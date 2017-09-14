|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 14 жов, 2025 12:48
Xenon написав:
Абрамсы, Атакмсы, Ф16
Теперь очередь Тамагавков побыть серебряной пулей
США зможуть передати Україні лише 20–50 ракет Tomahawk — цього недостатньо, щоб змінити хід війни, — Financial Times.
США мають близько 4150 ракет Tomahawk, однак передати Україні зможуть лише кілька десятків. Нові закупівлі обмежені, — колишній співробітник Пентагону Марк Канчіан
Дають палку та відправляють в берлогу тикати нею ведмедя.
Додано: Вів 14 жов, 2025 12:55
Shaman написав:
схоже всі ці дописувачі, що кажуть - а чого погано жити в окупації чи Біларусі, себе в такій ситуації не уявлять - вони себе бачать або охоронцями, чи як мінімум стукачами. правда, забувають, що стукачі довго не живуть...
Слухай, ну піди на фронт щоб такого не сталося.
Якщо не йдеш, то сиди та не пiзди.
