і дезертирство, адже вони самі відпускають підлеглих військовослужбовців додому в обмін на банківську картку, куди щомісяця приходять виплати за службу. Дехто навіть додає "мертві душі" в бойові розпорядження, щоб отримувати премію. 8)

Наприклад, у серпні 2024-го працівники ДБР затримали заступника командира військової частини з Одеської області, який разом зі спільниками організував своїм підлеглим "дистанційну службу".

Військові перебували вдома, але за документами служили й отримували зарплату. За даними слідства, заступнику командира вдалося оформити понад два десятки "дистанційників" та обдурити державу на приблизно 20 мільйонів гривень. 8)

шикарний бізнес :lol: і обидві сторони задоволені...

https://www.pravda.com.ua/articles/2025/10/14/8002610/
